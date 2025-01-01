Alternatifler - Supplyit

MarketMan
marketman.com
MarketMan, restoranların tedarikçileriyle işbirliği yaparak envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır.
FoodDocs
fooddocs.com
FoodDocs, gıda güvenliği süreçlerini dijitalize eden, HACCP ve ISO standartlarına uyumu sağlayan özelleştirilebilir bir yönetim sistemidir.
GrubMarket
grubmarket.com
GrubMarket, Amerikan gıda tedarik zincirini modernleştiren, e-ticaret ve yazılım teknolojileri sunan bir uygulamadır.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify, misafirperverlik işletmeleri için süreçleri yönetmeyi ve şeffaflığı sağlamayı amaçlayan bir bulut tabanlı yönetişim platformudur.
Craftable
craftable.com
Craftable, restoran ve otel işletmeleri için satın alma, iş gücü, tarifler ve satışları birleştirerek verimsizlikleri ortadan kaldıran bir kar yönetim yazılımıdır.
UnifyOrdering
unifyordering.com
UnifyOrdering, gıda endüstrisinde sipariş yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Alıcılar ve tedarikçiler arasında hızlı iletişim sağlar.
Procurant
procurant.com
Procurant, gıda güvenliği programlarını mobil cihazlar üzerinden kolaylaştıran ve HACCP uyumluluğunu destekleyen bir uygulamadır.
Recipal
recipal.com
Recipal, besin değerleri etiketleri oluşturmayı, tarif maliyetini hesaplamayı ve envanteri yönetmeyi sağlayan bir beslenme analiz yazılımıdır.
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice, okul yemeklerini dijital olarak yönetmeye yardımcı olan, menüleri ve beslenme bilgilerini erişilebilir kılan bir uygulamadır.
Eclarion
eclarion.com
Eclarion, tarif yönetimini kolaylaştırır ve ürün spesifikasyonlarını talep üzerine sunar.
Meal Ticket
mealticket.com
Meal Ticket, gıda hizmeti endüstrisine yönelik yazılımlar sunarak, envanter, menü yönetimi ve tedarikçi takibi gibi çözümlerle verimli sonuçlar sağlar.
Klarys
klarys.io
Klarys, taze gıda sektöründe süreçleri modernleştirerek, maliyetleri düşürmeye ve şeffaflığı artırarak sürdürülebilir bir endüstri oluşturmaya yardımcı olur.