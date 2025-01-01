Alternatifler - ShippingEasy

FedEx
fedex.com
FedEx uygulaması, paketlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve teslimat durumunu yönetmenizi sağlar.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Stamps.com
stamps.com
Stamps.com, postaneye gitmeden bilgisayardan posta ve gönderim etiketleri yazdırmayı sağlayan bir çevrimiçi platformdur.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo, envanter yönetimi ve sipariş işleme için çok kanallı bir platformdur. Nakliye işlemlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Easyship
easyship.com
Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.
Shippo
goshippo.com
Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.
EasyPost
easypost.com
EasyPost, uygulamalara lojistik entegrasyonu sağlayan bir API platformudur. Taşıyıcılarla entegrasyon, nakliye etiketleri üretimi ve paket takibi yapar.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Ship&co
shipandco.com
Ship&co, uluslararası ve yerel gönderimleri tek bir yerden yönetmek için online mağazaları senkronize eden bir nakliye yönetim uygulamasıdır.
Shipday
shipday.com
Shipday, restoranlar ve küçük işletmeler için yerel teslimat yönetimi sunan bir yazılım platformudur. Gerçek zamanlı takip ve SMS bildirimleri ile desteklenir.
Shippit
shippit.com.my
Shippit, işletmelerin nakliye operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir lojistik uygulamasıdır. Taşıyıcı entegrasyonu, otomasyon ve izleme sağlar.
ShipHero
shiphero.com
ShipHero, e-ticaret ve dağıtım için depo yönetimi ve sipariş yerine getirme çözümü sunar, envanter güncellemeleri ve çoklu depo yönetimi sağlar.
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud, e-ticaret işletmelerinin envanter, sipariş ve ürünlerini birden fazla satış kanalında merkezi olarak yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Shipmondo
shipmondo.com
Shipmondo, e-ticaret işletmeleri için nakliye ve sipariş yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlayan bir uygulamadır.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.
GoBolt
gobolt.com
GoBolt, lojistik süreçlerini optimize eden bir yönetim platformudur. Depolama, sevkiyat ve teslimat hizmetleri sunarak işletmelere destek sağlar.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse, e-ticaret işletmeleri için bulut tabanlı lojistik ve sipariş yönetim platformudur. Depo, sipariş ve nakliye süreçlerini entegre eder.
nShift
nshift.com
nShift, e-ticaret teslimat yönetimini otomatikleştiren bir bulut platformudur. 190 ülkede 1 milyara yakın gönderim yönetir ve çeşitli sektörlerdeki müşterilere hizmet verir.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson, yük yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Taşıyıcılarla çalışmayı kolaylaştırır ve tüm ulaşım bilgilerini tek bir yerde toplar.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP, taşımacılık işlemlerini kolaylaştırarak tek bir platformda yük yönetimi sağlar. Gerçek zamanlı izleme ve çoklu taşıyıcı entegrasyonu sunar.
Zendbox
zendbox.io
Zendbox, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme, depolama ve uluslararası lojistik hizmetleri sunan bir çözüm platformudur.
parcelLab
parcellab.com
parcelLab, satın alma sonrası deneyimleri geliştiren bir platformdur. Teslimat tahminleri, otomasyon ve müşteri iletişimi sunarak operasyonel verimliliği artırır.
ShipHawk
shiphawk.com
Shiphawk, yüksek hacimli işletmelere nakliye süreçlerini otomatikleştirerek ve geliştiren bir tatmin yönetim çözümüdür. ERP sistemleriyle entegre çalışır.
Starshipit
starshipit.com
Starshipit, çevrimiçi işletmelerin sipariş yönetimini kolaylaştıran bir nakliye ve yerine getirme çözümüdür. Otomatik izleme ve çoklu taşıyıcı desteği sunar.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileri ile bir araya gelerek kapsamlı bir e-ticaret çözümü sunar.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation, muhasebe ekiplerinin uzaktan işbirliği yapmasını sağlar; veri girişi ihtiyacını azaltır ve fatura işleme maliyetlerini düşürür.
Ordoro
ordoro.com
Ordoro, envanter yönetimi, nakliye ve dropshipping süreçlerini otomatikleştiren bir e-ticaret uygulamasıdır.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.