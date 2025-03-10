A/B Test Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Ürün iş operasyonlarında etkili bir işbirlikçi mi? A/B Testi ürünlerinde kullanıcı memnuniyetinin temel etkenleri arasında 'Raporlama ve Analitik', 'Çok Değişkenli Test Yetenekleri' ve 'Yapay Zeka/Makine Öğrenimi' yer alır. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçen bir algoritma aracılığıyla tanımlanır.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturup optimizasyon yapmalarına yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüz ve AI destekli özellikler sunar.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense, web sitesi analizi ve optimizasyonu sağlayarak kullanıcı davranışını izler ve dönüşüm oranlarını artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam, canlı sunumlar ve çevrimiçi seminerler düzenleyen çok yönlü bir platformdur. Katılımcı etkileşimini destekleyen özellikler sunar.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, kullanıcı davranışlarını izleyerek işletmelere ürünlerini optimize etme ve veri analizi yapma imkanı sunan bir platformdur.
Algolia
algolia.com
Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin ürünlerini geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir platformdur. Etkinlik takibi, analiz, kullanıcı oturum kaydı ve deneyler sunar.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.
UserWise
userwise.io
UserWise, oyunlar için gelişmiş bir liveops motorudur. Oyuncu tutma stratejileri için segmentasyon, kampanya oluşturma ve özelleştirme araçları sunar.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages, kodlama gerektirmeyen bir açılış sayfası oluşturucu olup, işletmelere çevrimiçi varlıklarını hızlıca inşa etme ve satışlarını artırma imkanı sunar.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy, web sitesi performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak için analiz ve optimizasyon araçları sunan bir platformdur.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert, deney tasarımı ve optimize etme aracı olup, işletmelere A/B testleri ve gelişmiş segmentasyon ile müşteri etkileşimlerini artırma imkanı sunar.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads uygulaması, dijital reklam kampanyalarını oluşturma, hedefleme ve yönetme imkanı sunar. Kullanıcılar kendi reklamlarını tasarlayabilir ve sonuçları takip edebilir.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, e-posta pazarlama için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı dostu şablonlar, segmentasyon ve analiz araçları sunarak işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasını sağlar.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama analiz aracı olup kullanıcı davranışlarını, uygulama içi gelirleri ve çarpışma raporlarını analiz eder.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.
WayMore
waymore.io
WayMore, satışları artırmayı ve pazarlama maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan çoklu kanallı bir pazarlama platformudur. Verileri analiz ederek hedef kitleyi anlamaya yardımcı olur.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg, web sitesi optimizasyonu için ısı haritaları, oturum kayıtları ve A/B testleri gibi araçlarla kullanıcı davranışlarını analiz eden bir uygulamadır.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee, web sitesi kullanıcı davranışlarını izleyerek analiz ve optimizasyon yapmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Howuku
howuku.com
Howuku, web sitesi kullanıcı davranışlarını analiz eden, ısı haritaları, A/B testleri ve anketler ile geri bildirim sağlayan bir uygulamadır.
Landingi
landingi.com
Landingi, pazarlamacıların açılış sayfalarını tasarlayıp, test edip, optimize etmelerine yardımcı olan çok yönlü bir oluşturma platformudur.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks, işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir bulut tabanlı sistemde entegre eden bir CRM yazılımıdır.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty, A/B testi ve kişiselleştirme çözümleri sunan bir dijital optimizasyon platformudur. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith, web, mobil ve sunucu uygulamalarında özellik bayraklarını yönetmek için uzaktan yapılandırma hizmeti sunan bir platformdur.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit, kullanıcı davranışlarını analiz eden, web siteleri ve mobil uygulamalar için otomatik analiz ve raporlama yapan bir yazılımdır.
Eppo
geteppo.com
Eppo, veri ambarı ile entegre A/B testleri yapan bir platformdur; istatistiksel analiz, özellik yönetimi ve raporlama sunar.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely, işletmelere müşteri verilerini toplayarak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmalarını sağlar. Hızlı entegrasyon ve gerçek zamanlı veri ile çalışır.
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize, web sitenizi otomatik A/B testleri ile optimize eder ve dönüşüm oranını %30'a kadar artırmanıza yardımcı olur.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle, geliştiricilerin kod dağıtımını ve özellik bayraklarını yönetmesine yardımcı olan esnek bir platformdur. Testler ve kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için araçlar sunar.
Personizely
personizely.net
Personizely, web ziyaretçilerinden bilgi toplayarak satışları artırmayı ve kişiselleştirilmiş içerik göstermeyi sağlayan bir e-ticaret araç setidir.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics, Google Ads için otomatik A/B testleri yaparak reklam seviyesinde dönüşüm iyileştirme hizmeti sunar.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy, sürükle ve bırak arayüzüyle özel kullanıcı akışları oluşturmanıza olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir araçtır.
Convert.com
convert.com
Convert.com, A/B testi ve çok değişkenli test ile dönüşüm oranı optimizasyonu yapan bir platformdur.
Testeum
testeum.com
Testeum, mobil ve web uygulamalarının test edilmesi için kapsamlı bir platformdur. Paralel testler yaparak süreçleri hızlandırır ve detaylı raporlama sunar.
Monetate
monetate.com
Monetate, markaların ziyaretçilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayan, veri odaklı e-ticaret kişiselleştirme yazılımıdır.
Optibase
optibase.io
Optibase, Webflow için en iyi A/B testi uygulamasıdır. Hassas A/B testi yoluyla Webflow sitenizdeki dönüşüm oranlarını optimize etmenize olanak tanır. Web sitenizin kopyasından tasarımına ve tüm sayfalarına kadar farklı versiyonlarını test edebilir ve en iyi performans gösteren versiyonları bulabilirsiniz. Trafiğinizi bölerek ve performansı analiz ederek daha büyük tasarım değişikliklerini test etmenize olanak tanıyan, iş büyümesini artırmak için bölünmüş test yetenekleri sunar. Optibase, web sitenizdeki öğelerin mükemmel kombinasyonunu bulmak için çok değişkenli testler sağlar. Sınırsız sayıda kombinasyon oluşturabilir ve performanslarını takip edebilirsiniz. Uygulama, Webflow ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek tıklamalardan form gönderimlerine kadar sitenizdeki herhangi bir öğe için dönüşüm izlemeyi ayarlamanıza olanak tanır. Optibase, kod gerektirmeyecek ve GDPR ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Herhangi bir titremeye neden olmaz veya web sitesi performansını etkilemez. Web sitesi, Webflow siteniz için A/B testinde uzmanlaşmanıza yardımcı olacak kılavuzlar, A/B testi fikirleri kitaplığı ve hesap makineleri gibi çeşitli kaynaklar sağlar.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Taplytics
taplytics.com
Modern geliştirme ekipleri, yayınladıkları özelliklerin yatırım getirisini artırmak için Taplytics'i seçiyor. Günümüzün önde gelen uygulamaları ve web sitelerindeki deneyimleri güçlendiren sıfır şişkinlik, platformlar arası AB Testi ve Özellik İşareti çözümleri sunuyoruz. Taplytics kurumsal dijital dönüşüme güç veriyor. Uygulamaları ve web siteleri aracılığıyla daha fazla gelir elde etmek için Lookout, Grubhub ve Crate&Barrel gibi markalarla çalışıyoruz.
Nosto
nosto.com
Akıllı Ticareti Deneyimleyin Nosto, markalara ve perakendecilere uçtan uca ticaret deneyimi yönetimi yoluyla çevrimiçi geliri artırmaya yönelik sezgisel olarak tasarlanmış araçlar sunan akıllı Ticaret Deneyimi Platformu'dur (CXP). Nosto, deneyim.AI ile markaların geniş ölçekte yüksek performanslı ticaret deneyimleri sunmak için kişiselleştirme, ürün keşfi ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik genelinde müşteri, ürün ve içerik verilerini gerçek zamanlı olarak zenginleştirmesine ve etkinleştirmesine yardımcı oluyor.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize, web sitesi kişiselleştirme ve dönüşüm oranı optimizasyonunda uzmanlaşmış yapay zeka odaklı bir platformdur. Pazarlamacılara web sitesi deneyimlerini test etmek, optimize etmek ve kişiselleştirmek için çok işlevli bir alan sağlar. Platform sınırsız varyasyonları çalıştırma yeteneğine sahiptir, bu nedenle yeni kavram ve fikirlerin hızlı bir şekilde test edilmesini kolaylaştırır. Üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak, kopyalama önerileri sunarak yazma tıkanıklığına da çözümler sunar. Intellimize'ın en büyük gücü, yapay zeka optimizasyonunu kullanarak 1:1 kişiselleştirmeler sunma yeteneğidir. Bireysel davranışlarına ve tercihlerine göre her ziyaretçiye benzersiz web sitesi varyasyonları gösterir, böylece birinci veya üçüncü taraf verilerine ihtiyaç duymadan kullanıcı deneyimini kişiselleştirir. Intellimize platformu, SaaS ve e-ticaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli endüstrileri destekler. . A/B testi, açılış sayfası optimizasyonu ve e-ticaret ile SaaS operasyonlarına yönelik özel kişiselleştirme için kullanılabilir. Platform analiz özelliği, kişinin deneylerinin farklı segmentler üzerindeki etkilerine ilişkin öngörüler sunarak kullanıcıların stratejik kararlarının etkisini anlamalarına yardımcı olur. Çeşitli pazarlama ve analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği dikkate değerdir. Intellimize, AI teknolojisine ek olarak profesyonel hizmetler, bir müşteri başarı ekibi ve rehberli katılım olanağı sunar. Profesyonel hizmetler ekibi, platformun yeteneklerinin bir uzantısıdır ve kullanıcıların optimizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Stratejik ve Analitik CRO uzmanlarını içerir.
Justuno
justuno.com
Justuno'nun dönüşüm araçları paketi, potansiyel müşteri yakalama (SMS ve e-posta), çıkış teklifleri, sepetten vazgeçme, banner'lar, ürün önerileri ve daha fazlasını içerir ve doğru mesajı doğru müşteriye doğru zamanda ileten nihai dönüşüm yolculuğunu yaratır. - Daha fazla sıfır ve birinci taraf verisi toplayın ve mevcut pazarlama araçlarınıza aktarın (100'den fazla entegrasyonumuz var ve bu sayı artmaya devam ediyor) - Optimum büyüme için sektör lideri e-posta ve SMS müşteri adayı yakalama (iki adımlı, dokunarak metne dönüştürme ve daha fazlası) - Coğrafi hedefleme (posta koduna kadar), çıkış amacı, sepet içeriği, trafik kaynağı ve daha fazlasını içeren 80'den fazla gelişmiş hedefleme kuralı - Kampanyaları optimize etmek için A/B testleri çalıştırın - Üst satışlar da dahil olmak üzere sitenizin herhangi bir yerindeki ürün önerilerini kullanın, çapraz satışlar, en çok satanlar, en son göz atılanlar ve daha fazlası - Hemen başlamak için sektör lideri ortakların ve bizim tarafımızdan hazırlanan 200'den fazla tasarımdan oluşan önceden oluşturulmuş bir şablon kitaplığına erişin. Daha Fazlasını mı Arıyorsunuz? - Ortalama Sipariş Değerini Artırın: Dinamik gönderi banner'ları, sepette/ödeme önerileri ve daha fazlasıyla - Performansı Gerçek Zamanlı İzleyin: Justuno'nun analiz panosu, kampanyalarınızı en iyi durumda tutmak için gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler ortaya çıkarır - E-posta ve SMS Listelerini Büyütün: Justuno'nun sektör lideri SMS ve ESP'lerle entegrasyonu, e-posta ve SMS katılımlarını eşzamanlı olarak platformlarınıza aktarmanıza, ayrıca iki adımlı potansiyel müşteri formları oluşturmanıza, mobil cihazlarda dokunarak metne katılım seçeneklerini kullanmanıza ve daha fazlasına olanak tanır - Mobil uyumlu oluşturun deneyimler: Google'ın en iyi uygulamalarına uygun optimize edilmiş mobil promosyonlarla mobil web sitesi ziyaretçilerinizin daha fazlasını dönüştürün - İyileştirilmiş Ücretli Medya Yatırım Getirisi: Justuno'nun Audience Sync özellikleri, kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla güncel yeniden hedefleme ve potansiyel müşteri oluşturma için abone listelerinizi saatlik olarak senkronize eder - Gizli Alanlar: Ziyaretçilerden UTM bilgisi, IP adresi, erişilen ilk URL, kullanılan kupon kodu vb. gibi ek bilgiler toplayın. Otomatik akışlarda maksimum kişiselleştirme için bunu tercihlerle birleştirin. - Başsız mağazanız için bir çözüm mü arıyorsunuz? Justuno, en üst düzeyde ön uç deneyimi yaratması gereken markalar için başsız web sitelerini destekliyor. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin!
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook, en popüler açık kaynak deneme ve özellik işaretleme platformudur. 2021'de oluşturulan GrowthBook, benzersiz ihtiyaçlarınız ve veri yapılarınızla çalışan, modern ve son derece özelleştirilebilir bir platformdur. Kendiniz oluşturmanıza gerek kalmadan özel şirket içi platformun tüm gücünden yararlanın. GrowthBook, özellik işaretleri için en popüler dillerde yüksek performanslı SDK'lar içerir ve kritik oluşturma yolunda olmayacak şekilde tasarlanmıştır. A/B test platformumuz mevcut veri ambarınızı kullanır ve tamamen veri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Çoğu veri ambarı için özel desteğin yanı sıra en popüler etkinlik izleme araçlarını da destekliyoruz; hatta Mixpanel ve Google Analytics'i bile destekliyoruz. Kara kutu yok! Verilerinize tam şeffaflık kazandırın, sorguları görüntüleyin ve hatta Jupyter not defterlerine aktarın.
Apptimize
apptimize.com
Apptimize, A/B testi ve özellik yönetimi ile kullanıcı deneyimlerini mobil ve dijital kanallarda optimize eden bir platformdur.
Statsig
statsig.com
Statsig, işletmelerin daha hızlı teslimat yapmak ve daha iyi ürünler oluşturmak için verileri kullanmasına yardımcı olan lider ürün deneme platformudur. Microsoft, Figma, Notion, Flipkart, Eventbrite, Ancestry, Headspace ve Univision gibi şirketler, özellik sunumlarını yönetmek, deneyleri otomatikleştirmek ve performans ölçümlerine dayalı kararlar almak için Statsig'i kullanıyor. 2021 yılında eski Facebook mühendisleri tarafından kurulan Statsig, dünya çapında bir milyardan fazla son kullanıcıyı etkileyen binlerce deneyi destekliyor. Statsig, geliştirme riskini azaltmanın önemli bir unsuru olan ve daha önce yalnızca büyük teknoloji şirketlerinin erişebildiği deneyleri demokratikleştiriyor.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely, büyük veri analitiğini tahmine dayalı modellemeyle birleştiren, mobil ve web uygulamalarına yönelik yenilikçi, keşif odaklı bir platformdur. Maxymizely ile uygulamanızın yatırım getirisini artırabilir, kullanıcı katılımını ve yaşam boyu değeri artırabilir, pazarlama kampanyalarınız için en başarılı hedefleme segmentlerini belirleyebilir ve uygulamanızın verimsizliğini azaltabilirsiniz. Bugün analitik platformumuza kaydolabilir ve kullanıcı verilerinizi gerçek zamanlı olarak izlemeye başlayabilirsiniz. Uygulama kullanıcılarınız arasındaki önemli eğilimleri açığa çıkarabilecek 40'tan fazla muhteşem analitik rapor bulunmaktadır. Canlı ücretsiz Demomuzla sistem raporlarını ve özelliklerini inceleyebilirsiniz. Maxymizely 3D analiz, kullanıcı değerlendirmesinde yepyeni bir fikirdir. Kullanıcı özelliklerini ve geçmiş kullanıcı davranışlarını temel parçalar olarak kullanan Maxymizely'nin algoritmaları, kullanıcıyı "puanlayabilir" ve size yüksek kaliteli kullanıcı kümelerini (tıpkı orta ve düşük kaliteli kullanıcılar gibi) gösterebilir. Hedef kitlenizi keşfetmeniz için bu tür analizlerin yeri doldurulamaz. Maksimum düzeyde A/B ve çok değişkenli testler, çok taraflı işlevselliğimizin başka bir yönüdür. Testlerimizle web sitenizde hayata geçirilecek varyasyonların ve fikirlerin sayısı açısından fırsatlarınız sınırsızdır. Test kampanyasının sonunda sistemimiz en dönüştürülebilir modellere ilişkin istatistikleri görüntüler. Böylece test ettiğiniz fikirleri gerçek rakamlarla doğrulayabilir veya çürütebilirsiniz.
Personyze
personyze.com
Personyze, davranışsal hedefleme, yapay zeka tabanlı öneriler ve kişiselleştirilmiş e-posta yayınının güçlü bir kombinasyonunu kullanarak web sitenizde ve kanallar arasında ilgi çekici deneyimler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan kapsamlı bir kişiselleştirme araç setidir. Personyze, platformdan bağımsız olarak herhangi bir web sitesinde çalışır ve herhangi bir CRM, herhangi bir üçüncü taraf e-posta çözümü ve herhangi bir analiz çözümü ile entegre olabilir ve kullanıma hazır Google Analytics entegrasyonu ve dahili analitik ile birlikte gelir. Personyze'ın ilk bileşeni, ziyaretçi segmentasyonunuzu tanımlamanıza ve sitedeki basit görsel düzenlemelerden hedeflenen e-postalara, pop-up'lara veya banner'lara kadar hayal edebileceğiniz her türlü içeriği onlara göstermek için Personyze'nin büyüsünü kullanmanıza olanak tanıyan dinamik hedefleme aracıdır. , sitedeki davranışlar, yönlendirme kaynağı, açılış sayfası, entegre CRM verileri, bilinen ilgi alanları ve daha fazlası dahil olmak üzere, teknolojik olarak mevcut olan herhangi bir davranış veya kullanıcı değişkeni kullanılarak hedeflenir. İkinci bileşen, tamamen özelleştirilebilir ekran widget'ları kullanılarak sitenizin herhangi bir yerinde veya e-postalarınızda görüntülenen, yapay zeka tarafından oluşturulan dinamik ürün/içerik önerileridir. Her duruma uygun bir algoritma ile bireysel ve kalabalık verileri birleştirerek Kullanıcı İlgi Alanlarından En Popüler, Tekrar Görüntüleyin, Tekrar Satın Alın, Terk Edilen Sepetiniz (e-posta veya site), Stoklarınızı Yenileyin, En Son İçerikler gibi öneriler sunabilirsiniz. Favori Yazarlar ve daha fazlası. Bunu, içerik/ürün önerileri, ayrıntılı dahili analizler, raporlama ve KPI takibi, A/B Testi ile hedeflenen e-posta damlaları gönderme yeteneği ile birleştirirseniz, kişiselleştirme için eksiksiz bir çözüme sahip olursunuz.
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