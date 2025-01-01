Alternatifler - Sesame HR

Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Zoho People
zoho.com
Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.
Clockify
clockify.me
Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.
Insightful
insightful.io
Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.
Sling
getsling.com
Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.
Deputy
deputy.com
Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
BrightHR
brighthr.com
Brighrth, KOBİ'ler için İK yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Devamsızlık yönetimi, tatil izleme ve gider takip gibi araçlar sunar.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.