Alternatifler - Supplyit

MarketMan

MarketMan

marketman.com

MarketMan, restoranların tedarikçileriyle işbirliği yaparak envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır.

FoodDocs

FoodDocs

fooddocs.com

FoodDocs, gıda güvenliği süreçlerini dijitalize eden, HACCP ve ISO standartlarına uyumu sağlayan özelleştirilebilir bir yönetim sistemidir.

GrubMarket

GrubMarket

grubmarket.com

GrubMarket, Amerikan gıda tedarik zincirini modernleştiren, e-ticaret ve yazılım teknolojileri sunan bir uygulamadır.

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify, misafirperverlik işletmeleri için süreçleri yönetmeyi ve şeffaflığı sağlamayı amaçlayan bir bulut tabanlı yönetişim platformudur.

Craftable

Craftable

craftable.com

Craftable, restoran ve otel işletmeleri için satın alma, iş gücü, tarifler ve satışları birleştirerek verimsizlikleri ortadan kaldıran bir kar yönetim yazılımıdır.

UnifyOrdering

UnifyOrdering

unifyordering.com

UnifyOrdering, gıda endüstrisinde sipariş yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Alıcılar ve tedarikçiler arasında hızlı iletişim sağlar.

Procurant

Procurant

procurant.com

Procurant, gıda güvenliği programlarını mobil cihazlar üzerinden kolaylaştıran ve HACCP uyumluluğunu destekleyen bir uygulamadır.

Recipal

Recipal

recipal.com

Recipal, besin değerleri etiketleri oluşturmayı, tarif maliyetini hesaplamayı ve envanteri yönetmeyi sağlayan bir beslenme analiz yazılımıdır.

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrislice, okul yemeklerini dijital olarak yönetmeye yardımcı olan, menüleri ve beslenme bilgilerini erişilebilir kılan bir uygulamadır.

Eclarion

Eclarion

eclarion.com

Eclarion, tarif yönetimini kolaylaştırır ve ürün spesifikasyonlarını talep üzerine sunar.

Meal Ticket

Meal Ticket

mealticket.com

Meal Ticket, gıda hizmeti endüstrisine yönelik yazılımlar sunarak, envanter, menü yönetimi ve tedarikçi takibi gibi çözümlerle verimli sonuçlar sağlar.

Klarys

Klarys

klarys.io

Klarys, taze gıda sektöründe süreçleri modernleştirerek, maliyetleri düşürmeye ve şeffaflığı artırarak sürdürülebilir bir endüstri oluşturmaya yardımcı olur.

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