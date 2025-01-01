Alternatifler - SmartDok Norge

Matterport
matterport.com
Matterport uygulaması, fiziksel alanları 3D dijital ikizlere dönüştürerek sanal turlar ve ayrıntılı modeller oluşturmayı sağlar.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft, saha ekipleri için tasarlanmış, SMS kadar basit bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İş yeri bilgilerinin toplanmasını ve düzenlenmesini sağlar.
Knowify
knowify.com
Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace, inşaat alanlarını otomatik olarak haritalayan ve proje ilerlemesini takip eden bir gerçeklik yakalama yazılımıdır.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
Raken
rakenapp.com
Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar, inşaat ve gayrimenkul projelerinde belge yönetimi, görev takibi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas, iş süreçlerini otomatikleştiren, saha ekiplerine ofisle bağlanarak veri toplayan ve analiz yapan bir mobil uygulamadır.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite, inşaat alanında 360 derece fotoğraf çekimi ve otomatik düzenleme sağlar, proje belgelerini ve site koşullarını izlemeye yardımcı olur.
Fonn
fonn.com
Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive, şantiyenizi yönetmek için lokasyon bazlı planlamalar yapmanıza ve üretim sürecinizi takip etmenize yardımcı olan bir yazılımdır.
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild, inşaat yazılımı sunan bir platformdur. Proje durumu, sözleşme yönetimi ve işçi ödemeleri gibi işlemleri kolaylaştırır.
WERX
werxapp.com
WERX, inşaat projelerinin yönetimi için tasarlanmış bir uygulamadır. Proje, bütçe ve maliyet takibi yapmayı kolaylaştırır ve QuickBooks Online ile senkronize çalışır.
busybusy
busybusy.com
busybusy, inşaat ve saha çalışanları için zaman izleme ve proje maliyet yönetimi sunan bir uygulamadır. GPS ile verimlilik sağlar, rapor ve planlama yapar.
BuildingBlok
buildingblok.com
BuildingBlok, inşaat projelerini yönetmek için belgeleri, fotoğrafları, yapılacaklar listelerini ve iletişimi merkezi hale getiren bir bulut tabanlı uygulamadır.
eSUB
esub.com
eSUB, taşeronların projelerini yönetmelerini sağlayan, saha ve ofis arasında veri girişi ve iletişim sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
OnsiteIQ
onsiteiq.io
OnsiteIQ, inşaat projelerine haftalık 360 derece görüntüler sunarak etkileşimli yürüyüşler ve kat planlarına dayalı veriler sağlar.
Buildots
buildots.com
Buildots, inşaat sahalarından gerçek zamanlı bilgi sağlayan, AI destekli bir platformdur. İnşaat ilerlemesini izler ve sorunları erken tespit eder.
OxBlue
oxblue.com
OxBlue, inşaat süreçlerini izlemek için yüksek çözünürlüklü kameralar ve canlı yayın sistemleri sağlayan bir uygulamadır.
Hoylu
hoylu.com
Hoylu, ekiplerin fikirlerini geliştirmesine, projeleri yönetmesine ve belge paylaşmasına olanak tanıyan bir işbirliği uygulamasıdır.