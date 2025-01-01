Alternatifler - Sprinto

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Red Hat
redhat.com
Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Diligent Director
diligent.com
Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
DATEV
datev.de
DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics, tedarik zinciri risklerini öngörmek ve içgörüler sağlamak için yapay zeka ve analitik kullanarak işletmelere veri temelli destek sunar.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Oneleet
oneleet.com
Oneleet, şirketlere siber güvenlik yönetim programlarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Vanta
vanta.com
Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.
Workiva
workiva.com
Workiva, finansal ve ESG raporlamayı kolaylaştıran, bulut tabanlı bir platformdur. Verileri birleştirir ve iş süreçlerini otomatikleştirir.
JupiterOne
jupiterone.com
Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
TealBook
tealbook.com
TealBook, tedarikçi verilerini toplayan, doğrulayan ve zenginleştiren bir platformdur. İşletmelere doğru veri sunarak tedarik süreçlerini optimize eder.
Drata
drata.com
Drata, güvenlik kontrollerini sürekli izleyen ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi bulut uygulamalar için güvenli ve kolay kullanılabilen bir yedekleme uygulamasıdır.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.
BMC
bmc.com
BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Risk Ledger
riskledger.com
Risk Ledger, kuruluşların tedarik zinciri ile risk verilerini güvenle paylaşmalarını sağlayan bir siber güvenlik ve risk yönetimi platformudur.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine, veri koruma programlarını yönetmede ve gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamada kuruluşlara yardımcı olan bir yazılımdır.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.
Imperva
imperva.com
Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof, uyumluluk ve risk yönetimi süreçlerini merkezi bir platformda entegre eden, otomatik raporlama ve kanıt toplama sunan bir uygulamadır.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.
Circit
circit.io
Circit, denetçilerin varlıkları kaynağında doğrulamasına yardımcı olan, denetim sürecini kolaylaştıran bir delil toplama platformudur.