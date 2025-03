A/B Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Personyze

Personyze, davranışsal hedefleme, yapay zeka tabanlı öneriler ve kişiselleştirilmiş e-posta yayınının güçlü bir kombinasyonunu kullanarak web sitenizde ve kanallar arasında ilgi çekici deneyimler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan kapsamlı bir kişiselleştirme araç setidir. Personyze, platformdan bağımsız olarak herhangi bir web sitesinde çalışır ve herhangi bir CRM, herhangi bir üçüncü taraf e-posta çözümü ve herhangi bir analiz çözümü ile entegre olabilir ve kullanıma hazır Google Analytics entegrasyonu ve dahili analitik ile birlikte gelir. Personyze'ın ilk bileşeni, ziyaretçi segmentasyonunuzu tanımlamanıza ve sitedeki basit görsel düzenlemelerden hedeflenen e-postalara, pop-up'lara veya banner'lara kadar hayal edebileceğiniz her türlü içeriği onlara göstermek için Personyze'nin büyüsünü kullanmanıza olanak tanıyan dinamik hedefleme aracıdır. , sitedeki davranışlar, yönlendirme kaynağı, açılış sayfası, entegre CRM verileri, bilinen ilgi alanları ve daha fazlası dahil olmak üzere, teknolojik olarak mevcut olan herhangi bir davranış veya kullanıcı değişkeni kullanılarak hedeflenir. İkinci bileşen, tamamen özelleştirilebilir ekran widget'ları kullanılarak sitenizin herhangi bir yerinde veya e-postalarınızda görüntülenen, yapay zeka tarafından oluşturulan dinamik ürün/içerik önerileridir. Her duruma uygun bir algoritma ile bireysel ve kalabalık verileri birleştirerek Kullanıcı İlgi Alanlarından En Popüler, Tekrar Görüntüleyin, Tekrar Satın Alın, Terk Edilen Sepetiniz (e-posta veya site), Stoklarınızı Yenileyin, En Son İçerikler gibi öneriler sunabilirsiniz. Favori Yazarlar ve daha fazlası. Bunu, içerik/ürün önerileri, ayrıntılı dahili analizler, raporlama ve KPI takibi, A/B Testi ile hedeflenen e-posta damlaları gönderme yeteneği ile birleştirirseniz, kişiselleştirme için eksiksiz bir çözüme sahip olursunuz.