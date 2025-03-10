360 Geri Bildirim Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

AskYourTeam

askyourteam.com

AskYourteam, konseylerin en önemli olanın kalbine ulaşmasına yardımcı olmak için burada. Tahminleri içgörülerle değiştirerek, çalışanı ve topluluk içgörü platformu, daha akıllı ve daha hızlı karar vermeyi mümkün kılar ve konseylerin kaynakları en büyük farkı yaratacakları yerlere odaklamasına izin verir. AskYourTeam ile kullanıcılar alakalı ve eyleme geçirilebilir bilgiler alırlar. Bu eylemlerin etkisini ölçebildiklerinde, ilerlemeyi doğrulayabilir ve kutlayabilir veya gerektiğinde işleri tekrar yola çıkarabilirler. AskYourteam, konseylerin kültürleri sürekli iyileştirme ve etkili değişim geliştirmelerine yardımcı olur. Neden AskYourteam'i seçmelisiniz? % 100 Konsey Odaklı Gelişen topluluklar inşa etmek için neyin işe yaradığını anlar. Hepsi bir arada çözüm Hem topluluk hem de çalışan bilgileri için tek, kullanımı kolay bir platform. Eylem için bilgiler İlgili bilgileri ortaya çıkarın, en etkili eylemlere odaklanın ve ilerlemeyi ölçün. Avustralya ve Yeni Zelanda'da 50'den fazla konsey tarafından güvenilir. AskYourteam'in çözümleri: <> Çalışan sesi Konseyler için amaca uygun olan çalışan Insights platformu ile çalışanların yaşanmış deneyimlerinden yararlanın. Yüksek performanslı, nişanlı ekipleri teşvik eder ve onları konseyin topluluk için ne ve nasıl sunduğunu şekillendirmeye dahil eder. <> Topluluk sesi Topluluktaki insanlar için en önemli olanı ve belirli konular veya planlar hakkındaki görüşlerini kolayca anlayın, bu da konseylerin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan hizmetler tasarlamasını ve sunmasını sağlar. <> Hizmet İncelemeleri Hizmetleri değişen topluluk ihtiyaçları ile hizalayın. Hizmet incelemeleri gerilmiş kaynaklar üzerinde başka bir yük gibi hissedebilirken, AskYourteam, konseylerin hizmet planlamasını ve teslimatını yıllık ve on yıllık planlara nasıl hizaladığını dönüştürür. Topluluğun değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, yükselme fırsatlarını belirlemek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için etkileri ölçmek için hizmet incelemelerine öncelik verir. <> Mükemmellik Yöneticisi Konsey performansını güçlendirmenin ve en büyük farkı yaratacak eylemlere öncelik vermenin kanıtlanmış bir yolu. Thrive35 tarafından geliştirilen ve AskYourTeam tarafından desteklenen Mükemmellik Yöneticisi, konseylerin performanslarını organizasyonel mükemmelliği etkinleştirmek için uluslararası kabul görmüş bir iş modeli olan Avustralya İş Mükemmelliği Çerçevesi'ne (ABEF) göre değerlendirmelerine yardımcı olur.