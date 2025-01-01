Alternatifler - SmartPass

Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.
Remind
remind.com
Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Toddle
toddleapp.com
Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft, eğitimcilerin öğrenci davranışını, katılımını ve devamını artırmalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.
Socrative Student
socrative.com
Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim platformudur.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Pearson Online Classroom, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur.
Classroomscreen
classroomscreen.com
ClassroomScreen, sınıf yönetimini ve öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli özellikler sunan bir eğitim aracıdır.
Classe365
classe365.com
Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.
edumerge
edumerge.com
edumerge, öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve yönetimi bir araya getirerek anlık iletişim, öğrenme platformu, sınıf yönetimi ve idari otomasyon sağlar.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.
Extramarks
extramarks.com
Extramarks, önceden okuldan yüksek öğretim düzeyine kadar uzaktan öğrenme imkanı sunan bir eğitim platformudur.
Socrative Teacher
socrative.com
Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go, eğitim merkezleri için okul yönetimi yazılımıdır. Ders planlaması, katılım izleme ve içerik yönetimi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Classter
classter.com
Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.
Sentral
sentral.com.au
Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
Studybase
studybase.in
Studybase, okullar ve yükseköğrenim kurumları için B2B bir dijital platformdur. Okul ekosistemini yönetmek ve online eğitim süreçlerini desteklemek için modüller sunar.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo, eğitimcilerin video projeleri atayıp takip edebileceği, etkileşimli öğrenim ve iş birliği fırsatları sunan bir multimedya oluşturma aracıdır.
iClicker
iclicker.com
iClicker, eğitimcilerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf müdahale sistemidir. Öğrenciler sorulara yanıt verip katılım gösterebilir.
Securly
securly.com
Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.
WeSchool
edu.weschool.com
Weschool, eğitmenler için kullanıcı dostu bir dijital öğrenme platformu olup, eğitim içeriklerinin oluşturulması ve yönetilmesi süreçlerini kolaylaştırır.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl, öğretmenlerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf yönetimi ve organizasyon uygulamasıdır.
Acadly
acadly.com
Acadly, sınıf içi etkileşim sağlayan, öğrenci yanıtlarını toplayan ve ders yönetimi araçları sunan bir platformdur.