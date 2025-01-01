Alternatifler - SplashLearn

Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Öğrenci, öğrencilerin akademik derslerini yönetmelerine yardımcı olan bir mobil uygulamadır. Kurslar, ödevler ve iletişim özellikleri sunar.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Desmos hesap makinesi, grafikler oluşturma, verileri analiz etme ve matematiksel fonksiyonları çözme imkanı sunan interaktif bir araçtır.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Desmos Bilimsel Hesap Makinesi, matematiksel hesaplamaları kolaylaştıran çevrimiçi ve mobil bir araçtır. Trigonometrik, üstel, logaritmik işlemleri destekler.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Byju's Sınavı Hazırlığı, çeşitli sınavlara hazırlık için video dersler, canlı sınıflar ve pratik testler sunan bir eğitim uygulamasıdır.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy, dijital teknolojiler eğitimi için etkileşimli kaynaklar sunan bir eğitim platformudur. Öğrenme materyalleri ve işbirlikçi araçlar sağlar.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, projeleri oluşturmak ve paylaşmak için kullanıcıların metin, video ve belgeler eklemesine olanak tanıyan dijital bir platformdur.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

Clever

Clever

clever.com

Clever, tüm K-12 okulları için tek bir giriş portalı sunarak öğretmenlerin ve öğrencilerin giriş işlemlerini kolaylaştırır.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity, interaktif dijital ders kitapları sunarak öğrencilerin matematik konularını daha iyi anlamalarına ve öğrenme süreçlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.

Labster

Labster

labster.com

Labster, öğrencilere sanal laboratuvar deneyimleri sunarak bilimsel kavramları güvenli ve erişilebilir bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan bir eğitim platformudur.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning, okullara dijital içerik ve yönetim araçları sağlayan bir eğitim platformudur. 25,000'den fazla dijital kitaba erişim sunar.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle, öğretmenlerin videoları etkileşimli derslere dönüştürmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Öğrencilerin ilerlemesini izler ve katılımı artırır.

Veda

Veda

veda-app.com

Veda, okul ve kolejler için kapsamlı bir MIS ve dijital öğrenim platformudur. Eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik bulut tabanlı yazılım sunar.

Baamboozle

Baamboozle

baamboozle.com

Baamboozle, çevrimiçi öğrenmeyi oyun temelli eğlenceli bir şekilde destekleyen, öğreticilere oyunlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur.

Factile

Factile

playfactile.com

Factile, çevrimiçi Jeopardy oyunu oluşturan bir uygulamadır. Kendi tahtanızı yaratabilir veya mevcut oyunları kullanabilirsiniz. Mobil cihazlarla oyun oynamaya imkan tanır.

Cerego

Cerego

cerego.com

Cerego, yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturan bir eğitim platformudur ve bilgiyi kalıcı hale getirmeyi hedefler.

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

StrongMind, okullarla iş birliği yaparak öğrencilerin başarılarını artıran dijital müfredat ve eğitim teknolojisi araçları sunar.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.

Codio

Codio

codio.com

Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş matematik ve okuma öğretimi sunan bir eğitim platformudur.

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView, eğitimcilerin ve öğrencilerin farklı konularda video ve kaynaklara erişimini sağlayan bir öğrenme platformudur.

LessonUp

LessonUp

lessonup.com

LessonUp, öğretmenlerin etkileşimli dersler oluşturmasına veya topluluk içeriklerini yeniden kullanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi öğretim platformudur.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara, K-12 okulları için Google Workspace ile entegre sınıf yönetim yazılımıdır. Öğrenci öğrenimini yönetmeye ve desteklemeye yardımcı olur.

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

ClickView Australia, Avustralya müfredatına uygun eğitim videoları ve kaynakları sunarak eğitimcilerin ders planları oluşturmasına yardımcı olan bir uygulamadır.

Edaptio

Edaptio

edaptio.com

Edaptio LearnU, etkileşimli bir çevrimiçi eğitim platformudur. Görev oluşturma, ilerleme izleme, quiz yapma ve etkileşimli tartışmalara olanak tanır.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom, K-12 eğitimcilerine müfredat, öğretim ve değerlendirmeyi entegre eden bir dijital platform sunar, öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimli öğrenmesini destekler.

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