Alternatifler - Speexx

Physics Wallah

Physics Wallah

pw.live

Fizik Wallah, rekabetçi sınavlara hazırlık için ders notları, video dersler ve etkileşimli araçlar sunan bir eğitim platformudur.

Coursera

Coursera

coursera.org

Coursera, üniversitelerle iş birliği yaparak çevrimiçi kurslar ve sertifikalar sunan bir öğrenme platformudur.

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy, kullanıcıların çeşitli konularda online kurslar alabileceği bir öğrenme platformudur. Farklı seviyelerde dersler sunar ve kullanıcılara kendi hızlarında öğrenme imkanı tanır.

Duolingo

Duolingo

duolingo.com

Duolingo, farklı dilleri eğlenceli bir şekilde öğrenmek için kullanılabilen bir dil öğrenme uygulamasıdır.

Testbook

Testbook

testbook.com

Testbook, SSC, UPSC gibi rekabetçi sınavlara hazırlanmaya yardımcı olan bir uygulamadır. Mock testler, canlı koçluk ve performans analizi sunar.

edX

edX

edx.org

EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.

Khan Academy

Khan Academy

khanacademy.org

Khan Academy, kullanıcıların videolar ve etkileşimli alıştırmalarla çeşitli konularda öğrenmelerini sağlayan ücretsiz bir eğitim uygulamasıdır.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi, içerik oluşturucuların çevrimiçi kurslar, üyelik, podcast ve koçluk deneyimleri gibi dijital ürünler geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Great Learning uygulaması, profesyonellere ve öğrencilere kariyer başarıları için gerekli becerileri kazandıran çevrimiçi kurslar sunar.

Codecademy

Codecademy

codecademy.com

Codecademy, kodlama becerilerini öğretmek için çevrimiçi kurslar sunan bir platformdur. HTML, CSS, JavaScript gibi dillerde kurslar içermektedir.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

Programiz

Programiz

programiz.pro

Programiz, programlama becerilerini geliştirmek için interaktif dersler ve projeler sunan bir öğrenme platformudur.

Brilliant

Brilliant

brilliant.org

Brilliant, matematik, bilim ve programlama konularında etkileşimli içerikle öğrenim sağlayan bir eğitim uygulamasıdır. Kullanıcılar bulmaca ve egzersizlerle öğrenir.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare, yaratıcı konularda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Kullanıcılar, proje odaklı öğrenme ile yeni beceriler geliştirir.

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learn, eğitimcilerin ders içeriklerini yönetmesine, değerlendirmeler yapmasına ve öğrenci ilerlemesini takip etmesine olanak tanıyan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Babbel

Babbel

babbel.com

Babbel, kullanıcılara çeşitli dillerde konuşma akıcılığı kazandıran bir dil öğrenme uygulamasıdır. Pratik derslerle dil bilgisi ve konuşma becerilerini geliştirir.

Busuu

Busuu

busuu.com

Busuu, kullanıcıların okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir dil öğrenme uygulamasıdır.

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Rosetta Stone, etkileşimli ve sürükleyici yöntemlerle 25 dilde dil öğrenimi sunan bir uygulamadır.

Preply

Preply

preply.com

Preply, öğrencilere sertifikalı öğretmenlerle çevrimiçi bire bir dil dersleri sunan bir platformdur. Öğrenciler, dillerini esnek bir şekilde öğrenme imkanı bulur.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks, kullanıcıların çevrimiçi topluluklar, kurslar ve etkinlikler oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Memrise

Memrise

memrise.com

Memrise, kullanıcıların 75'ten fazla dil öğrenmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Sesli, görüntülü içerik ve etkileşimli sohbet botları ile pratik imkanı sunar.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable, çevrimiçi kurslar ve koçluk hizmetleri oluşturup yönetmeye yarayan bir platformdur.

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology, öğretmenler, öğrenciler ve veliler için iletişim ve işbirliği platformu sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir eğitim platformudur. Esnek öğrenme ile kullanıcıların kendi hızında ilerlemesine olanak tanır.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.

Cengage

Cengage

cengage.com

Cengage uygulaması, öğrencilerin ders materyallerine erişim sağlamasına ve öğrenme deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitim kaynakları sunar.

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