Alternatifler - Sesame HR

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.

Sling

Sling

getsling.com

Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.

Deputy

Deputy

deputy.com

Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

Brighrth, KOBİ'ler için İK yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Devamsızlık yönetimi, tatil izleme ve gider takip gibi araçlar sunar.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

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