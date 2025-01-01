Alternatifler - ShipMonk

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.

FedEx

FedEx

fedex.com

FedEx uygulaması, paketlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve teslimat durumunu yönetmenizi sağlar.

Xero

Xero

xero.com

Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho Inventory, işletmelerin stok yönetimini, sipariş takibini ve depo işlemlerini kolaylaştıran bir envanter yönetim yazılımıdır.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility, e-ticaret işletmeleri için muhasebe, envanter ve sipariş yönetimini otomatikleştiren bir yazılımdır.

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone, teknik bilgi gerektirmeden uygulama, iş akışı ve veri tabanı oluşturan bulut tabanlı bir kodsuz platformdur.

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

Stamps.com, postaneye gitmeden bilgisayardan posta ve gönderim etiketleri yazdırmayı sağlayan bir çevrimiçi platformdur.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo, envanter yönetimi ve sipariş işleme için çok kanallı bir platformdur. Nakliye işlemlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

Route

Route

route.com

Route, çevrimiçi siparişlerinizin takip edilmesini sağlayan bir uygulamadır. 600'den fazla kargo şirketi ile entegre çalışır ve gerçek zamanlı bildirimler sunar.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport, yük taşımacılığını global ölçekte yöneten bir lojistik platformudur. Tedarik zinciri yönetimi ve gümrük hizmetleri sunar.

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için fatura ve finansal yönetimi kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River, uluslararası genişleme, ödeme, vergi, dolandırıcılık ve uyum süreçlerini basitleştiren bir arka uç çözümüdür.

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı envanter yönetimi, satış entegrasyonu ve otomasyon sunan bir yazılımdır.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai, broker ve 3PL'ler için akıllı fiyatlandırma çözümleri sunan bir uygulamadır. Amaç, daha karlı iş kazanımlarını desteklemektir.

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy, küçük üreticiler için bulut tabanlı bir üretim planlama yazılımıdır. Üretim, CRM, satın alma ve envanter kontrolü modülleri sunar.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.

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