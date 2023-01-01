Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shopify Ping çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Shopify Ping, tüm müşteri ve ekip görüşmelerini tek bir yerden yönetmenize olanak tanıyan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. Masaüstünde ve mobil uygulamalar aracılığıyla kullanılabilir.

Web Sitesi: shopifyping.com

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