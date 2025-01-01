Alternatifler - ShipHero

FedEx

FedEx

fedex.com

FedEx uygulaması, paketlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve teslimat durumunu yönetmenizi sağlar.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho Inventory, işletmelerin stok yönetimini, sipariş takibini ve depo işlemlerini kolaylaştıran bir envanter yönetim yazılımıdır.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

Stamps.com, postaneye gitmeden bilgisayardan posta ve gönderim etiketleri yazdırmayı sağlayan bir çevrimiçi platformdur.

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo, envanter yönetimi ve sipariş işleme için çok kanallı bir platformdur. Nakliye işlemlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport, yük taşımacılığını global ölçekte yöneten bir lojistik platformudur. Tedarik zinciri yönetimi ve gümrük hizmetleri sunar.

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı envanter yönetimi, satış entegrasyonu ve otomasyon sunan bir yazılımdır.

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai, broker ve 3PL'ler için akıllı fiyatlandırma çözümleri sunan bir uygulamadır. Amaç, daha karlı iş kazanımlarını desteklemektir.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote, kullanıcıların depo hizmetlerini yönetmelerini, farklı sağlayıcılardan alıntılar talep etmelerini ve fiyatları karşılaştırmalarını sağlayan bir platformdur.

EasyPost

EasyPost

easypost.com

EasyPost, uygulamalara lojistik entegrasyonu sağlayan bir API platformudur. Taşıyıcılarla entegrasyon, nakliye etiketleri üretimi ve paket takibi yapar.

Stord

Stord

stord.com

Stord, bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi sunan bir platformdur; depolama, taşıma ve sipariş tamamlama işlemlerini entegre bir şekilde yönetir.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

FarEye

FarEye

fareye.com

Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.

Ship&co

Ship&co

shipandco.com

Ship&co, uluslararası ve yerel gönderimleri tek bir yerden yönetmek için online mağazaları senkronize eden bir nakliye yönetim uygulamasıdır.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.