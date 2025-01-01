Alternatifler - Slidemodel

Google Slides
google.com
Google Slaytlar, kullanıcıların çevrimiçi sunumlar oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir sunum uygulamasıdır.
Microsoft PowerPoint Online
powerpoint.cloud.microsoft
VEED
veed.io
VEED, video oluşturma ve düzenleme için kullanıcı dostu bir platformdur. Otomatik altyazılar, AI araçları ve işbirliği özellikleri sunar.
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Microsoft Sway, etkileşimli raporlar, sunumlar ve kişisel hikayeler oluşturmayı sağlayan kullanıcı dostu bir dijital hikaye anlatım uygulamasıdır.
HeyGen
heygen.com
HeyGen, metin girerek AI avatarlarıyla video oluşturmayı sağlayan bir platformdur. 40'tan fazla dilde kişiselleştirilmiş videolar üretir.
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai, birkaç dakika içinde etkileyici sunumlar oluşturmayı sağlayan çevrimiçi bir sunum oluşturucudur. AI destekli şablonlar sunar.
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show, kullanıcıların sunumlar oluşturmasına, düzenlemesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir sunum yazılımıdır.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
iCloud Keynote
icloud.com
iCloud Keynote, internet bağlantısıyla sunumları tasarlayıp düzenlemeye olanak tanıyan bulut tabanlı bir uygulamadır. İşbirliği ve dosya paylaşımı özellikleri sunar.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
Prezi
prezi.com
Prezi, kullanıcıların etkileşimli sunumlar ve görseller oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir içerik tasarımı ve iletişim aracıdır.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, videolar, grafik tasarımlar, logolar ve web siteleri oluşturan bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlarla, teknik bilgi gerektirmeden içerik oluşturmayı sağlar.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, metni profesyonel videolara dönüştüren AI tabanlı bir video oluşturma platformudur. Kullanıcılar, özelleştirilebilir avatarlarla videolar yaratabilir.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.
Vyond
vyond.com
Vyond, kullanıcıların eğitim, pazarlama ve iletişim için profesyonel animasyonlu videolar oluşturmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo, kullanıcıların hızlıca özelleştirilebilir ve profesyonel sunumlar oluşturmasını sağlayan AI destekli bir sunum üreticisidir.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart, görsel içerikler tasarlamak ve videoları düzenlemek için kullanıcı dostu bir platformdur. Infografik, sunum ve diğer materyalleri kolayca oluşturur.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
PresentationAI
presentations.ai
PresentationAI, kısa sürede etkileyici sunumlar oluşturmanıza olanak tanıyan, AI destekli bir sunum yapma aracıdır.
Pitch
pitch.com
Pitch, ekiplerin işbirliği yaparak profesyonel sunumlar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bir sunum yazılımıdır.
Prezo
prezo.ai
Prezo, yapay zeka ile desteklenen sunumlar, belgeler ve web siteleri oluşturmayı kolaylaştıran bir araçtır.
SlideSpeak
slidespeak.co
SlideSpeak, sunum oluşturma ve belgeleri özetleme gibi işlevler sunan AI destekli bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ile belge yönetimini kolaylaştırır.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Rephrase.ai, metinden videoya dönüşüm yapan bir platformdur. Kullanıcılar, profesyonel görünümlü videoları dijital avatarla hızlıca oluşturabilir.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides, kullanıcıların etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Canlı anketler, sınavlar ve Q&A oturumları içerir.
Decktopus
decktopus.com
Decktopus, yapay zeka destekli sunum yazılımıdır. Kullanıcıların kolayca profesyonel sunumlar hazırlamasını sağlar.
Slides
slides.com
Slides, tarayıcı üzerinden sunum oluşturmaya yarayan, işbirliği ve özelleştirme seçenekleri sunan bir uygulamadır.
Elai.io
elai.io
Elai.io, metin ve URL'den anında eğitim videoları oluşturmayı sağlayan AI destekli bir video oluşturma platformudur.
DocHipo
dochipo.com
DocHipo, kullanıcıların infografik, afiş ve sosyal medya grafikleri gibi çeşitli görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir grafik tasarım platformudur.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap, öğrenme süreçlerini etkileşimli içeriklerle zenginleştirerek katılımı artıran bir eğitim platformudur. Cihaz gerektirmeden kullanılabilir.
Plus
plusai.com
Plus AI, Google Slides için bir AI sunum oluşturucusudur. Sunumları hızlıca tasarlayıp düzenlemenizi sağlar.