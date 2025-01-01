Alternatifler - Sprinto

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

DATEV

DATEV

datev.de

DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation, işletmelerin uyumluluk süreçlerini otomatikleştirerek güvenlik kontrollerini izlemelerini ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics, tedarik zinciri risklerini öngörmek ve içgörüler sağlamak için yapay zeka ve analitik kullanarak işletmelere veri temelli destek sunar.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Oneleet

Oneleet

oneleet.com

Oneleet, şirketlere siber güvenlik yönetim programlarını oluşturup yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta, şirketlerin güvenlik ve uyumluluk programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Sürekli izleme, otomasyon ve risk yönetimi sağlar.

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva, finansal ve ESG raporlamayı kolaylaştıran, bulut tabanlı bir platformdur. Verileri birleştirir ve iş süreçlerini otomatikleştirir.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Jüpiterone, siber varlık verilerini toplayıp analiz ederek güvenlik ekiplerine saldırı yüzeylerini görselleştirme ve güvence altına alma imkanı sunan bir platformdur.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook, tedarikçi verilerini toplayan, doğrulayan ve zenginleştiren bir platformdur. İşletmelere doğru veri sunarak tedarik süreçlerini optimize eder.

Drata

Drata

drata.com

Drata, güvenlik kontrollerini sürekli izleyen ve uyumluluk süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi bulut uygulamalar için güvenli ve kolay kullanılabilen bir yedekleme uygulamasıdır.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.

BMC

BMC

bmc.com

BMC uygulaması, BT hizmet yönetimini otomatikleştirerek işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

Risk Ledger

Risk Ledger

riskledger.com

Risk Ledger, kuruluşların tedarik zinciri ile risk verilerini güvenle paylaşmalarını sağlayan bir siber güvenlik ve risk yönetimi platformudur.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine, veri koruma programlarını yönetmede ve gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamada kuruluşlara yardımcı olan bir yazılımdır.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva, web uygulamalarını ve verileri korumak için DDoS koruma, API güvenliği, veri güvenliği ve gelişmiş bot koruması gibi çözümler sunar.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof, uyumluluk ve risk yönetimi süreçlerini merkezi bir platformda entegre eden, otomatik raporlama ve kanıt toplama sunan bir uygulamadır.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike, uç nokta ve bulut güvenliği için birleşik bir platform sunarak tehditleri tespit eder ve önler. Kuruluşları siber saldırılara karşı korur.

Circit

Circit

circit.io

Circit, denetçilerin varlıkları kaynağında doğrulamasına yardımcı olan, denetim sürecini kolaylaştıran bir delil toplama platformudur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.