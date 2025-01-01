Alternatifler - Slides

Google Slides

Google Slides

google.com

Google Slaytlar, kullanıcıların çevrimiçi sunumlar oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir sunum uygulamasıdır.

Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint Online

powerpoint.cloud.microsoft

VEED

VEED

veed.io

VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.

Microsoft Sway

Microsoft Sway

sway.cloud.microsoft

Microsoft Sway, etkileşimli raporlar, sunumlar ve kişisel hikayeler oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir dijital hikaye anlatım uygulamasıdır.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.

Beautiful.ai

Beautiful.ai

beautiful.ai

Beautiful.ai, birkaç dakika içinde etkileyici sunumlar oluşturmayı sağlayan çevrimiçi bir sunum oluşturucudur. AI destekli şablonlar sunar.

Zoho Show

Zoho Show

zoho.com

Zoho Show, kullanıcıların sunumlar oluşturmasına, düzenlemesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir sunum yazılımıdır.

Genially

Genially

genial.ly

Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

iCloud Keynote, internet bağlantısıyla sunumları tasarlayıp düzenlemeye olanak tanıyan bulut tabanlı bir uygulamadır. İşbirliği ve dosya paylaşımı özellikleri sunar.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi, kullanıcıların etkileşimli sunumlar ve görseller oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir içerik tasarımı ve iletişim aracıdır.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond, kullanıcıların eğitim, pazarlama ve iletişim için profesyonel animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Slidesgo

Slidesgo

slidesgo.com

Slidesgo, kullanıcıların hızlıca özelleştirilebilir ve profesyonel sunumlar oluşturmasını sağlayan AI destekli bir sunum üreticisidir.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart, görsel içerikler tasarlamak ve videoları düzenlemek için kullanıcı dostu bir platformdur. Infografik, sunum ve diğer materyalleri kolayca oluşturur.

Visme

Visme

visme.co

Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.

PresentationAI

PresentationAI

presentations.ai

PresentationAI, kısa sürede etkileyici sunumlar oluşturmanıza olanak tanıyan, AI destekli bir sunum yapma aracıdır.

Pitch

Pitch

pitch.com

Pitch, ekiplerin işbirliği yaparak profesyonel sunumlar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir sunum yazılımıdır.

Prezo

Prezo

prezo.ai

Prezo, yapay zeka ile desteklenen sunumlar, belgeler ve web siteleri oluşturmayı kolaylaştıran bir araçtır.

SlideSpeak

SlideSpeak

slidespeak.co

SlideSpeak, sunum oluşturma ve belgeleri özetleme gibi işlevler sunan AI destekli bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile belge yönetimini kolaylaştırır.

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Rephrase.ai, metinden videoya dönüşüm yapan bir platformdur. Kullanıcılar, profesyonel görünümlü videoları dijital avatarla hızlıca oluşturabilir.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.

Decktopus

Decktopus

decktopus.com

Decktopus, yapay zeka destekli sunum yazılımıdır. Kullanıcıların kolayca profesyonel sunumlar hazırlamasını sağlar.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Elai.io, metin ve URL'den anında eğitim videoları oluşturmayı sağlayan AI destekli bir video oluşturma platformudur.

DocHipo

DocHipo

dochipo.com

DocHipo, kullanıcıların infografik, afiş ve sosyal medya grafikleri gibi çeşitli görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir grafik tasarım platformudur.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap, öğrenme süreçlerini etkileşimli içeriklerle zenginleştirerek katılımı artıran bir eğitim platformudur. Cihaz gerektirmeden kullanılabilir.

Plus

Plus

plusai.com

Plus AI, Google Slides için bir AI sunum oluşturucusudur. Sunumları hızlıca tasarlayıp düzenlemenizi sağlar.

Personate AI

Personate AI

personate.ai

Personate, metin girerek video sunumları oluşturan yapay zeka tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, sentetik avatarlarla ilgi çekici içerikler üretebilir.

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