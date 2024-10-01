Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
360 Geri Bildirim Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya
360 geri bildirim araçları, çalışanlardan, yöneticilerinden ve doğrudan raportörlerden geri bildirim toplamayı içeren 360 derece inceleme yürütme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu araçlar özellikle performans inceleme döngüleri sırasında faydalıdır ve bir kuruluş içindeki her seviyeden içgörülerin verimli bir şekilde toplanmasını sağlar. Gözden geçirenler, bir meslektaşın iş performansı, yöneticinin liderlik tarzı veya genel iş deneyimi hakkında geri bildirim sağlayabilir. Tipik olarak İK departmanı tarafından yönetilen bu araçlar, 360 anketin ekipler arasında dağıtılmasını kolaylaştırır. İşverenlerin, çalışanların işyeri çeşitliliği, yönetsel yeterlilik ve değerli ekip üyeleri gibi çeşitli konulardaki duyarlılığını ölçmelerine yardımcı olurlar. Sonuçta 360 derece geri bildirim araçları, çalışanlara ve yöneticilere standart iş etkileşimleri yoluyla aktarılamayacak değerli bakış açıları sunarak gelişimi teşvik eder.
Yeni Uygulama Gönder
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Valence
valence.co
Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow, mobil öncelikli, son derece ilgi çekici ve kullanıcı dostu olan NPS, Çevrimdışı, Sohbet, Klasik ve 360° Anketler gibi Müşteri Deneyimi ve Çalışan Deneyimi araçlarını bir araya getiren uçtan uca çok kanallı bir deneyim yönetimi platformudur. Konuşmaya dayalı kullanıcı arayüzü, anketler...
Macorva
macorva.com
Macorva'nın yapay zeka destekli platformu, işletmelerin performans yönetimi, geri bildirim ve müşteri memnuniyetini yönetme biçiminde devrim yaratıyor. Çözümleri, içgörüleri hedeflenen kaynaklara ve kuruluşun deneyim verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan yanıt planlarına dönüştürm...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap, kişisel gelişimi kolaylaştıran 360° geri bildirim değerlendirmeleri oluşturmak ve çalıştırmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır! Çalışan odaklı geri bildirim raporları sayesinde geri bildirimi alanlar, iyileştirme önceliklerini hızlı bir şekilde belirleyebilir ve harekete geçebilir. ...
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam, konseylerin en önemli konuların özüne inmesine yardımcı olmak için burada. Tahminleri öngörülerle değiştiren çalışan ve topluluk içgörüleri platformumuz, daha akıllı ve daha hızlı karar alınmasını sağlar, böylece konseyiniz kaynakları en büyük fark yaratacakları yere odaklayabilir. AskY...
Feebee
getfeebee.io
Feebee, geri bildirim kültürünü yeniden şekillendirmek için Slack ile sorunsuz bir şekilde entegre olan, yeni başlayanlar için dönüştürücü bir platformdur. 360° Performans İncelemeleri, Değerlendirmeler, Takdir, Şirket Değerleri ve eNPS anketleri gibi temel araçları kullanıcı dostu tek bir platformd...
Klaar
klaarhq.com
Dünya çapında 150'den fazla kuruluşun insan liderleri ve İK ekipleri, sürekli Performans Yönetimi, Yedekleme Planlama ve Hazırlık, Mentorluk ve Çalışan Bağlılığı Anketlerini birleştiren yapay zeka destekli Eylem Sistemi olarak Klaar'a güveniyor ve onu seviyor. Klaar ile ilk kez İK liderleri, sorunun...
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR, şirketinizdeki çalışanların yaşam döngüsünü yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz bir araç paketidir. İşe alım sürecini kolaylaştırmanıza, çalışanlarınızdan içgörü ve geri bildirim toplamanıza, belgeleri toplamanıza, hedefleri ve kariyer yollarını yönetmenize yardımcı olaca...
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerinin geliştirme sürecine, bireyler tarafından sunulan kod incelemelerine ve yazılı kodun kendisine ilişkin görsel bilgiler sağlayarak performans ölçümünde devrim yaratan bir mühendislik yönetimi platformudur. Jira ve GitHub gibi mühendislik araçlarınd...
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro, otomatik olarak kişiselleştirilmiş raporlar oluşturan çevrimiçi değerlendirmeler oluşturmaya yönelik bir yazılım platformudur. Capgemini, EDF ve Bare International gibi danışmanların ve şirketlerin Pointerpro ile kişiselleştirilmiş tavsiyelerin sunulmasını neden otomatik hale getirdiğini...
TruScore
truscore.com
360 derece geri bildirim ve yüksek düzeyde dokunmatik hizmet ve özelleştirme ile barındırma - sizin veya bizim içeriğimiz. 360 geri bildirim sürecinin tamamını tasarlamanıza ve yönetmenize yardımcı oluyoruz.