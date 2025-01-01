Alternatifler - SkillGigs

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.
Hirect
hirect.in
Hirect, iş arayanlar ile işe alım yöneticilerini doğrudan andayla birleştiren bir işe alım platformudur.
Manatal
manatal.com
Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başvuru izleme ve işe alım yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Aday bilgilerini merkezi olarak yönetir ve işe alım süreçlerini otomatikleştirir.
Whippy
whippy.ai
Whippy, SMS ve e-posta ile iletişim kurmayı sağlayan, otomasyon ve yapay zeka kullanarak işletmelerin verimliliğini artıran bir platformdur.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM, küçük ve orta ölçekli işe alım ajansları için bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir.
Loxo
loxo.co
Loxo, işe alım sürecini yöneten, AI destekli araçlar ve veri tabanı sunan kapsamlı bir yetenek zekası platformudur.
JobAdder
jobadder.com
JobAdder, personel ajansları ve İK ekipleri için bulut tabanlı bir işe alım yönetim platformudur. İş ilanları, aday takibi ve iletişim araçları sunar.
Sense
sensehq.com
Sense, AI destekli bir Yetenek İlişkileri platformudur. İşe alım sürecini otomasyona, aday skorlamasına ve diğer özelliklere entegre ederek optimize eder.
100Hires
100hires.com
100Hires, işe alım sürecini yönetmek için kullanıcı dostu bir başvuru izleme sistemidir. Aday veritabanı, görüşme planlama ve entegrasyon gibi araçlar sunar.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly, geçici iş gücünü yönetmek için çalışan programlama, zaman izleme ve faturalama işlemlerini tek bir arayüzde sunar.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow, aday takibi ve işe alım CRM'sini bir arada sunan bir yazılımdır. İşe alım sürecini yönetmeyi kolaylaştırır.
hireEZ
hireez.com
hireEZ, AI destekli bir işe alım platformudur. Aday verilerini toplayarak özelleştirilmiş kampanyalar oluşturmayı ve verimliliği artırmayı sağlar.
RemoteMore
remotemore.com
RemoteMore uygulaması, nitelikli geliştiricileri kolayca bulmanızı sağlar.
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder, şirketleri doğrulanmış no-code geliştiricilerle ve tasarımcılarla eşleştirir ve bulut platformunda sabit bir ücretle geliştirme görevleri sunar.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin, CRM, aday takip ve insan kaynakları yönetimi sunan bir platformdur. İşe alım verimliliğini artırmak için veri analitiği ve raporlama sağlar.
Crelate
crelate.com
Crelate, işe alım ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik özelleştirilebilir bir platformdur. Aday takibi, esnek iş akışları ve raporlama özellikleri sunar.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire, işe alım sürecini yönetmek için özelleştirilebilir bir başvuru izleme yazılımıdır. Adayları çekmek ve mülakatları düzenlemek için işbirliği araçları sunar.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit, işe alım süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday izleme ve CRM işlevleri sunar.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon, işe alım sürecini yönetmek için aday izleme ve müşteri ilişkileri özellikleri sunan bir yazılımdır.
WurkNow
wurknow.com
WurkNow, iş arayanları geçici iş gücü ihtiyacı olan işletmelerle buluşturan, esnek iş fırsatları sunan bir yönetim platformudur.
Zelos Team Management
getzelos.com
Zelos, ekipler için basit planlama, görev takibi ve anlık sohbet seçenekleri sunan yönetim uygulamasıdır. Hem masaüstü hem mobil uyumludur.
CATS
catsone.com
CATS, dünya genelindeki binlerce şirkete işe alım ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan bir uygulamadır.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM, işe alım sürecini optimize eden bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday kaynaklama, izleme ve CRM işlevleri sunar.
WorkBright
workbright.com
WorkBright, işe alım süreçlerini hızlandırarak yeni çalışanların belge yüklemelerini ve formları uzaktan tamamlamalarını sağlar.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızlı büyüyen işe alım ve personel firmaları için bir İK CRM ve ATS uygulamasıdır.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit, işletmelere aday izleme, işe alım süreçlerini otomatikleştirme, veri analizi ve çeşitli özelliklerle işe alımda yardımcı olan bir yazılımdır.
Betterleap
betterleap.com
Betterleap, işe alım sürecindeki tüm paydaşları bir araya getiren yapay zeka destekli bir platformdur. Aday bulma, iletişim ve veri senkronizasyonu sağlar.
StaffingSoft
staffingsoft.com
StaffingSoft, işe alımcılar ve İK profesyonelleri için kapsamlı bir izleme sistemi ve işbirliği aracı sunan bir işe alım yazılımıdır.