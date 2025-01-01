Alternatifler - SourceDay

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Pipefy

Pipefy

pipefy.com

Pipefy, kodlama bilgisi gerektirmeden iş akışlarını otomatikleştiren, kullanıcı dostu bir süreç yönetim platformudur.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase, işletmeler için kapsamlı bir harcama yönetim platformudur. Fatura işleme, gider yönetimi ve kurumsal kartları bir arada sunarak finansal süreçleri kolaylaştırır.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.

Zip

Zip

ziphq.com

Zip, çalışanların satın alma taleplerini başlatmasına yardımcı olan, finans ve tedarik süreçlerini tek bir platformda yöneten bir uygulamadır.

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook, tedarikçi verilerini toplayan, doğrulayan ve zenginleştiren bir platformdur. İşletmelere doğru veri sunarak tedarik süreçlerini optimize eder.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.

Avetta

Avetta

avetta.com

Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.

Procurify

Procurify

procurify.com

Procurify, işletmelere satın alma süreçlerini yönetme, masrafları izleme ve tedarikçi ilişkilerini güçlendirme konusunda yardımcı olan bir tedarik yazılımıdır.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.

Pluto

Pluto

getpluto.com

Pluto, MENA işletmeleri için entegre bir akıllı kurumsal kart ve masraf yönetim platformudur.

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works, otomotiv imalatı için bulut tabanlı bir yazılımdır; tedarik, kalite ve ürün geliştirme süreçlerini tek sistemde düzenler.

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl, markaların tedarikçileri yönetmesini, üretimi denetlemesini ve ürün verilerini izlemesini sağlayan bir üretim yönetim platformudur.

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies, taşımacılık performans yönetimi yazılımıdır. Verileri düzenleyerek maliyetleri ölçer ve tedarik zincirindeki sorunları belirler.

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Tonkean, iç hizmet ekiplerinin süreçleri otomatikleştirip yönetmesini sağlayan, kodsuz bir iş akışı platformudur.

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

Tradeshift, taşımacılık ve lojistik süreçlerini dijitalleştirerek fatura yönetimi ve verimlilik artırımı sağlar.

Precoro

Precoro

precoro.com

Precoro, bulut tabanlı bir tedarik yönetim uygulamasıdır. Satın alma süreçlerini otomatikleştirir, harcamaları izler ve envanter yönetimini kolaylaştırır.

Ignite

Ignite

ignite.no

Ignite, tedarik süreçlerini optimize eden ve tedarikçi verilerini entegre ederek riskleri azaltan bir tedarik yönetim platformudur.

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront, perakendeciler ve tedarikçiler için ürün geliştirme ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir PLM, PIM ve CRM platformudur.

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

Scoutbee, tedarik profesyonellerinin veri yönetimini, tedarik kararlarını ve tedarikçi bulma süreçlerini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.

Procee

Procee

procee.com

Procee, giderleri takip edip kontrol etmenizi sağlayan bir satın alma yazılımıdır. Tüm süreçleri tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

Graphite Connect, tedarikçi yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Tedarikçi bilgilerini hızlıca toplar ve ERP sistemine entegre eder.

Proqura

Proqura

proqura.com

Proqura, işletmelerin satın alma süreçlerini sistematik ve şeffaf hale getiren e-prokurman çözümüdür. Tüm Procure-to-Pay sürecini yönetir.

Basware

Basware

basware.com

Basware, elektronik faturalandırma ve tedarik süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir bulut tabanlı platformdur.

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi, işletmelerin satın alma, fatura, harcama ve ödeme süreçlerini dijitalleştirerek otomatikleştiren bir bulut tabanlı platformdur.

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