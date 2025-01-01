Alternatifler - Shipway

AfterShip
aftership.com
AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Shipmondo
shipmondo.com
Shipmondo, e-ticaret işletmeleri için nakliye ve sipariş yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlayan bir uygulamadır.
Loop Returns
loopreturns.com
Loop Returns, iade süreçlerini yönetmek için özelleştirilebilir bir platform sunarak müşteri deneyimini geliştirir ve perakendecilerin getiri analizi yapmasına yardımcı olur.
Revers
revers.io
Revers uygulaması, Avrupa'da iade yönetimi alanında lider bir çözümdür. E-ticaret ve perakende sektöründeki zorluklara yanıt vermek için geliştirilmiştir.
nShift
nshift.com
nShift, e-ticaret teslimat yönetimini otomatikleştiren bir bulut platformudur. 190 ülkede 1 milyara yakın gönderim yönetir ve çeşitli sektörlerdeki müşterilere hizmet verir.
parcelLab
parcellab.com
parcelLab, satın alma sonrası deneyimleri geliştiren bir platformdur. Teslimat tahminleri, otomasyon ve müşteri iletişimi sunarak operasyonel verimliliği artırır.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileri ile bir araya gelerek kapsamlı bir e-ticaret çözümü sunar.
Ordoro
ordoro.com
Ordoro, envanter yönetimi, nakliye ve dropshipping süreçlerini otomatikleştiren bir e-ticaret uygulamasıdır.
Parcel Perform
parcelperform.com
Parsel Performans, e-ticaret teslimat süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, paketleri izleyebilir ve güncellemeler alabilir.
ReturnLogic
returnlogic.com
ReturnLogic, e-ticaret iade ve değişim süreçlerini yönetmeyi basit ve otomatik hale getiren bir yazılımdır.
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud, dünya genelinde 200'den fazla ülkeye e-ticaret gönderimi sağlayan bir lojistik ağdır. Hızlı teslimat ve uygun fiyatlarla uluslararası taşımacılığı yönetir.
LateShipment
lateshipment.com
LateShipment, e-ticaret işletmelerine nakliye süreçlerini otomatikleştirerek geri ödemeleri yönetme ve teslimat deneyimlerini iyileştirme konusunda yardımcı olur.
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret, çevrimiçi satıcıların eBay ve Amazon'da uluslararası satış yapmalarını kolaylaştıran ve ürün listelemelerini farklı dillere çevrilen bir uygulamadır.
Narvar
corp.narvar.com
Narvar, e-ticaret ortamında satın alma sonrası süreçleri yöneterek sipariş takibi, iade ve müşteri sadakati sağlar.
Outvio
outvio.com
Outvio, e-ticaret işletmeleri için otomatik nakliye, iade ve müşteri hizmetleri süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır.
Claimlane
claimlane.com
Claimlane, fiziksel ürün satan markalar için iade ve talep yönetim platformudur. Tüm iade süreçlerini kolaylaştırarak verimliliği artırır.
Retino
retino.com
Retino, iade ve şikayetlerin yönetimi için kullanılan bir uygulamadır. Kullanıcılar tüm açık durumları, iade gönderimini ve müşteri geçmişini görebilir.
Metapack
metapack.com
Metapack, online perakendecilerin lojistik süreçlerini kolaylaştıran bir dağıtım yönetim yazılımıdır. Farklı taşıyıcılar arasından optimizasyon yaparak teslimat seçenekleri sunar.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io, e-ticaret işletmeleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP çözümüdür; envanter yönetimi, sipariş işleme ve otomasyon araçları sunar.
RETURNGO
returngo.ai
ReturnGo, iade süreçlerini otomatikleştiren bir çözüm sunarak, Shopify mağazaları için özelleştirilebilir bir iade yönetimi platformudur.