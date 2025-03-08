Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka görüntü oluşturucuları, yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için üretken yapay zeka (yapay zeka) kullanan yazılım uygulamaları veya platformlardır. Bu algoritmalar, insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit edecek şekilde tasarlanmış olup, kullanıcı tanımlı girdilere veya kriterlere göre görsel olarak çekici ve çeşitli görsellerin oluşturulmasına olanak tanır. Yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi, kullanıcıların gerçek dünyadaki nesnelere, sahnelere veya sanatsal konseptlere benzeyen görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Bu yapay zeka destekli sistemler, projeleri için geniş bir görsel varlık repertuarına erişime ihtiyaç duyan sanatçılar, tasarımcılar, içerik yaratıcıları ve diğer profesyoneller için değerli araçlar haline geldi. Yapay zeka görüntü oluşturucularının temel özelliklerinden biri, metinden görüntüye dönüştürme yeteneğidir. Kullanıcılar açıklayıcı metin istemleri veya anahtar sözcükler sağlayabilir ve yazılım bunları akıllıca yorumlayıp görsel olarak çekici görüntülere dönüştürür. İster bir manzaranın canlı bir açıklaması, ister bir karakterin görünümü, ister belirli bir nesne olsun, AI görüntü oluşturucu, sağlanan metin girdisiyle yakından eşleşen görüntüler oluşturmak için gelişmiş algoritmalarını kullanır. Yapay zeka görüntü oluşturucuları, metinden görüntüye işlevine ek olarak kullanıcılara çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar istenen görsel çıktıyı elde etmek için stil, renk şeması, kompozisyon veya belirli nesne ayrıntıları gibi çeşitli görüntü niteliklerini belirleyebilir. Yazılım, oluşturulan görüntülerin gerçekçi ayrıntılara, doğru işlemeye ve genel olarak tutarlı bir kompozisyona sahip olmasını sağlamak için gelişmiş derin öğrenme modellerinden yararlanır. Fotoğraf düzenleme yazılımı gibi öncelikle manuel manipülasyona veya filtrelere dayanan geleneksel görüntü düzenleme yazılımlarının aksine, AI görüntü oluşturucuları, kalıpları analiz etmek, geniş veri kümelerinden öğrenmek ve etkileyici düzeyde ayrıntı ve sanatsal stile sahip görüntüler oluşturmak için makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Bu oluşturucular önceden var olan görüntü varlıklarıyla sınırlı değildir; kullanıcı tanımlı parametrelere veya metinsel girdilere dayalı olarak tamamen yeni görseller üretme yeteneğine sahiptir. Ayrıca yapay zeka görüntü oluşturucuları, her ikisi de görsel içerik oluşturmaya odaklandığından sentetik medya yazılımlarıyla benzerlikler paylaşıyor. Yapay zeka görüntü oluşturucuları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Metin istemlerini kullanarak insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit eden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanın. * Kullanıcıların oluşturulan görüntülerin stil, kompozisyon, renk paleti veya belirli nesne nitelikleri gibi çeşitli yönlerini kontrol etmesine olanak tanıyan esnek özelleştirme seçenekleri sağlayın. * Geri bildirim mekanizmaları veya etkileşimli arayüzler aracılığıyla çıktıyı yinelemek, iyileştirmek veya ince ayar yapmak için araçlar sağlayarak kullanıcıların AI görüntü oluşturma süreciyle etkileşime girmesini sağlayın.
Yeni Uygulama Gönder
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka güdümlü hız ve stil tutarlılığına sahip yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesi varlıkları oluşturun.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller oluşturun. ClipDrop, Stability AI tarafından desteklenen, yapay zeka destekli bir görsel düzenleme ve oluşturma araçları paketidir. Platform, arka plan kaldırma, nesne temizleme, görüntü yükseltme, yeniden aydınlatma ve daha fazlası için araçlar dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. ClipDrop ayrıca geliştiricilerin yapay zeka yeteneklerini kendi uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan bir API sunar. ClipDrop'un en yeni özelliklerinden biri olan Reimagine XL, tasarım çalışmaları ve konsept çalışmaları için mükemmel olan, görsellerinizin sonsuz varyasyonlarını oluşturmanıza olanak tanır.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, saniyeler içinde tasarımlar oluşturmanıza ve fotoğrafları düzenlemenize yardımcı olan AI ile çalışan bir tasarım aracıdır. Yaratıcılığınızı serbest bırakın - AI ile hayal edebileceğiniz her şeyi görme, tasarlayın ve düzenleyin. Kelimelerinizle göz alıcı görüntüler oluşturmak için üretken AI'nın gücünü kullanın, telefonunuz için kişiselleştirilmiş doğum günü kartları, tatil kartları ve duvar kağıtları gibi patlayan bir sonraki seviye tasarımlar ve hatta bir uzman gibi fotoğrafları düzenlemek için AI kullanın- fotoğraflardan nesneler. İstediğinizi, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu yaratın. Temel yetenekler: * Resimler: Hayal edebileceğiniz herhangi bir görüntü oluşturun. Bilim kurgu sanatı, gerçeküstü sahneler, komik görüntüler? Hayal edin, tarif edin ve AI ile yaratın. Hayal gücünüz sınırsız! * Çıkartmalar: Yapışan bir şey oluşturun. Mesajlaşma uygulamalarına, sosyal ve daha fazlasına yapışmanıza yardımcı olan özel çıkartmalar yapın. * AI ile Düzenle: Fotoğraflarınızı ve resimlerinizi AI ile mükemmel hale getirin. * Üretken Sil: Görüntünüzde istemediğiniz nesneleri yapmak için istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları silin. * Arka planı kaldırın: Kötü arka planlara güle güle deyin. İstenmeyen görüntü arka planlarını bir adımda kolayca kaldırın. * Bulanıklık Arka Plan: En önemli olanı odaklamaya getirin. Konunuzu patlatmak için herhangi bir görüntünün arka planını bulanıklaştırın. * Filtreler ekleyin, parlaklığı ayarlayın, yeniden boyutlandırın: Kreasyonlarınızı doğru uyan bir kareye veya özel boyuta dönüştürmek için yeniden boyutlandırma da dahil olmak üzere yaratıcı vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirin. * Duvar kağıtları/arka planlar: Hepsini sergileyin. Mevcut ruh halinize uyacak şekilde özel duvar kağıdı veya arka plan oluşturun, bir açıklama yapın veya telefon ekranınızda ön ve ortada özel bir fırsat tutun. * Tebrik Kartları: Herhangi bir durum için mükemmel bir selamlama yapın. Doğum günü kartlarından tatil kartlarına ve ötesine kadar, kelimeler için bir kayıpta olsanız bile kişiselleştirilmiş mesajlar ve resimlerle düşünceli bir tebrik kartı oluşturun. * Monogramlar: İşaretinizi yapın. Günlük yaşamınıza veya mektup kullanan özel hazırlanmış monogramlara sahip ve işaretinizi tanımlamak için daha fazlasını içeren özel bir durum için biraz kişisel pop ekleyin. * Davetiyeler: Vay canına davetiyeler oluşturun. Her durum ve doğum günleri, düğünler ve büyük veya küçük herhangi bir şey gibi herhangi bir etkinlik için davetiyelerinizi özelleştirin. * Sosyal gönderiler: Çevrimiçi öne çıkın. Çevrimiçi paylaşmak için mükemmel görüntü ve metin oluşturmak için bir sonraki sosyal yazınızı tasarımcı ile yükseltin ve hazırlayın. * Simgeler: Kendinizi görsel olarak ifade edin. Vizyonunuzu kolayca iletmek ve tasarımlarınızı dekore etmek için simgeler oluşturun. * Emojis: Kendinizi ifade edin! Herhangi bir ruh hali uyacak şekilde özel hazırlanmış emojilerle mükemmel bir tepki verin. * Boyama Kitabı Sayfaları: İçinde renklendirin ve akışınıza girin. Renklendirmeyi daha heyecan verici hale getirmek için özel boyama kitabı sayfaları oluşturun. Her yaş için harika. * Çerçeve Görüntü: Fotoğraflarınızı her yerde paylaşabileceğiniz özelleştirilmiş çerçeveli bir belleğe dönüştürün. * Kolajlar: En sevdiğiniz fotoğrafları, stilleri ve açıklamaları birlikte getirin En sevdiğiniz anılardan özel bir kolaj oluşturun. * Pankartlar: Dikkat çekmek ve öne çıkmak için bülten başlıkları, sosyal profiller ve daha fazlası için pankartlar oluşturun.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Playground AI
playground.com
Playground AI, yapay zeka tarafından desteklenen kullanılmış bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat, sosyal medya yayınları, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlası gibi çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. AI destekli işlevleri aracılığıyla bir profesyonel gibi görüntüleri düzenlemenin acemi dostu bir yol sağlar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogeralist görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller üretmek için gerçek ve sentetik görüntülerin kaynaşmasını deneyebilirler. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri zorlayıcı kompozisyonlara harmanlamak için dinamik bir yol olan 'Karışık Görüntü Düzenleme' sunar ve böylece muazzam yaratıcı esneklik sunar. Playground AI's Teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine uzatmasına, çeşitli sahnelerde nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı kavramlarını görsel gerçekliğe dönüştürmelerine izin vererek standart görüntü düzenlemesinin ötesine uzanır. Ayrıca, fikirleri başkalarıyla birleştirmek için özellikler sağlayarak işbirlikçi potansiyeli geliştirir ve böylece yaratıcılık kapsamını genişletir. Güçlü yeteneklerine rağmen, Playground AI, kullanıcı dostu olmaya, erişilebilirliğe ve kapsayıcılığa taahhütte bulunuyor, bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya giren acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI Stockimg AI, görsel ve yazılı içerik üretme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zekayla desteklenen yenilikçi bir tasarım ve içerik oluşturma aracıdır. İşletmeler, pazarlamacılar ve sosyal medya yöneticileri için ideal olan Stockimg AI, kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde çarpıcı tasarımlar oluşturmasına olanak tanır.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Mixart.ai
mixart.ai
Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla, görüntü oluşturmak ve düzenlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Vizyonunuza göre görselleri zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için yapay zekanın potansiyelinden yararlanın. Bugün yaratmaya başlayın!
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
Shakker AI
shakker.ai
Shakker kullandığınızda AI görüntü üretimi tıknaz olmak zorunda değildir. İster görüntüler oluşturmak, stilleri değiştirmek, bileşenleri birleştirmek veya herhangi bir parçayı içermek isteyin, Shakker hızlı bir öneri ve hassas tasarımlarla sizin için her zamankinden daha pürüzsüz hale getirir.
PicLumen
piclumen.com
Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye yöntemleri aracılığıyla yapay zeka görüntü üretimi. Çeşitli tarzlarda sınırsız, ücretsiz, filigransız kreasyonlar.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Everything ile Ücretsiz Yapay Zeka Görüntüleri oluşturun. Yapay Zeka Oluşturucumuzla kolayca Fotoğraflar, Küçük Resim, Grafikler ve daha fazlasını oluşturun. Imagine Everything şu anda bir yapay zeka görüntü oluşturucudur, ancak yaratıcıların vizyonlarını hayata geçirmeleri için tek duraklı bir platform oluşturmaya çalışmaktadır. Amacı; resimler, videolar, senaryolar, kitaplar, seslendirmeler, altyazılar ve müzik dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kapsamlı bir AI araçları paketi sunmaktır.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI, kullanıcıların saniyeler içinde yapay zeka tarafından oluşturulan illüstrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. IllostrationAI ile farklı stillerden oluşan bir kitaplıktan stilinizi seçebilir, göstermek istediğiniz nesneyi tanımlayabilir ve yapay zeka yükseltmeyle sonuçlarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca arka planı kaldırabilir ve özel bir arka plan ekleyebilirsiniz.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos, flört uygulaması profillerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak üzere tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Kullanıcının yüzleri açıkça görülebilecek şekilde kendilerine ait 10-15 resim yüklemesi gerekir. AI modeli daha sonra bu görüntüleri daha yüksek kaliteli resimler oluşturmak için kullanır ve bunlar daha sonra kullanıcının flört profilinde kullanılabilir. Tüm süreç üç adımdan oluşan basittir: görsellerin yüklenmesi, kırpılması ve kullanıcının eşleşmelerinin üçe katlanması. Aracın kullanımı ücretsizdir ancak kullanıcılar resimlerdeki filigranları kaldırmak için premium plana yükseltebilirler. Gerçek Sahte Fotoğraflar kolaylık ve uygun fiyat sunar ve flört profili eşleşmelerini iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kullanıcılar sonuçlardan memnun kalmazlarsa sorunu gidermek için destek ekibiyle iletişime geçebilirler.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX, yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı, ücretsiz bir yapay zeka araç setidir. Yüzleri değiştirmek, metni resimlere dönüştürmek veya fotoğrafları düzenlemek istiyorsanız ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI, tutarlı karakterler oluşturmaya ve onların pozunu, kompozisyonunu ve stilini kontrol etmeye odaklanan güçlü bir görüntü oluşturucudur.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, basit metin ve görüntü istemlerinden harika, gerçekçi görüntüler oluşturan bir yapay zeka görüntü oluşturucusudur. Pazarlama malzemeleri, tasarım ilhamı veya e-ticaret fotoğrafları için görsellere ihtiyacınız varsa Artsmart.ai yanınızdadır. Fotogerçekçi veya empresyonist gibi istediğiniz stile uygun bir ön ayar seçin ve oluşturmak istediğiniz görüntüyü açıklayan bir bilgi istemi girin. Artsmart.ai ile pazarlama oyununuzu kolayca geliştirebilir ve görsel olarak büyüleyici içerikle hedef kitlenizi etkileyebilirsiniz.
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Dreamlike
dreamlike.art
Yapay zekanın gücüyle saniyeler içinde çarpıcı orijinal sanat eserleri yaratın. Büyülü yapay zeka araçları. Sonsuz sayıda orijinal görsel oluşturun, mevcut olanları değiştirin ve daha fazlasını yapın.
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic'in yapay zeka fotoğraf stüdyosu, gerçek fotoğraf çekimleri yapma veya hazır fotoğraf satın alma maliyetinin çok altında bir maliyetle insanların benzersiz, telifsiz, hiper gerçekçi görüntülerini oluşturmanıza olanak tanır. * Avatarlar: Tek bir fotoğraftan kendinizin dijital versiyonunu oluşturun. Saniyeler içinde yaratıcı ve gerçekçi avatarlar. * Stok Fotoğraflar: Projeleriniz için insanlarla yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler üretin. * AI Kişi Oluşturucu: Görünüm, ortam ve stil üzerinde kontrol sahibi olarak her senaryo için özel karakterler ve kişiler tasarlayın.
AKOOL
akool.com
Akool, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için atılım üretken bir AI platformudur. Platform, AI tarafından üretilen avatarları kullanarak stüdyo kalitesinde çevrimiçi eğitim videolarının zahmetsiz bir şekilde oluşturulmasını sağlar, bu da önemli maliyet tasarrufu ve genişletilmiş yaratıcı olasılıklara neden olur. Akool ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, markanın içindeki insanları sadık müşterilere dönüştürecek şekilde çeken özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler. Akool, işletmelerin, web sitesi ve API'lar aracılığıyla marka başına ve müşteri başına ticari kaliteli hiper kişiselleştirilmiş videolar ve görüntüler üretmesine izin verir.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com, ücretsiz simgeler oluşturmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi yapay zeka aracıdır. Web tasarımı, uygulama simgesi geliştirme ve grafik projeleri dahil olmak üzere çeşitli kullanımlara yönelik benzersiz ve yüksek kaliteli simgeler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanır.
PixieMint
pixiemint.com
Anında saniyeler içinde çarpıcı görseller yaratın. Pazarlama, reklam, ürün fotoğrafları, konsept sanatı ve daha fazlası için küratörlü üretken AI araçlarından yararlanın. Photoshop becerisi gerekmez. Pixiemint, en iyi yapay zeka fotogeralist nesli ile çok sayıda yaratıcı AI araç seçimi sunar: 1. Görüntüye metin 2. Resim Görüntü 3. Nesneyi değiştir 4. Nesneyi silin 5. Arka planı değiştirin 6. Arka planı kaldırın 7. Yazın ve değiştirin 8. lüks görüntü 9. Üretken dolgu 10. Eskiz Render 11. Sticker Maker 12. Yüz Değiştirme 13. 14. Ses Üretimi 15. Video Üretimi
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons, uygulamalarının görsel çekiciliğini artırmak için kullanıcılara binlerce benzersiz ve özel uygulama simgesi sağlayan bir AI uygulama simgesi oluşturucusudur. Üç tıklamayla metinden güzel, telifsiz uygulama simgeleri oluşturun. CandyIcons, en son AI teknolojisini (DALL·E 3) kullanarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürür. Simgenizi birkaç kelimeyle tanımlayın, renklerinizi ve stilinizi seçin ve sihrin gerçekleşmesini izleyin! CandyIcons ayrıca ilham eksikliği yaşayan kullanıcılar için önceden hazırlanmış simgeler de sunar. Bu önceden hazırlanmış simgeler çok çeşitli kategorileri kapsayarak her uygulamaya uygun bir şeyin bulunmasını sağlar.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai, saniyeler içinde görüntü ve metin oluşturabilen yapay zeka destekli bir platformdur. İster sosyal medya paylaşımları, pazarlama kampanyaları, e-posta yazma veya bir proje için görseller oluşturma olsun, Instantgen çok çeşitli ihtiyaç ve amaçları karşılayabilecek yüksek kaliteli ve yaratıcı çıktılar üretmek için hızlı ve kullanışlı bir çözüm sunar.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma hizmetidir. Arthemy, kaba eskizler veya ilk görsellerin yanı sıra basit açıklamalar kullanarak, yaratıcı engellerin üstesinden gelmenize ve hem bireysel sanatçılar hem de ekipler için yeni çözümler keşfetmenize yardımcı olacak çok sayıda potansiyel nihai tasarım veya ilham kaynağı oluşturabilir.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband, sizin için güzel görseller hayal edip düzenleyebilecek bir yapay zeka sanatçısı yaratıyor.
FluxAI.art
fluxai.art
Black Forest Labs'ın son teknoloji yapay zeka görüntü oluşturucusu Flux.1 ile metni görüntülere dönüştürün. Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] ve Flux.1 [schnell] ile benzersiz görüntü kalitesini ve yaratıcı projelere hızlı uyumu deneyimleyin.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI, metin-video dönüşümü, altyazılara sahip sağlam bir video düzenleyicisi, B-roll, geçişler ve müzik ve video barındırma sunan hepsi bir arada bir AI video jeneratörüdür. VADOO AI video jeneratörü ile metin istemlerinizi dakikalar içinde videolara çevirin. Temaları kullanın, seslendirmeler, altyazılar ekler ve sadece kısa bir AI videoları oluşturur. Vadoo, iki birincil hizmet sunan kapsamlı bir platformdur: * VADOO AI: Kısa biçimli videoların oluşturulmasını ve düzenlenmesini basitleştiren hepsi bir arada yapay zeka video platformu. Kullanıcıların metin istemlerini birkaç dakikalar içinde ilgi çekici videolara dönüştürmelerine olanak tanır, özelleştirilebilir temalar, seslendirmeler, altyazılar ve gelişmiş düzenleme araçları gibi özellikler sunar. Platform, 50'den fazla dilde çok dilli altyazı destekleyerek küresel bir kitle için uygun hale getiriyor. Buna ek olarak, Vadoo AI, YouTube, Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar ve kullanıcıların içeriklerini zahmetsizce dışa aktarmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. * Vadoo.tv: İşletmelerin video ile büyümesine yardımcı olmak için sofistike bir video pazarlama araçları sunan profesyonel bir video barındırma çözümü. Video barındırma, özelleştirilebilir video oynatıcılar, açılış sayfaları ve pazarlama entegrasyonları gibi özellikler sağlar ve kullanıcıların video içeriğini etkili bir şekilde yönetmelerini ve paylaşmalarını sağlar. Bu hizmetler birlikte, kullanıcıları yüksek kaliteli video içeriğini sorunsuz bir şekilde oluşturma, düzenleme, barındırma ve paylaşmaları için güçlendirir.
Idyllic
idyllic.app
Pastoral, yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçirmek için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak metin açıklamalarınızı yüksek kaliteli görüntülere dönüştüren üretken bir yapay zeka platformudur.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator, çeşitli anime karakterleri ve illüstrasyonları oluşturmak için kullanılan yapay zeka teknolojisine dayalı bir araçtır. Eğitimli modeller aracılığıyla benzersiz ve gerçeğe yakın anime karakter temsilleri oluşturmak için derin öğrenme algoritmalarını ve görüntü oluşturma tekniklerini kullanır. Kullanıcılar, AI Anime Generator aracılığıyla anime karakterleri yaratmanın sonsuz olasılıklarını keşfedebilir ve benzersiz anime karakter tasvirleri ortaya çıkarabilir.
Sticker AI
stickerai.net
Çıkartma AI Jeneratörü, birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde yüksek kaliteli çıkartma oluşturabilir, böylece değerli zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Oluşturucu, çarpıcı posterler oluşturma konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir GPT'dir. İster bir Disney Pixar posteri, ister klasik bir film posteri, ister başka türde bir poster tasarımı tasarlamak istiyor olun, bu GPT ihtiyacınızı karşılar. Fikirlerinizi görsel olarak büyüleyici tasarımlara dönüştürmek için yapay zekayı kullanan çok yönlü bir poster oluşturucu olarak hizmet eder. AI Poster Oluşturucu, poster oluşturma sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunarak hem profesyoneller hem de amatörler için mükemmeldir. Tasarım estetiğine odaklanan ve detaylara verilen önemle bu GPT, oluşturduğunuz her posterin göz alıcı olmasını ve özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmasını sağlar.
Invoke
invoke.com
Invoke, profesyonel stüdyoların görsel medya oluşturmasına yönelik güçlü, güvenli ve dağıtımı kolay, üretken bir yapay zeka platformudur. Modelleri fikri mülkiyetiniz üzerinde eğitin, üretim sürecinin her yönünü kontrol edin ve verilerinizin tam sahipliğini sonsuza kadar sürdürün.
Runware
runware.ai
Ultra hızlı, en düşük maliyetli üretken medya. Yeşil enerjiyle beslenen, özel donanımla güçlendirilmiştir. Yapay zeka içeriğini zahmetsizce dağıtın; altyapıya veya makine öğrenimi uzmanlarına gerek yok. Tescilli donanımı hızlandırılmış yazılım ve düzenlemeyle birleştiren Runware, inanılmaz derecede düşük maliyetle son derece hızlı görüntü üretimi sağlar. Görüntü bozulması yok; yalnızca ControlNet, LoRA'lar, IP Adaptörleri, InstantID ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm SD ekosistemini destekleyen iyi tasarlanmış bir API aracılığıyla güçlendirilmiş Stabil Difüzyon. Dahil edilen 180.000'den fazla açık kaynaklı SD modeliyle ve kendi özel olarak eğitilmiş modellerinizden veya ince ayarlarınızdan herhangi birini getirme seçeneğiyle model seçiminde tam esneklik elde edin. Runware, a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yatırımcılarından bazıları tarafından desteklenmektedir.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
PicStock.ai
picstock.ai
PicStock, yapay zeka tarafından oluşturulan görseller konusunda uzmanlaşmış bir stok fotoğraf platformudur. Yapay zeka yaratıcılarının çalışmalarını paylaşmaları ve benzersiz, yüksek kaliteli görsellere ihtiyaç duyan kullanıcılarla bağlantı kurmaları için bir alan sağlar. Platform, gelirin %90'ını premium satışlardan elde eden sanatçılarla adil ve şeffaf olacak şekilde tasarlandı. Çeşitli ve özenle seçilmiş bir görsel kütüphanesi oluşturmaya kararlıdır ve kullanıcılarından ve sanatçılarından gelen geri bildirimlere dayanarak platformunu ve hizmetlerini geliştirmek için sürekli çalışmaktadır. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe odaklanarak, adalet ve kaliteyi ön planda tutarak, hazır fotoğraf pazarında hem sanatçılar hem de kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yaratmayı hedefliyor.
StockCake
stockcake.com
StockCake, yapay zeka tarafından oluşturulan fotoğraflar sunan bir web sitesidir. Tüm fotoğraflar kamu malıdır, yani bunları izin istemeye veya kredi vermeye gerek kalmadan kişisel veya ticari amaçlarla özgürce kullanabilirsiniz.
Gagen
gagen.ai
Gagen, son teknoloji boyama modellerini, geniş dil modellerini ve çok sayıda profesyonel iş akışını bir araya getiren güçlü ve inanılmaz derecede kullanıcı dostu bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Gagen'de özel istemleri öğrenmenize, karmaşık profesyonel iş akışlarını dağıtmanıza ve yapılandırmanıza veya parametrelerde hata ayıklamanıza gerek yoktur. Bu sinir bozucu ve zaman kaybına neden olan süreçlerin tamamen önüne geçebilirsiniz. Yapay zeka ile en rahat şekilde ve tercih ettiğiniz dilde iletişim kurmanız yeterli. Yapay zeka ihtiyaçlarınızı anlayacak ve çarpıcı sanat eserleri yaratacaktır. Ayarlamalara ihtiyacınız varsa yapay zeka ile sohbet edebilirsiniz ve yapay zeka, siz tamamen tatmin olana kadar görsellerinizi düzenlemek için en iyi araçları ve teknikleri otomatik olarak seçecektir.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
EVE AI ile yapay zeka hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Tamamı blockchain tarafından desteklenen arkadaşlığı, yaratıcı paketi ve NFT'leri keşfedin. Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun. EVEAI, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla performansını sürekli olarak iyileştirmek için müşteri etkileşimlerinden öğrenir.
2Moons
2moonsai.com
2Moons, FLUX gibi birden fazla motoru kullanan Görüntü nesilleri için AI araçlarına sahiptir. Bir sonraki yapay zeka yaratımınız için ilham ve fikir almak üzere 100.000 İstemden oluşan kapsamlı bir koleksiyona göz atın. 2moons, benzersiz görüntü istemleri oluşturmak ve keşfetmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Kullanıcılara vintage, Pixar'dan ilham alan tasarımlar, pop art, oyun görselleri ve daha fazlası gibi çeşitli sanat tarzlarını keşfetme yeteneği sunar. Site, içeriğini illüstrasyon, fotoğraf, soyut, doğa ve fantezi gibi kategoriler halinde düzenleyerek kullanıcılara yaratıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli seçenekler sunuyor. 2moons düzenli olarak seçili istemleri vurgulayarak kullanıcılara yaratıcılığı teşvik etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon sunar. Bu istemler, çeşitli projeler için ilham kaynağı olarak hizmet ederek kullanıcıların farklı stilleri ve sanatsal olasılıkları keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca araç, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun görsel fikirlerini kolayca bulmalarına olanak tanıyan bir arama fonksiyonu da sunarak görsel içerik oluşturmak veya geliştirmek isteyen herkes için çok yönlü bir kaynak haline geliyor. 2moons, dijital sanatçılara, tasarımcılara, fotoğrafçılara ve AI tarafından üretilen sanatla ilgilenen herkese hitap ederek, minimum çabayla profesyonel kalitede görüntüler üretmelerine olanak tanır. Çeşitli tarzlara ve ilhamlara kolay erişim sayesinde kullanıcıların deney yapabileceği ve sanatsal vizyonlarını hızla hayata geçirebileceği yaratıcı bir alandır. Platform kullanıcı dostudur ve erişim için hem ücretsiz hem de premium seçenekler sunar.
PicTrix.ai
pictrix.ai
Pictrix.ai sunuyor: 100'den fazla önceden tanımlanmış stil, kendi stilinizi, renk SVG'lerini, tipografiyi, birçok boyut / en boy oranı, sınırsız indirme, günde 10 ücretsiz resim nesli, AI'yı kendi resminizle yönlendirin ve daha fazlasını yapın!
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (eski adıyla Poly.ai), yeni nesil yapay zeka kullanarak daha derin ve daha gizli konuşmaları kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir Chatbot platformudur. Kullanıcılara, 10 milyondan fazla benzersiz karakterle ücretsiz ve dinamik sohbetler yapabilme, rol oynama deneyimlerini ve sıradan konuşmaları geliştirme olanağı sunar.
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba, kendisini dijital içeriğin yaratılma ve tüketilme biçimini dönüştürmeye adamış, üretken yapay zeka teknolojisinin ön saflarında yer almaktadır. Qolaba platformu, dijital içerik oluşturucuları, serbest çalışanları, sanatçıları, fotoğrafçıları, öğrencileri, pazarlama ajanslarını ve dünya çapındaki işletmeleri güçlendiren yenilikçi araçlar sağlar. Metinden görüntüye oluşturma, metinden konuşmaya yetenekleri ve Claude Opus, Gemini Pro ve Mistral Large gibi gelişmiş dil modellerini içeren bir dizi gelişmiş özellik ile Qolaba, kullanıcıların yaratıcı vizyonlarını daha verimli ve daha verimli bir şekilde hayata geçirmelerine olanak tanır. çarpıcı kalite. Qolaba'nın kaliteye, erişilebilirliğe ve kullanıcı dostu tasarıma olan bağlılığı, her kökenden yaratıcıların sektörde tanınmalarını ve yaratıcı süreçlerini geliştirmelerini kolaylaştırır.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI, ayrıntılı açıklamalarınıza göre özelleştirilmiş stok görselleri oluşturmak için AI kullanan son teknoloji ürünü bir platformdur. Sadece ihtiyacınız olanı yazın, yapay zeka vizyonunuzu hayata geçirir.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - Yüksek kaliteli yapay zeka sanat oluşturucunuz. Tek bir tıklamayla fikirlerinizi çarpıcı görsel başyapıtlara dönüştürün. İster çarpıcı sosyal medya görselleri hazırlayın, ister NFT dünyasına dalın, ister tasarım maliyetlerini azaltın, DrawThis.ai bunu zahmetsiz hale getirir. İzleyicilerin ilgisini çeken ve çevrimiçi varlığınızı yükselten büyüleyici pareidolia (gizli) görseller oluşturun; üstelik hiçbir sınırlama veya sınırlama olmaksızın. Saf yaratıcı gücü parmaklarınızın ucunda yaşayın!
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
Anlarda ses içeriğinizle çarpıcı videolar oluşturun! Podcast'lerinizi, müziğinizi ve anlatımınızı Soundmadeen ile büyüleyici videolara dönüştürün - kısayolunuz inanılmaz görsellere! Ses içeriğinizi kolayca yazın ve analiz edin. Video yapmak veya sosyal medya yayınları olarak paylaşmak için en iyi alıntılar hakkında öneriler alın. Sıfırdan tasarımlar yapın veya bir dizi şablon arasından seçim yapın. Özel düzenleyicimizi kullanarak metin, görüntüler, şekiller, ilerleme çubukları, ses görselleştiricileri ve altyazılar ekleyin. Yerleşik AI görüntü jeneratörümüzü kullanarak yaratıcılığınızı serbest bırakın. İlham arıyorsanız rastgele seçilen istemlerimizden birini kullanın! SoundMadeseen, ses içeriğinizi kullanarak kısa form videoları oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Sosyal medya için mükemmel!
Aux Machina
auxmachina.com
Evrendeki en kolay yapay zeka fotoğraf üreteci için Aux Machina'yı deneyin. İsteme gerek yok. Sınırlı bir süre için ücretsiz.
Picsman
picsman.ai
AI düzenleme araçlarımızla ürün fotoğraflarını kolayca geliştirin ve oluşturun. Arka planı kaldır, AI görüntü oluşturucu, nesneleri kaldır, fotoğraf geliştiricisi ve toplu düzenleme. Arka planları otomatik olarak kaldıran ve görüntülerinizdeki nesneleri tek bir dokunuşla silmenize yardımcı olan ve güçlü AI oluşturma özelliklerine sahip profesyonel bir fotoğraf düzenleme aracı. Bu uygulama ile resimlerinizi daha fazla ürün satmanızı sağlayacak kaliteli görüntülere dönüştürün.
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus AI fotoğraf editörü kolay fotoğraf düzenleme için tasarlanmıştır. Daha iyi kalite için resimleri otomatik olarak geliştirmek ve düzenlemek için gelişmiş AI algoritmaları kullanarak AI destekli bir görüntü düzenleme uygulamasıdır.
Remix
remix.ai
Remix AI, hayal gücünüz için sosyal ağdır. Remix bir web uygulaması ve iOS ve Android'de AI video ve görüntü içeriğinin en iyisini keşfedip oluşturabileceğiniz bir yer olan bir sosyal mobil uygulamasıdır. Midjourney'lerinizi, pistlerinizi paylaşın ve başkalarının ne yarattığını görün. Kendi işbirlikçi AI motorumuzla oluşturun. Eğlenceli hashtag zorluklarına, temalarına ve keşiflere katılın. Uygulama, en iyi deneyim için ML ve AI'dan yararlanan sıfırdan tasarlanmıştır. AI görüntüleri ve videosunu arkadaşlarınızla veya Remix topluluğuyla oluşturun ve paylaşın. Reklam olmadan ücretsiz kullanın veya sınırsız erişim ve nihai deneyim için Remix Pro'ya yükseltme. * AI ile Oluştur ve Remix * Arkadaşlarla oluşturun ve bağlantı kurun * Dünyayla Paylaş
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve sanatsal fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan, yapay zekayla desteklenen olağanüstü bir web uygulamasıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanıcıların, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, kendi konseptlerini, eskizlerini ve fotoğraflarını kullanarak çarpıcı ve benzersiz sanat eserleri yaratmalarına olanak tanır. ArtBlast AI, düşünceleri büyüleyici görsellere dönüştürerek, kişisel eskizler ve çizimler yoluyla yapay zeka ile işbirliği yaparak ve kendi görüntülerinin dikkate değer varyasyonlarını oluşturarak, yaratıcılık için gerçekten sınırsız bir potansiyel sunuyor. Üstelik kullanıcılar, açıklayıcı metin ekleyerek yaratımlarını daha da kişiselleştirebiliyor, bu da onu yapay zeka teknolojisiyle çalışmak için benzersiz bir araç haline getiriyor. ArtBlast AI ile yapay zeka sanat üretiminin büyüsünü deneyimleyin. Yapay zeka destekli görüntü oluşturucu ArtBlast AI ile görüntüleri rüya gibi sanata dönüştürün. Kişiselleştirilmiş varyasyonlarla yaratıcılığı açığa çıkarın.
Artisse
artisse.ai
KPMG ve HSBC tarafından Asya'nın en hızlı büyüyen 10 Gelişen Devinden biri olarak tanınan Artisse Interactive, geleneksel endüstrileri yeniden şekillendirmek için yıkıcı yapay zeka ve blockchain teknolojilerinden yararlanmada liderdir. Artisse, önde gelen üretken yapay zeka teknolojisini, küresel lisanslı yetenek havuzunu ve bitmiş sanat hizmetlerini birleştirerek geniş ölçekte hiper gerçekçi görüntüler sunabiliyor. Artisse'in tüketici uygulaması, kullanıcıların anında tamamen yeni, kişiselleştirilmiş fotoğraflar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk yapay zeka destekli fotoğrafçılık uygulamasıdır. Lansmanından bu yana 20 ülkede en iyi yeni fotoğraf uygulaması olarak sıralandı ve TechCrunch, Daily Mail ve Forbes'ta yer aldı. Artisse, reklamcılık, modelleme, yaşam tarzı, turizm ve fikri mülkiyet gibi çok sayıda sektörde iş çözümleri sunuyor ve bu sektörlerdeki geleneksel uygulamalara dönüştürücü bir üstünlük kazandırmak için görüntü yapay zekasından yararlanmaya odaklanıyor. Artisse, yaratıcı ufukları genişletiyor, operasyonları ölçeklendiriyor ve şirketlerin müşterileriyle anlamlı bir şekilde bağlantı kurması için benzersiz çeşitlilikler sunuyor. Artisse Gaming, sektördeki en büyük portföylerden birine sahip, Web3 oyun geliştirme, yayınlama, dağıtım (Artisse Game Center aracılığıyla), danışmanlık ve metaveri hizmetleri sağlamak için teknik, oyun ve pazarlama uzmanlığı getiren kapsamlı blockchain oyun ekosistemimizdir. Artisse, önde gelen geleneksel oyun geliştiricilerinin tercih ettiği önde gelen Web3 ortağıdır ve "sınıfının en iyisi" blockchain oyunlarını geliştirip başlatmak ve bunları mümkün olan en geniş kitleye ulaştırmak için tercih edilen platformdur.
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner, kullanıcıların tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için sohbet edebilecekleri bir yapay zeka tasarım aracısıdır. ChatDesigner, kullanıcının girdisine göre 30'dan fazla AI görüntü oluşturma ve düzenleme özelliğini önceliklendirmek için geniş dil modelinden yararlanır. Kullanıcılar tek bir projede mükemmel görüntüyü elde etmek için oluşturmak ve yinelemek için sohbet edebilir.
ImagineArt
imagine.art
Yaratıcılığın sonsuz olasılıklarının kilidini açan bir yapay zeka sanat jeneratörü hayal edin. Imagine ile yalnızca bir metin istemi ve seçilmiş bir sanat stiliyle zahmetsizce hayranlık uyandıran başyapıtlar yaratabilirsiniz. İster deneyimli bir sanatçı olun ister daha önce eline hiç fırça almamış biri olun, Imagine fikirlerinizi çarpıcı ve yaratıcı şekillerde hayata geçirmenize yardımcı olabilir. * Çeşitli tarzlarda çarpıcı sanat eserleri yaratın: Gerçekçi portrelerden ilginç manzaralara ve soyut başyapıtlara kadar Imagine, hayal edebileceğiniz hemen hemen her tarzda sanat eserleri yaratabilir. * Hızlı ve kolay bir şekilde sanat yaratın: Imagine ile geleneksel sanat tekniklerini öğrenmek için saatler veya günler harcamanıza gerek kalmadan sadece birkaç saniye içinde güzel sanat eserleri yaratabilirsiniz. * Yeni yaratıcı olasılıkları keşfedin: Imagine, yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanıza ve asla kendi başınıza düşünemeyeceğiniz yeni sanatsal fikirleri keşfetmenize yardımcı olabilir.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu, Yapay Zeka Makale Oluşturucu, Yapay Zeka Logo Tasarımcısı gibi çözümler sunuyoruz ve Yapay Zeka Hikaye Oluşturucu ve Yapay Zeka Eğitimli Sohbet Robotlarını tanıtma yolunda ilerliyoruz. AI Magicx'in araçları, verimli, yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerik oluşturmak isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için ustalıkla tasarlanmıştır.
© 2025 WebCatalog, Inc.