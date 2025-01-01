Alternatifler - SmartDok Norge

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport uygulaması, fiziksel alanları 3D dijital ikizlere dönüştürerek sanal turlar ve ayrıntılı modeller oluşturmayı sağlar.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.

Procore

Procore

procore.com

Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft, saha ekipleri için tasarlanmış, SMS kadar basit bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İş yeri bilgilerinin toplanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.

OpenSpace

OpenSpace

openspace.ai

OpenSpace, inşaat alanlarını otomatik olarak haritalayan ve proje ilerlemesini takip eden bir gerçeklik yakalama yazılımıdır.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar, inşaat ve gayrimenkul projelerinde belge yönetimi, görev takibi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas, iş süreçlerini otomatikleştiren, saha ekiplerine ofisle bağlanarak veri toplayan ve analiz yapan bir mobil uygulamadır.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite, inşaat alanında 360 derece fotoğraf çekimi ve otomatik düzenleme sağlar, proje belgelerini ve site koşullarını izlemeye yardımcı olur.

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive, şantiyenizi yönetmek için lokasyon bazlı planlamalar yapmanıza ve üretim sürecinizi takip etmenize yardımcı olan bir yazılımdır.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

buildbuild, inşaat yazılımı sunan bir platformdur. Proje durumu, sözleşme yönetimi ve işçi ödemeleri gibi işlemleri kolaylaştırır.

WERX

WERX

werxapp.com

WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.

busybusy

busybusy

busybusy.com

busybusy, inşaat ve saha çalışanları için zaman izleme ve proje maliyet yönetimi sunan bir uygulamadır. GPS ile verimlilik sağlar, rapor ve planlama yapar.

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

BuildingBlok, inşaat projelerini yönetmek için belgeleri, fotoğrafları, yapılacaklar listelerini ve iletişimi merkezi hale getiren bir bulut tabanlı uygulamadır.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB, taşeronların projelerini yönetmelerini sağlayan, saha ve ofis arasında veri girişi ve iletişim sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

OnsiteIQ

OnsiteIQ

onsiteiq.io

OnsiteIQ, inşaat projelerine haftalık 360 derece görüntüler sunarak etkileşimli yürüyüşler ve kat planlarına dayalı veriler sağlar.

Buildots

Buildots

buildots.com

Buildots, inşaat sahalarından gerçek zamanlı bilgi sağlayan, AI destekli bir platformdur. İnşaat ilerlemesini izler ve sorunları erken tespit eder.

OxBlue

OxBlue

oxblue.com

OxBlue, inşaat süreçlerini izlemek için yüksek çözünürlüklü kameralar ve canlı yayın sistemleri sağlayan bir uygulamadır.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

Hoylu, ekiplerin fikirlerini geliştirmesine, projeleri yönetmesine ve belge paylaşmasına olanak tanıyan bir işbirliği uygulamasıdır.

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