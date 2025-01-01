Alternatifler - SkillGigs

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.

Hirect

Hirect

hirect.in

Hirect, iş arayanlar ile işe alım yöneticilerini doğrudan andayla birleştiren bir işe alım platformudur.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva, başvuru izleme ve işe alım yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Aday bilgilerini merkezi olarak yönetir ve işe alım süreçlerini otomatikleştirir.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy, SMS ve e-posta ile iletişim kurmayı sağlayan, otomasyon ve yapay zeka kullanarak işletmelerin verimliliğini artıran bir platformdur.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM, küçük ve orta ölçekli işe alım ajansları için bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.

JobAdder

JobAdder

jobadder.com

JobAdder, personel ajansları ve İK ekipleri için bulut tabanlı bir işe alım yönetim platformudur. İş ilanları, aday takibi ve iletişim araçları sunar.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense, AI destekli bir Yetenek İlişkileri platformudur. İşe alım sürecini otomasyona, aday skorlamasına ve diğer özelliklere entegre ederek optimize eder.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly, geçici iş gücünü yönetmek için çalışan programlama, zaman izleme ve faturalama işlemlerini tek bir arayüzde sunar.

Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

Recruiterflow, aday takibi ve işe alım CRM'sini bir arada sunan bir yazılımdır. İşe alım sürecini yönetmeyi kolaylaştırır.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.

RemoteMore

RemoteMore

remotemore.com

RemoteMore uygulaması, nitelikli geliştiricileri kolayca bulmanızı sağlar.

Zerocoder

Zerocoder

zerocoder.com

Zerocoder, şirketleri doğrulanmış no-code geliştiricilerle ve tasarımcılarla eşleştirir ve bulut platformunda sabit bir ücretle geliştirme görevleri sunar.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin, CRM, aday takip ve insan kaynakları yönetimi sunan bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için veri analitiği ve raporlama sağlar.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate, işe alım ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik özelleştirilebilir bir platformdur. Aday takibi, esnek iş akışları ve raporlama özellikleri sunar.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire, işe alım sürecini yönetmek için özelleştirilebilir bir başvuru izleme yazılımıdır. Adayları çekmek ve mülakatları düzenlemek için işbirliği araçları sunar.

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

iSmartRecruit, işe alım süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday izleme ve CRM işlevleri sunar.

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

Top Echelon, işe alım sürecini yönetmek için aday izleme ve müşteri ilişkileri özellikleri sunan bir yazılımdır.

WurkNow

WurkNow

wurknow.com

WurkNow, iş arayanları geçici iş gücü ihtiyacı olan işletmelerle buluşturan, esnek iş fırsatları sunan bir yönetim platformudur.

Zelos Team Management

Zelos Team Management

getzelos.com

Zelos, ekipler için basit planlama, görev takibi ve anlık sohbet seçenekleri sunan yönetim uygulamasıdır. Hem masaüstü hem mobil uyumludur.

CATS

CATS

catsone.com

CATS, dünya genelindeki binlerce şirkete işe alım ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan bir uygulamadır.

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

RecruitBPM, işe alım sürecini optimize eden bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday kaynaklama, izleme ve CRM işlevleri sunar.

WorkBright

WorkBright

workbright.com

WorkBright, işe alım süreçlerini hızlandırarak yeni çalışanların belge yüklemelerini ve formları uzaktan tamamlamalarını sağlar.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist, hızlı büyüyen işe alım ve personel firmaları için bir İK CRM ve ATS uygulamasıdır.

TalentRecruit

TalentRecruit

talentrecruit.com

TalentRecruit, işletmelere aday izleme, işe alım süreçlerini otomatikleştirme, veri analizi ve çeşitli özelliklerle işe alımda yardımcı olan bir yazılımdır.

Betterleap

Betterleap

betterleap.com

Betterleap, işe alım sürecindeki tüm paydaşları bir araya getiren yapay zeka destekli bir platformdur. Aday bulma, iletişim ve veri senkronizasyonu sağlar.

StaffingSoft

StaffingSoft

staffingsoft.com

StaffingSoft, işe alımcılar ve İK profesyonelleri için kapsamlı bir izleme sistemi ve işbirliği aracı sunan bir işe alım yazılımıdır.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.