Alternatifler - ShipHero

FedEx
fedex.com
FedEx uygulaması, paketlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve teslimat durumunu yönetmenizi sağlar.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventory, işletmelerin stok yönetimini, sipariş takibini ve depo işlemlerini kolaylaştıran bir envanter yönetim yazılımıdır.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Stamps.com
stamps.com
Stamps.com, postaneye gitmeden bilgisayardan posta ve gönderim etiketleri yazdırmayı sağlayan bir çevrimiçi platformdur.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo, envanter yönetimi ve sipariş işleme için çok kanallı bir platformdur. Nakliye işlemlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Flexport
flexport.com
Flexport, yük taşımacılığını global ölçekte yöneten bir lojistik platformudur. Tedarik zinciri yönetimi ve gümrük hizmetleri sunar.
Easyship
easyship.com
Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.
Shippo
goshippo.com
Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Cin7
cin7.com
Cin7, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı envanter yönetimi, satış entegrasyonu ve otomasyon sunan bir yazılımdır.
Team Procure
teamprocure.com
Team Tedariki, işletmelere elektronik ihaleleri, teklif toplama ve sipariş takibi gibi tedarik süreçlerini merkezi bir platformdan yönetme imkanı sağlar.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai, broker ve 3PL'ler için akıllı fiyatlandırma çözümleri sunan bir uygulamadır. Amaç, daha karlı iş kazanımlarını desteklemektir.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote, kullanıcıların depo hizmetlerini yönetmelerini, farklı sağlayıcılardan alıntılar talep etmelerini ve fiyatları karşılaştırmalarını sağlayan bir platformdur.
EasyPost
easypost.com
EasyPost, uygulamalara lojistik entegrasyonu sağlayan bir API platformudur. Taşıyıcılarla entegrasyon, nakliye etiketleri üretimi ve paket takibi yapar.
Stord
stord.com
Stord, bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi sunan bir platformdur; depolama, taşıma ve sipariş tamamlama işlemlerini entegre bir şekilde yönetir.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.
Ship&co
shipandco.com
Ship&co, uluslararası ve yerel gönderimleri tek bir yerden yönetmek için online mağazaları senkronize eden bir nakliye yönetim uygulamasıdır.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.
Epicor
epicor.com
Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.