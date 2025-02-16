360 Geri Bildirim Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suriye

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360 geri bildirim araçları, çalışanlardan, yöneticilerinden ve doğrudan raportörlerden geri bildirim toplamayı içeren 360 derece inceleme yürütme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu araçlar özellikle performans inceleme döngüleri sırasında faydalıdır ve bir kuruluş içindeki her seviyeden içgörülerin verimli bir şekilde toplanmasını sağlar. Gözden geçirenler, bir meslektaşın iş performansı, yöneticinin liderlik tarzı veya genel iş deneyimi hakkında geri bildirim sağlayabilir. Tipik olarak İK departmanı tarafından yönetilen bu araçlar, 360 anketin ekipler arasında dağıtılmasını kolaylaştırır. İşverenlerin, çalışanların işyeri çeşitliliği, yönetsel yeterlilik ve değerli ekip üyeleri gibi çeşitli konulardaki duyarlılığını ölçmelerine yardımcı olurlar. Sonuçta 360 derece geri bildirim araçları, çalışanlara ve yöneticilere standart iş etkileşimleri yoluyla aktarılamayacak değerli bakış açıları sunarak gelişimi teşvik eder.
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JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünyadaki kuruluşlar için önde gelen çevrimiçi form oluşturucu haline getiriyor. Popüler olarak ödeme formları, potansiyel müşteri oluşturma formları, kayıt formları, iletişim formları, başvuru formları ve daha fazlasını oluşturmak için kullanılır.
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.
Macorva
macorva.com
Macorva'nın yapay zeka destekli platformu, işletmelerin performans yönetimi, geri bildirim ve müşteri memnuniyetini yönetme biçiminde devrim yaratıyor. Çözümleri, içgörüleri hedeflenen kaynaklara ve kuruluşun deneyim verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan yanıt planlarına dönüştürmek için sorunsuz geri bildirimi, gelişmiş analitiği ve yapay zekayı bir araya getiriyor. Verilere takılıp kalmak yerine zaman kazanmak ve etkili değişim yaratan eylemlere daha fazla odaklanmak için Radiant AI'yı kullanıyor. Radiant AI, her çalışanı ve yöneticiyi kanıtlanmış sonraki adımlarla birbirine bağlamaktan geri bildirim döngüsünü kapatmaya ve sonuçları iyileştirmeye kadar daha iyi çalışan ve müşteri deneyimleri sağlamada kişisel koçtur. Macorva EX, anketler, nabız kontrolleri, katılım puanlaması, kıyaslama, sürücü analizi, eNPS, 360° geri bildirim ve daha fazlasını içeren gelişmiş, yapay zeka destekli bir çalışan deneyimi platformudur. Zahmetsizce dinamik, mobil uyumlu, ilgi çekici geri bildirim deneyimleri oluşturur ve otomatik, sezgisel raporlarla önemli içgörülerin kilidini açar. Geri bildirim döngüsünü kapatmak ve sonuçları iyileştirmek için her çalışanı ve yöneticiyi kanıtlanmış sonraki adımlarla buluşturarak Radiant AI ile analize daha az, eyleme geçmeye daha fazla zaman harcıyor. SMS anket bildirimleri ve öne çıkan çalışanları tespit etme yeteneği gibi özelliklerle Macorva EX, ekibi daha iyi yönetme, sessiz süper yıldızları tanıma ve uçuş risklerini azaltma konusunda ona güç verir. Macorva CX, müşteri yolculuğu boyunca eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek için ilgi çekici çok kanallı müşteri deneyimi (CSAT/CES), marka deneyimi (Net Tavsiye Skoru), ürün deneyimi ve dijital deneyim anketleri sağlar. Birkaç saniye içinde ayrıntılı özel gösterge tabloları oluşturur ve eğilimleri tespit etmek ve aykırı değerleri belirlemek için AI raporları oluşturur. Gelişmiş yapay zekası, her bir ankete yanıt vermek için kişiselleştirilmiş iletişim komut dosyaları bile oluşturur. Mobil öncelikli anketlerle daha yüksek yanıt oranları elde eder ve yapay zeka tarafından oluşturulan sosyal incelemelerle çevrimiçi itibarı zahmetsizce artırır. Macorva CX, müşterinin yolculuğunun daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak deneyimlerini ve işlerini geliştirmeye yardımcı olur. Macorva MX, tüm çalışan performans verileri için yapay zeka tarafından oluşturulan kaynaklar ve merkezi depolama ile yönetim sürecini kolaylaştırmak ve ekip performansını artırmak üzere tasarlanmıştır. Platformu verileri dinler ve onlardan öğrenir; performans incelemelerini, geliştirme planlarını, OKR'leri, SMART hedeflerini ve daha fazlasını otomatik olarak oluşturmak için şirket hedeflerini ve kültürel değerleri birleştirir. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu özellikler, yöneticinin yılda 100 saatten fazla tasarruf etmesini sağlayarak bilinçli kararlar alınmasını ve şirketin hedeflerine ulaşması için performansın artırılmasını sağlar. Macorva, 80'den fazla HRIS ve CX platformuyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek çalışan ve müşteri bilgilerini otomatik olarak senkronize ederek iş akışlarını kolaylaştırır ve veri yönetimini basitleştirir. Arayüzünün tamamı birden fazla dili ve tam yerelleştirmeyi destekler.
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, toplamak ve üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm içgörüler için silolanmış veya dış kaynak operasyonlarını bütünsel, uçtan uca bir platforma getirebilirsiniz. Her departmana yönelik özellikler ve çözümler sunan CoreXM, hedef kitlenize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmanıza yardımcı olarak içgörüleri her zamankinden daha hızlı almanızı sağlar. Hatta kendi projelerinizi oluşturabilir veya marka, müşteri içgörüleri, ürün araştırması veya çalışan deneyimi için Qualtrics uzmanları tarafından tasarlanan projeleri kullanabilir, böylece en çok ihtiyaç duyulan yerde harekete geçebilirsiniz. Qualtrics CoreXM ile herkesin eyleme dönüştürülebilir öngörüleri yakalamasına, analiz etmesine ve paylaşmasına ve bunları mevcut ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri tanımlamak veya geliştirmek için kullanmasına olanak tanırsınız. Günümüz araştırma ve geri bildirimlerine yönelik dünyanın en esnek çözümüyle deneyim veri verimliliğinizi artırmanın zamanı geldi. 1) Doğru sonuçlara odaklanın Doğru eylemleri gerçekleştirmek ve deneyimleri iyileştirmek için her kararı tahmine dayalı içgörüler ve yapay zeka destekli önerilerle güçlendirin. Buna, açık uçlu geri bildirimleri geniş ölçekte anlamak için yapay zeka destekli metin analitiği, her paydaş için raporlama ve çok daha fazlası dahildir. 2) Gelişmiş araştırma basitleştirildi İşaretle ve tıkla kullanıcı arayüzü, doktora destekli metodolojiler ve anket bilim adamları tarafından tasarlanan 100'den fazla soru türü ve şablondan oluşan sağlam bir kitaplık ile herhangi bir araştırma projesini dakikalar içinde oluşturun, özelleştirin ve değiştirin. Hiçbir kodlama gerektirmeden, tamamı kullanıma hazır. 3) Hızı ve çevikliği artırın Amaca yönelik çözümler, iş akışları ve kolay işbirliği ile kuruluş genelinde deneyim içgörülerine erişimi ölçeklendirin. Buna, kuruluşunuzun halihazırda kullandığı sistemlerle benzersiz entegrasyonlara sahip esnek bir platform ekleyin. 4) Zamandan ve paradan tasarruf edin Tüm yanıtlayan verileriniz için kapsamlı bir kayıt sistemi oluşturmak amacıyla araştırmanızı tek bir platformda standartlaştırın. Sizin için işin zor kısmını yapan, anket kalitesini ve uyumluluğunu artırmaya yönelik öneriler sunan yapay zekaya sahip bir araştırma uzmanı olun. 5) Araştırmayı pekiştirin ve kolaylaştırın Herkesin dinleme, anlama ve geri bildirim ve deneyim fırsatlarına göre hareket etme yeteneğini birbirine bağlayan ve merkezileştiren, verileri daha derinlemesine inceleme, kişisel deneyimleri geniş ölçekte tasarlama ve araştırma verimliliğini büyük ölçüde artıran birleşik bir sistem aracılığıyla. 6) Risk maruziyetini azaltın Rakipsiz kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk ve yönetişim işlevselliğine sahip Qualtrics CoreXM, GDPR, HITRUST, ISO 27001 sertifikalı ve FedRAMP uyumludur. 7) Talep üzerine uzmanlarla bant genişliğinizi genişletin Verilerinizin sizin için daha sıkı çalışmasını sağlayın. Tasarım, analiz, raporlama ve yanıtlayıcı kaynak bulma konusunda destek için Araştırma Hizmetlerimize ve ortak ağımıza kaydolun. Üstelik tamamen esnek katılım modeli sayesinde, bizden ihtiyacınız kadar çok veya az yararlanın. Temel Qualtrics CoreXM ürün özellikleri - Uzman tasarımlı şablonlar - Sürükle ve bırak anket oluşturucu - Otomatik XM Çözümleri - Özelleştirilebilir anket temaları - Tam işbirliği araçları - Gelişmiş anket mantığı - Kota yönetimi - Yerleşik, yapay zeka odaklı metodoloji ve soru kalitesi analizi (ExpertReview) - Yapay zeka destekli analiz ve zeka (Stats iQ ve Text iQ) - Çapraz tablolar - Sistem entegrasyonu için REST API erişimi - SMS dağıtımı -WCAG 2.0 uyumlu - E-posta ve sohbet desteği
Slidergap
spidergap.com
Spidergap, kişisel gelişimi kolaylaştıran 360° geri bildirim değerlendirmeleri oluşturmak ve çalıştırmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır! Çalışan odaklı geri bildirim raporları sayesinde geri bildirimi alanlar, iyileştirme önceliklerini hızlı bir şekilde belirleyebilir ve harekete geçebilir. Spidergap, 10 ila 10.000 üyesi olan büyük veya küçük kuruluşlar için tercih edilen çözümdür ve genellikle insan kaynaklarının, öğrenme ve geliştirme personelinin, liderlik ekiplerinin ve danışmanların favori tercihidir. Değerlendirmeleri oluşturmak ve yönetmek hiç bu kadar eğlenceli ve kullanıcı dostu olmamıştı! Spidergap'in çevrimiçi tasarımcısı, tamamen özelleştirilebilir anketler oluşturmak için keyifli bir sürükle ve bırak deneyimi sunuyor. Ayrıca kuruluşlar, özel markalamayla kendi yeteneklerini de ekleyebilirler. Geri bildirim raporları ve kişisel gelişim planları, nihai hedefi göz önünde bulundurarak anlaşılması keyiflidir. Çalışan performansı sonuçlarını, en güçlü yönlerini ve biraz daha fazla sevgi gerektiren alanları açıkça sergiliyorlar. Spidergap raporları ayrıca meslektaşların güçlü yönlerden nasıl yararlanılacağı ve zayıf noktaların nasıl ele alınacağı konusunda önerilerini de içerir. Gelişim planları, çalışanların kendileri tarafından veya bir yönetici veya koçun yardımıyla, iyileştirme için seçilen üç ila beş alana odaklanarak kolayca oluşturulabilir. Bu planlar, çalışanların en yüksek performansa ulaşmalarına yardımcı olacak net bir eylem listesi içerir. Ayrıntıları sevenler için raporun eki, mevcut performans, istenen performans ve iyileştirme hedefleri de dahil olmak üzere tüm geri bildirimlerin kapsamlı bir dökümünü sağlar. Spidergap'e bir şans vermeye hazır mısınız? Ücretsiz deneyin ve kişisel gelişim partisine katılın!
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow, mobil öncelikli, son derece ilgi çekici ve kullanıcı dostu olan NPS, Çevrimdışı, Sohbet, Klasik ve 360° Anketler gibi Müşteri Deneyimi ve Çalışan Deneyimi araçlarını bir araya getiren uçtan uca çok kanallı bir deneyim yönetimi platformudur. Konuşmaya dayalı kullanıcı arayüzü, anketlerinizin sohbet benzeri bir deneyim sunmasına olanak tanır ve anket tamamlanma oranlarını %40 gibi muazzam bir oranda artırır. Temel özellikleri şunları içerir: * Statik konuşmalardan dinamik konuşmalara geçiş yapan Sohbet benzeri Anketler. * Her seferinde tek soru soran Klasik Anketler. * İnternet olmadan en uzak yerlerden bile geri bildirim toplamanıza olanak tanıyan çevrimdışı anketler. * Çevrimdışı veri toplama için bir kiosk görevi gören Çevrimdışı Anket Uygulaması. * Müşteri duyarlılığını tek bir soruyla ölçmek için NPS anketleri. * Müşteri duygularına ilişkin derinlemesine bir görünüm elde etmek için NPS Kelime Bulutu ve Duygu Analizi. * Çalışan performansını çeşitli yetkinliklere göre değerlendirmek ve kişisel gelişim planları oluşturmak için 360° değerlendirmeler. * Anketlerinizi seçtiğiniz dillere çevirmek için çok dilli anketler. * Yanıtlayanlardan çeşitli veriler toplamak için geniş soru türleri. * Bilgilendirici raporlar oluşturmak için tıklama gerektirmeyen kontrol paneli ve son derece gelişmiş rapor filtreleri. * İş akışınızı optimize etmek için verimli kullanıcı yönetimi. * Anketinizin her öğesini özelleştirmek için beyaz etiketleme. * Anketleri tek bir ana hesap altında bağımsız olarak yönetmek için Alt Hesaplar. * Tek tıklamayla platformumuza giriş yapmak için Tek Oturum Açma. * Hesap erişimini yalnızca güvenilir konumlara ve ağlara kısıtlamak için IP Kısıtlaması. * Müşteri veya çalışanın nabzını düzenli aralıklarla ölçmek için yinelenen modlu anket otomasyonu. * En kolay paylaşım seçenekleriyle çok sayıda kanalda anket paylaşımı. * Birden fazla yazılım kullanma zahmetinden kaçınmak için verimli entegrasyonlar. * Her ankete kendi kişisel dokunuşunuzu eklemek için özel CSS. * Yinelenen görevleri otomatikleştirmeye ve eylem verimliliğini artırmaya yönelik iş akışları.
TruScore
truscore.com
360 derece geri bildirim ve yüksek düzeyde dokunmatik hizmet ve özelleştirme ile barındırma - sizin veya bizim içeriğimiz. 360 geri bildirim sürecinin tamamını tasarlamanıza ve yönetmenize yardımcı oluyoruz.
Valence
valence.co
Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönelik ortak taahhütler belirleyip takip etmek için ihtiyaç duyduğu araçları ve bilgileri sağlar. Valence'ın kullanımı kolay, web özellikli ekip deneyimi modülleri, pahalı koçlara ve yetenek ekibi müdahalelerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yöneticileri ekip deneyiminin sürücü koltuğuna oturtuyor. Yönetmek hiç bu kadar zor olmamıştı ve Valence, yöneticilerin takımlarını geliştirmelerine ve desteklemelerine yardımcı olurken aynı zamanda performans ve iyileştirmeyi teşvik ederek yöneticilerin taşıdığı yükü hafifletiyor.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro, otomatik olarak kişiselleştirilmiş raporlar oluşturan çevrimiçi değerlendirmeler oluşturmaya yönelik bir yazılım platformudur. Capgemini, EDF ve Bare International gibi danışmanların ve şirketlerin Pointerpro ile kişiselleştirilmiş tavsiyelerin sunulmasını neden otomatik hale getirdiğini keşfedin. Amaç ister işletmenizi ölçeklendirmek, potansiyel müşteriler oluşturmak veya otomasyon yoluyla zamandan tasarruf etmek olsun, Pointerpro işleri sizin için kolaylaştırır. Tüm favori uygulamalarınızla entegre oluyoruz ve toplanan verileri istediğiniz yere gönderiyoruz. ISO 27001:2022 sertifikasına sahibiz! Bu sertifika, Pointerpro'nun küresel kriterleri karşılama ve hizmetlerinin güvenilirliği ve güvenliği konusunda güven ve güven aşılama konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Demonuzu bugün ayırtın!
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerinin geliştirme sürecine, bireyler tarafından sunulan kod incelemelerine ve yazılı kodun kendisine ilişkin görsel bilgiler sağlayarak performans ölçümünde devrim yaratan bir mühendislik yönetimi platformudur. Jira ve GitHub gibi mühendislik araçlarından gerçek zamanlı veriler elde eden Snapshot, yazılım geliştirme sürecini daha görünür hale getiriyor. İlerlemenin kodlanmasına ve ölçülmesine yardımcı olarak bireyler ve ekipler arasında şeffaflık ve uyum sağlayarak daha yüksek hız, gerçek zamanlı veriler ve iş memnuniyeti sağlar. Snapshot, günlük faaliyetleri yapay zekayla desteklenen genel şirket performansıyla birleştirerek günlük işlere bağlam ve alaka katarak daha yüksek performanslı, daha başarılı mühendislere yol açar.
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR, şirketinizdeki çalışanların yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir araç paketidir. İşe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışanlarınızdan içgörü ve geri bildirim toplamanıza, belgeleri toplamanıza, hedefleri ve kariyer yollarını yönetmenize yardımcı olacak çeşitli çözümler arasından seçim yapabilirsiniz. Tüm kişilerin verilerini tek bir yerde saklamak, çalışanlarınız hakkında mümkün olan en iyi kararları hızlı bir şekilde vermenizi sağlayacaktır.
Klaar
klaarhq.com
Dünya çapında 150'den fazla kuruluşun insan liderleri ve İK ekipleri, sürekli Performans Yönetimi, Yedekleme Planlama ve Hazırlık, Mentorluk ve Çalışan Bağlılığı Anketlerini birleştiren yapay zeka destekli Eylem Sistemi olarak Klaar'a güveniyor ve onu seviyor. Klaar ile ilk kez İK liderleri, sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak karşılaştırmalı dış görüşlere erişebiliyor
Feebee
getfeebee.io
Feebee, geri bildirim kültürünü yeniden şekillendirmek için Slack ile sorunsuz bir şekilde entegre olan, yeni başlayanlar için dönüştürücü bir platformdur. 360° Performans İncelemeleri, Değerlendirmeler, Takdir, Şirket Değerleri ve eNPS anketleri gibi temel araçları kullanıcı dostu tek bir platformda bir araya getirir. Feebee, performans yönetimini basitleştirerek ve şirket değerleriyle uyum yoluyla aidiyet duygusunu teşvik ederek, startup'lara büyümeyi teşvik etme ve elde tutma zorluklarıyla doğrudan başa çıkma gücü veriyor. Feebee ile geri bildirim süreçlerini kolaylaştırın, çalışanların katılımını artırın ve günümüzün rekabetçi iş ortamında girişiminizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın.
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam, konseylerin en önemli konuların özüne inmesine yardımcı olmak için burada. Tahminleri öngörülerle değiştiren çalışan ve topluluk içgörüleri platformumuz, daha akıllı ve daha hızlı karar alınmasını sağlar, böylece konseyiniz kaynakları en büyük fark yaratacakları yere odaklayabilir. AskYourTeam ile alakalı ve uygulanabilir bilgiler elde edersiniz. İlerlemeyi doğrulamak ve kutlamak veya gerekirse işleri yoluna koymak için bu eylemlerin etkisini ölçebildiğinizde. Konseylerin sürekli iyileştirme ve etkili değişim kültürlerini geliştirmelerine bu şekilde yardımcı oluyoruz. Bizi her sabah yatağımızdan kaldıran şey budur. Neden AskYourTeam'i seçmelisiniz? %100 KONSEY ODAKLI - Başarılı topluluklar oluşturmak için neyin işe yaradığını anlıyoruz HEPSİ BİR ARADA ÇÖZÜM - Hem topluluk hem de çalışan içgörüleri için tek, kullanımı kolay platform EYLEM İLE İLGİLİ BİLGİLER - İlgili içgörüleri ortaya çıkarın - en etkili eylemlere odaklanın - ölçüm yapın AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DA 50'DEN FAZLA KONSEY TARAFINDAN GÜVENİLEN ilerleme. Çözümlerimiz ÇALIŞANLARIN SESİ Konseyler için özel olarak tasarlanmış çalışan içgörüleri platformumuzla çalışanlarınızın yaşanmış deneyimlerinden yararlanın. Yüksek performanslı, katılımcı ekipleri teşvik edin ve konseyinizin topluluğunuz için neyi ve nasıl sunacağını şekillendirme sürecine onları dahil edin. TOPLULUĞUN SESİ Topluluğunuzdaki insanlar için neyin en önemli olduğunu ve onların belirli konular veya planlar hakkındaki görüşlerini kolayca anlayın, böylece onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan konsey hizmetlerini tasarlayabilir ve sunabilirsiniz. HİZMET İNCELEMELERİ Hizmetlerinizi değişen topluluk ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirin. Hizmet incelemeleri, tükenen kaynaklarınız üzerinde başka bir yük gibi görünebilir. Ancak AskYourTeam ile belediyenizin hizmet planlamasını ve sunumunu yıllık ve on yıllık planlarınızla uyumlu hale getirme şeklini dönüştürebilirsiniz. Topluluğunuzun değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için hizmet incelemelerine öncelik verin, iyileştirme fırsatlarını belirleyin ve sürekli iyileştirme sağlamak için etkinizi ölçün. MÜKEMMELLİK YÖNETİCİSİ Konseyinizin performansını güçlendirmenin ve en büyük farkı yaratacak eylemlere öncelik vermenin kanıtlanmış bir yolu. Thrive35 tarafından geliştirilen ve AskYourTeam tarafından desteklenen Mükemmellik Yöneticisi, konseylerin, organizasyonel mükemmelliği sağlamak için uluslararası kabul görmüş bir iş modeli olan Avustralya İş Mükemmelliği Çerçevesi'ne (ABEF) göre performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olur.
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