Alternatifler - Sensible

CamScanner
camscanner.com
CamScanner, belgeleri tarayıp PDF veya JPG formatında paylaşmayı sağlayan bir mobil uygulamadır.
Browse AI
browse.ai
Gözat AI, kod yazmadan web sitelerinden veri çekmeyi ve izlemeyi sağlayan, kullanıcı dostu bir otomasyon aracıdır.
Apify
apify.com
Apify, web sitelerinden veri çıkarma ve otomasyon için geliştirilmiş bir platformdur. Özel aktörlerle verileri efektif bir şekilde yönetir.
Databricks
databricks.com
Databricks, veri mühendisliği ve analizini tek bir platformda birleştiren, Apache Spark tabanlı, web tabanlı bir veri analizi platformudur.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip, PDF'leri LaTeX, DOCX ve Markdown gibi formatlara dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.
OpenRead
openread.academy
OpenRead, PDF belgeleriyle etkileşimi geliştiren, AI desteğiyle özetleme ve analiz yapabilen bir araştırma aracıdır.
Octoparse
octoparse.com
Octoparse, kod yazmadan web verisi çıkarımını sağlayan kullanıcı dostu bir araçtır. Görev planlama, IP rotasyonu ve otomatik veri dışa aktarma gibi özellikler sunar.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
PhantomBuster
phantombuster.com
PhantomBuster, çevrimiçi platformlarda otomasyon ve veri çıkarma işlemleri yaparak iş akışlarını kolaylaştıran bulut tabanlı bir araçtır.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Otomasyon Anywhere, iş süreçlerini otomatikleştirmek için yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu sunan bir platformdur.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI, PDF belgeleri ile akıllı sohbetler yaparak dinamik belge analizi sağlayan bir yapay zeka aracıdır.
OCR
ocr.best
OCR uygulaması, görüntüleri ve PDF'leri makinede okunabilir metne dönüştürmek için yapay zeka tabanlı bir araçtır.
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Taranmış belgeleri, el yazısı notları ve diğer görsel içerikleri düzenlenebilir metne dönüştürür.
Docparser
docparser.com
Docparser, belgelerden veri çıkarımını otomatikleştiren bir araçtır. PDF, Word gibi çeşitli formatlardan verileri hızlıca ve doğru şekilde çıkarır.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken AI uygulamaları için veri motorudur. Etiketleme, iş akışları ve veri seti yönetimi gibi işlevler sunar.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, dünya genelinde 195 lokasyonda 40 milyon konut proxy sunarak güvenli veri erişimi ve web kazıma sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay yönetim imkanı sunar.
UiPath
uipath.com
UiPath, kullanıcı etkinliğini izleyerek tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştiren bir Robotik Proses Otomasyonu platformudur.
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt, makbuz, fatura ve banka ekstreleri gibi finansal belgelerin yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Zenscrape
zenscrape.com
Zenscrape, web sitelerinden veri çıkarmayı kolaylaştıran bir API'dir. Kullanıcıların IP engellerini aşarak ve dinamik içerik elde ederek verileri verimli bir şekilde çıkarmasını sağlar.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets, belgelerden veri çıkarmak için yapay zeka ve optik karakter tanıma teknolojisi kullanan akıllı bir otomasyon platformudur.
OxyLabs
oxylabs.io
Oxylabs, web verisi toplamak için proxy hizmetleri, Scraper API'leri ve kullanılmaya hazır veri setleri sunan bir platformdur.
Hexomatic
hexomatic.com
Hexomatic, web scraping ve iş akışı otomasyonu için tasarlanmış bir AI aracıdır. Kullanıcı dostu, kodsuz bir ortam sunar ve veri toplama işlemlerini kolaylaştırır.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai, belgelerden metin, veri ve imza çıkararak bunları yapılandırılmış verilere dönüştüren bir belge yapay zeka platformudur.
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek, tekrarlayan iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artıran bir otomasyon platformudur.
JPG to WORD
jpgtoword.net
JPG'den Word uygulaması, görüntüleri düzenlenebilir Word belgelerine dönüştürmek için OCR teknolojisi kullanır.
Robility
sutherlandglobal.com
Robility, tüm iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir hiperautomasyon platformudur. Farklı dağıtım modellerini destekleyerek maliyetleri düşürür.
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker, iş süreçlerini tasarlayıp otomatikleştiren düşük kodlu bir iş akışı otomasyon platformudur. Kullanıcılar sürükleyip bırakma ile iş akışları oluşturabilir.
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax, finansal onay süreçlerini otomatikleştirip yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş akışı yönetim aracıdır.
Card Scanner
cardscanner.co
Kart Tarayıcı, kartvizitleri dijitalleştirmek için OCR teknolojisi kullanan bir uygulamadır. Kullanıcılar iletişim bilgilerini kolayca tarayıp yönetebilir.