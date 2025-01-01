Alternatifler - Sensible

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

CamScanner, belgeleri tarayıp PDF veya JPG formatında paylaşmayı sağlayan bir mobil uygulamadır.

Browse AI

Browse AI

browse.ai

Gözat AI, kod yazmadan web sitelerinden veri çekmeyi ve izlemeyi sağlayan, kullanıcı dostu bir otomasyon aracıdır.

Apify

Apify

apify.com

Apify, web sitelerinden veri çıkarma ve otomasyon için geliştirilmiş bir platformdur. Özel aktörlerle verileri efektif bir şekilde yönetir.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks, veri mühendisliği ve analizini tek bir platformda birleştiren, Apache Spark tabanlı, web tabanlı bir veri analizi platformudur.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead, PDF belgeleriyle etkileşimi geliştiren, AI desteğiyle özetleme ve analiz yapabilen bir araştırma aracıdır.

Octoparse

Octoparse

octoparse.com

Octoparse, kod yazmadan web verisi çıkarımını sağlayan kullanıcı dostu bir araçtır. Görev planlama, IP rotasyonu ve otomatik veri dışa aktarma gibi özellikler sunar.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.

PhantomBuster

PhantomBuster

phantombuster.com

PhantomBuster, çevrimiçi platformlarda otomasyon ve veri çıkarma işlemleri yaparak iş akışlarını kolaylaştıran bulut tabanlı bir araçtır.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Otomasyon Anywhere, iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu sunan bir platformdur.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI, PDF belgeleri ile akıllı sohbetler yaparak dinamik belge analizi sağlayan bir yapay zeka aracıdır.

OCR

OCR

ocr.best

OCR uygulaması, görüntüleri ve PDF'leri makinede okunabilir metne dönüştürmek için yapay zeka tabanlı bir araçtır.

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser, belgelerden veri çıkarımını otomatikleştiren bir araçtır. PDF, Word gibi çeşitli formatlardan verileri hızlıca ve doğru şekilde çıkarır.

V7

V7

v7labs.com

V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy, dünya genelinde 195 lokasyonda 40 milyon konut proxy sunarak güvenli veri erişimi ve web kazıma sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay yönetim imkanı sunar.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

SparkReceipt, makbuz, fatura ve banka ekstreleri gibi finansal belgelerin yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Zenscrape

Zenscrape

zenscrape.com

Zenscrape, web sitelerinden veri çıkarmayı kolaylaştıran bir API'dir. Kullanıcıların IP engellerini aşarak ve dinamik içerik elde ederek verileri verimli bir şekilde çıkarmasını sağlar.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets, belgelerden veri çıkarmak için yapay zeka ve optik karakter tanıma teknolojisi kullanan akıllı bir otomasyon platformudur.

OxyLabs

OxyLabs

oxylabs.io

Oxylabs, web verisi toplamak için proxy hizmetleri, Scraper API'leri ve kullanılmaya hazır veri setleri sunan bir platformdur.

Hexomatic

Hexomatic

hexomatic.com

Hexomatic, web scraping ve iş akışı otomasyonu için tasarlanmış bir AI aracıdır. Kullanıcı dostu, kodsuz bir ortam sunar ve veri toplama işlemlerini kolaylaştırır.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai, belgelerden metin, veri ve imza çıkararak bunları yapılandırılmış verilere dönüştüren bir belge yapay zeka platformudur.

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek, tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artıran bir otomasyon platformudur.

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

JPG'den Word uygulaması, görüntüleri düzenlenebilir Word belgelerine dönüştürmek için OCR teknolojisi kullanır.

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

Robility, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir hiperautomasyon platformudur. Farklı dağıtım modellerini destekleyerek maliyetleri düşürür.

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker, iş süreçlerini tasarlayıp otomatikleştiren düşük kodlu bir iş akışı otomasyon platformudur. Kullanıcılar sürükleyip bırakma ile iş akışları oluşturabilir.

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax, finansal onay süreçlerini otomatikleştirip yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş akışı yönetim aracıdır.

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

Kart Tarayıcı, kartvizitleri dijitalleştirmek için OCR teknolojisi kullanan bir uygulamadır. Kullanıcılar iletişim bilgilerini kolayca tarayıp yönetebilir.

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