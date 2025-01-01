Alternatifler - SmartPass

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.

Remind

Remind

remind.com

Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft, eğitimcilerin öğrenci davranışını, katılımını ve devamını artırmalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim platformudur.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Pearson Online Classroom, öğretmenler ve öğrenciler için eğitim kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan dijital bir platformdur.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

ClassroomScreen, sınıf yönetimini ve öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli özellikler sunan bir eğitim aracıdır.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365, okullar ve üniversiteler için eğitim yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıtları, ders yönetimi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırır.

edumerge

edumerge

edumerge.com

edumerge, öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve yönetimi bir araya getirerek anlık iletişim, öğrenme platformu, sınıf yönetimi ve idari otomasyon sağlar.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.

Extramarks

Extramarks

extramarks.com

Extramarks, önceden okuldan yüksek öğretim düzeyine kadar uzaktan öğrenme imkanı sunan bir eğitim platformudur.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go, eğitim merkezleri için okul yönetimi yazılımıdır. Ders planlaması, katılım izleme ve içerik yönetimi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Classter

Classter

classter.com

Classter, eğitim kurumları için öğrenci bilgi ve öğrenim yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve gerçek zamanlı ilerleme izleme imkanı sunar.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.

Studybase

Studybase

studybase.in

Studybase, okullar ve yükseköğrenim kurumları için B2B bir dijital platformdur. Okul ekosistemini yönetmek ve online eğitim süreçlerini desteklemek için modüller sunar.

WeVideo

WeVideo

wevideo.com

WeVideo, eğitimcilerin video projeleri atayıp takip edebileceği, etkileşimli öğrenim ve iş birliği fırsatları sunan bir multimedya oluşturma aracıdır.

iClicker

iClicker

iclicker.com

iClicker, eğitimcilerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf müdahale sistemidir. Öğrenciler sorulara yanıt verip katılım gösterebilir.

Securly

Securly

securly.com

Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

Weschool, eğitmenler için kullanıcı dostu bir dijital öğrenme platformu olup, eğitim içeriklerinin oluşturulması ve yönetilmesi süreçlerini kolaylaştırır.

ClassOwl

ClassOwl

classowl.com

ClassOwl, öğretmenlerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf yönetimi ve organizasyon uygulamasıdır.

Acadly

Acadly

acadly.com

Acadly, sınıf içi etkileşim sağlayan, öğrenci yanıtlarını toplayan ve ders yönetimi araçları sunan bir platformdur.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.