Alternatifler - Shipway

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.

Shipmondo

Shipmondo

shipmondo.com

Shipmondo, e-ticaret işletmeleri için nakliye ve sipariş yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlayan bir uygulamadır.

Loop Returns

Loop Returns

loopreturns.com

Loop Returns, iade süreçlerini yönetmek için özelleştirilebilir bir platform sunarak müşteri deneyimini geliştirir ve perakendecilerin getiri analizi yapmasına yardımcı olur.

Revers

Revers

revers.io

Revers uygulaması, Avrupa'da iade yönetimi alanında lider bir çözümdür. E-ticaret ve perakende sektöründeki zorluklara yanıt vermek için geliştirilmiştir.

nShift

nShift

nshift.com

nShift, e-ticaret teslimat yönetimini otomatikleştiren bir bulut platformudur. 190 ülkede 1 milyara yakın gönderim yönetir ve çeşitli sektörlerdeki müşterilere hizmet verir.

parcelLab

parcelLab

parcellab.com

parcelLab, satın alma sonrası deneyimleri geliştiren bir platformdur. Teslimat tahminleri, otomasyon ve müşteri iletişimi sunarak operasyonel verimliliği artırır.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileri ile bir araya gelerek kapsamlı bir e-ticaret çözümü sunar.

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Ordoro, envanter yönetimi, nakliye ve dropshipping süreçlerini otomatikleştiren bir e-ticaret uygulamasıdır.

Parcel Perform

Parcel Perform

parcelperform.com

Parsel Performans, e-ticaret teslimat süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir lojistik platformudur. Kullanıcılar, paketleri izleyebilir ve güncellemeler alabilir.

ReturnLogic

ReturnLogic

returnlogic.com

ReturnLogic, e-ticaret iade ve değişim süreçlerini yönetmeyi basit ve otomatik hale getiren bir yazılımdır.

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud, dünya genelinde 200'den fazla ülkeye e-ticaret gönderimi sağlayan bir lojistik ağdır. Hızlı teslimat ve uygun fiyatlarla uluslararası taşımacılığı yönetir.

LateShipment

LateShipment

lateshipment.com

LateShipment, e-ticaret işletmelerine nakliye süreçlerini otomatikleştirerek geri ödemeleri yönetme ve teslimat deneyimlerini iyileştirme konusunda yardımcı olur.

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret, çevrimiçi satıcıların eBay ve Amazon'da uluslararası satış yapmalarını kolaylaştıran ve ürün listelemelerini farklı dillere çevrilen bir uygulamadır.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Narvar, e-ticaret ortamında satın alma sonrası süreçleri yöneterek sipariş takibi, iade ve müşteri sadakati sağlar.

Outvio

Outvio

outvio.com

Outvio, e-ticaret işletmeleri için otomatik nakliye, iade ve müşteri hizmetleri süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır.

Claimlane

Claimlane

claimlane.com

Claimlane, fiziksel ürün satan markalar için iade ve talep yönetim platformudur. Tüm iade süreçlerini kolaylaştırarak verimliliği artırır.

Retino

Retino

retino.com

Retino, iade ve şikayetlerin yönetimi için kullanılan bir uygulamadır. Kullanıcılar tüm açık durumları, iade gönderimini ve müşteri geçmişini görebilir.

Metapack

Metapack

metapack.com

Metapack, online perakendecilerin lojistik süreçlerini kolaylaştıran bir dağıtım yönetim yazılımıdır. Farklı taşıyıcılar arasından optimizasyon yaparak teslimat seçenekleri sunar.

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io, e-ticaret işletmeleri için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP çözümüdür; envanter yönetimi, sipariş işleme ve otomasyon araçları sunar.

RETURNGO

RETURNGO

returngo.ai

ReturnGo, iade süreçlerini otomatikleştiren bir çözüm sunarak, Shopify mağazaları için özelleştirilebilir bir iade yönetimi platformudur.

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