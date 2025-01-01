Alternatifler - Speexx

Physics Wallah
pw.live
Fizik Wallah, rekabetçi sınavlara hazırlık için ders notları, video dersler ve etkileşimli araçlar sunan bir eğitim platformudur.
Coursera
coursera.org
Coursera, üniversitelerle iş birliği yaparak çevrimiçi kurslar ve sertifikalar sunan bir öğrenme platformudur.
Udemy
udemy.com
Udemy, kullanıcıların çeşitli konularda online kurslar alabileceği bir öğrenme platformudur. Farklı seviyelerde dersler sunar ve kullanıcılara kendi hızlarında öğrenme imkanı tanır.
Duolingo
duolingo.com
Duolingo, farklı dilleri eğlenceli bir şekilde öğrenmek için kullanılabilen bir dil öğrenme uygulamasıdır.
Testbook
testbook.com
Testbook, SSC, UPSC gibi rekabetçi sınavlara hazırlanmaya yardımcı olan bir uygulamadır. Mock testler, canlı koçluk ve performans analizi sunar.
edX
edx.org
EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy, kullanıcıların videolar ve etkileşimli alıştırmalarla çeşitli konularda öğrenmelerini sağlayan ücretsiz bir eğitim uygulamasıdır.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, içerik oluşturucuların çevrimiçi kurslar, üyelik, podcast ve koçluk deneyimleri gibi dijital ürünler geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning uygulaması, profesyonellere ve öğrencilere kariyer başarıları için gerekli becerileri kazandıran çevrimiçi kurslar sunar.
Codecademy
codecademy.com
Codecademy, kodlama becerilerini öğretmek için çevrimiçi kurslar sunan bir platformdur. HTML, CSS, JavaScript gibi dillerde kurslar içermektedir.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Programiz
programiz.pro
Programiz, programlama becerilerini geliştirmek için interaktif dersler ve projeler sunan bir öğrenme platformudur.
Brilliant
brilliant.org
Brilliant, matematik, bilim ve programlama konularında etkileşimli içerikle öğrenim sağlayan bir eğitim uygulamasıdır. Kullanıcılar bulmaca ve egzersizlerle öğrenir.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.
Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learn, eğitimcilerin ders içeriklerini yönetmesine, değerlendirmeler yapmasına ve öğrenci ilerlemesini takip etmesine olanak tanıyan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Babbel
babbel.com
Babbel, kullanıcılara çeşitli dillerde konuşma akıcılığı kazandıran bir dil öğrenme uygulamasıdır. Pratik derslerle dil bilgisi ve konuşma becerilerini geliştirir.
Busuu
busuu.com
Busuu, kullanıcıların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir dil öğrenme uygulamasıdır.
Rosetta Stone
rosettastone.com
Rosetta Stone, etkileşimli ve sürükleyici yöntemlerle 25 dilde dil öğrenimi sunan bir uygulamadır.
Preply
preply.com
Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks, kullanıcıların çevrimiçi topluluklar, kurslar ve etkinlikler oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Memrise
memrise.com
Memrise, kullanıcıların 75'ten fazla dil öğrenmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Sesli, görüntülü içerik ve etkileşimli sohbet botları ile pratik imkanı sunar.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.
Udacity
udacity.com
Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.
Teachable
teachable.com
Teachable, çevrimiçi kurslar ve koçluk hizmetleri oluşturup yönetmeye yarayan bir platformdur.
Schoology
schoology.com
Schoology, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için iletişim ve işbirliği platformu sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Stepik
stepik.org
Stepik, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir eğitim platformudur. Esnek öğrenme ile kullanıcıların kendi hızında ilerlemesine olanak tanır.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
Cengage
cengage.com
Cengage uygulaması, öğrencilerin ders materyallerine erişim sağlamasına ve öğrenme deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitim kaynakları sunar.