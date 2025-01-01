Alternatifler - SourceDay

Ramp
ramp.com
Ramp, gider yönetimi ve kurumsal kartlar gibi finansal işlemleri otomatikleştiren bir platformdur. İşletmelere basit ve merkezi bir çözüm sunar.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Pipefy
pipefy.com
Pipefy, kodlama bilgisi gerektirmeden iş akışlarını otomatikleştiren, kullanıcı dostu bir süreç yönetim platformudur.
Coupa
coupa.com
Coupa, işletmelerin harcamalarını yönetmelerine ve tedarikçi ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir harcama yönetim platformudur.
Airbase
airbase.io
Airbase, işletmeler için kapsamlı bir harcama yönetim platformudur. Fatura işleme, gider yönetimi ve kurumsal kartları bir arada sunarak finansal süreçleri kolaylaştırır.
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence, uyum, sorumlu tedarik, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri görünürlüğü için çözümler sunan bir yazılım uygulamasıdır.
Team Procure
teamprocure.com
Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.
Zip
ziphq.com
Zip, çalışanların satın alma taleplerini başlatmasına yardımcı olan, finans ve tedarik süreçlerini tek bir platformda yöneten bir uygulamadır.
TealBook
tealbook.com
TealBook, tedarikçi verilerini toplayan, doğrulayan ve zenginleştiren bir platformdur. İşletmelere doğru veri sunarak tedarik süreçlerini optimize eder.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
Avetta
avetta.com
Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.
Epicor
epicor.com
Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.
Procurify
procurify.com
Procurify, işletmelere satın alma süreçlerini yönetme, masrafları izleme ve tedarikçi ilişkilerini güçlendirme konusunda yardımcı olan bir tedarik yazılımıdır.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.
Pluto
getpluto.com
Pluto, MENA işletmeleri için entegre bir akıllı kurumsal kart ve masraf yönetim platformudur.
MESH Works
meshworks.com
MESH Works, otomotiv imalatı için bulut tabanlı bir yazılımdır; tedarik, kalite ve ürün geliştirme süreçlerini tek sistemde düzenler.
Anvyl
anvyl.com
Anvyl, markaların tedarikçileri yönetmesini, üretimi denetlemesini ve ürün verilerini izlemesini sağlayan bir üretim yönetim platformudur.
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies, taşımacılık performans yönetimi yazılımıdır. Verileri düzenleyerek maliyetleri ölçer ve tedarik zincirindeki sorunları belirler.
Tonkean
tonkean.com
Tonkean, iç hizmet ekiplerinin süreçleri otomatikleştirip yönetmesini sağlayan, kodsuz bir iş akışı platformudur.
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshift, taşımacılık ve lojistik süreçlerini dijitalleştirerek fatura yönetimi ve verimlilik artırımı sağlar.
Precoro
precoro.com
Precoro, bulut tabanlı bir tedarik yönetim uygulamasıdır. Satın alma süreçlerini otomatikleştirir, harcamaları izler ve envanter yönetimini kolaylaştırır.
Ignite
ignite.no
Ignite, tedarik süreçlerini optimize eden ve tedarikçi verilerini entegre ederek riskleri azaltan bir tedarik yönetim platformudur.
Surefront
surefront.com
Surefront, perakendeciler ve tedarikçiler için ürün geliştirme ve yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir PLM, PIM ve CRM platformudur.
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee, tedarik profesyonellerinin veri yönetimini, tedarik kararlarını ve tedarikçi bulma süreçlerini geliştirmelerini sağlayan bir platformdur.
Procee
procee.com
Procee, giderleri takip edip kontrol etmenizi sağlayan bir satın alma yazılımıdır. Tüm süreçleri tek bir yerden yönetmenize yardımcı olur.
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect, tedarikçi yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Tedarikçi bilgilerini hızlıca toplar ve ERP sistemine entegre eder.
Proqura
proqura.com
Proqura, işletmelerin satın alma süreçlerini sistematik ve şeffaf hale getiren e-prokurman çözümüdür. Tüm Procure-to-Pay sürecini yönetir.
Basware
basware.com
Basware, elektronik faturalandırma ve tedarik süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir bulut tabanlı platformdur.
Vroozi
vroozi.com
Vroozi, işletmelerin satın alma, fatura, harcama ve ödeme süreçlerini dijitalleştirerek otomatikleştiren bir bulut tabanlı platformdur.