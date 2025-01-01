Alternatifler - Study Stack

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet, öğrencilerin çevrimiçi flash kartlar, testler ve oyunlar ile ders çalışmasına yardımcı olan bir öğrenme uygulamasıdır.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Desmos hesap makinesi, grafikler oluşturma, verileri analiz etme ve matematiksel fonksiyonları çözme imkanı sunan interaktif bir araçtır.

StuDocu

StuDocu

studocu.com

Studocu, dünya genelindeki 6 milyon öğrenci tarafından oluşturulan çalışma materyallerine erişim sağlayan bir öğrenme platformudur.

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace, PDF ile sohbet edip 200M+ makaleyi hızla inceleyerek araştırma yapmanıza yardımcı olan bir AI araştırma asistanıdır. Metin vurgulama ve özet çıkarma özellikleri sunar.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Desmos Bilimsel Hesap Makinesi, matematiksel hesaplamaları kolaylaştıran çevrimiçi ve mobil bir araçtır. Trigonometrik, üstel, logaritmik işlemleri destekler.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

Brainscape, uyarlanabilir algoritmalarla aralıklı tekrarlama ve aktif hatırlama yöntemlerini kullanan bir flashcard uygulamasıdır. Kullanıcılar kendi kartlarını oluşturabilir.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Byju's Sınavı Hazırlığı, çeşitli sınavlara hazırlık için video dersler, canlı sınıflar ve pratik testler sunan bir eğitim uygulamasıdır.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create, kullanıcıların etkileşimli sınav tabanlı oyunlar oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly, öğrencilerin ev ödevi sorularını paylaşarak diğer öğrencilerden yanıt almasını sağlayan bir öğrenme platformudur.

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

Course Hero, öğrencilere derslerine özel çalışma materyalleri ve yardımcı kaynaklar sunan çevrimiçi bir öğrenme platformudur.

Cram

Cram

cram.com

Cram uygulaması, kullanıcıların çevrimiçi flashcard oluşturarak çeşitli konularda çalışmalarını sağlar ve kartları paylaşma imkanı sunar.

Numerade

Numerade

numerade.com

Numerade, bilim, matematik ve ekonomi sorularına adım adım çözümler sunan bir eğitim platformudur.

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko, içeriklerden sınavlar ve flashcard'lar oluşturan AI destekli bir öğrenme platformudur. Çok çeşitli soru türleri ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunar.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle, öğretmenlerin videoları etkileşimli derslere dönüştürmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Öğrencilerin ilerlemesini izler ve katılımı artırır.

Studypool

Studypool

studypool.com

Studypool, öğrencilerin ödev sorularında 7/24 onaylı öğretmenlerden yardım almasını ve geniş çalışma materyalleri kütüphanesine erişimini sağlar.

Wakelet

Wakelet

wakelet.com

Wakelet, kullanıcıların çevrimiçi içerikleri toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir platformdur.

Gurully

Gurully

gurully.com

Gurully, PTE, IELTS, DUOLINGO ve CELPIP sınavlarına hazırlık için sahte testler ve kaynaklar sunan bir öğrenme platformudur.

Paperclips

Paperclips

paperclips.app

Paperclips, sınav hazırlığı için PDF ders notlarından yüksek kaliteli çalışırken kartları üreten bir yapay zeka aracıdır.

Magoosh

Magoosh

magoosh.com

Magoosh, GRE, GMAT, SAT ve TOEFL gibi sınavlara hazırlık için video dersler, uygulama soruları ve testler sunan bir çalışma uygulamasıdır.

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.app, yapay zeka destekli mikro öğrenme platformudur; canlı quizler, kurslar ve kartlar sunarak kişiselleştirilmiş öğrenim deneyimi sağlar.

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

Nagwa, matematik, kimya ve fizik alanında dijital içerik sunan K-12 eğitim platformudur. Müfredata uygundur ve ücretsizdir.

GoConqr

GoConqr

goconqr.com

GoConqr, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim kaynaklarını oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir öğrenme platformudur.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.

Studytracks

Studytracks

studytracks.fr

Studytracks, sınav hazırlığını geliştiren bir uygulamadır. Ana müfredatı orijinal müzikle birleştirerek bilgilerin daha hızlı öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlar.

QuizRise

QuizRise

quizrise.com

QuizRise, metin, PDF ve videolardan sınavlar oluşturan yapay zeka destekli bir eğitim aracıdır. Kullanıcılar, soruları düzenleyip paylaşabilirler.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş matematik ve okuma öğretimi sunan bir eğitim platformudur.

Study Island

Study Island

edmentum.com

Study Island, öğrencilere standartlara uygun değerlendirme ve çalışma imkanı sunarak akademik yeterlilik kazandırmayı hedefleyen bir eğitim uygulamasıdır.

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