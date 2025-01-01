Alternatifler - Semgrep

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy, otomatik statik analizle kod kalitesini artıran ve güvenlik sorunlarını tespit eden bir kod inceleme aracıdır.

Synack

Synack

synack.com

Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud, bulut tabanlı kod kalitesi ve güvenlik analizi hizmetidir. CI/CD platformlarıyla entegre olarak, kod sorunlarını belirler ve geliştiricilere geri bildirim sunar.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov, kod kapsamı ölçümü sağlayan bir araçtır. Geliştiricilere test edilmemiş kodu bulma ve test stratejilerini geliştirme konusunda yardımcı olur.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.

ExtraHop

ExtraHop

extrahop.com

Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.

Veracode

Veracode

veracode.com

Veracode, yazılım geliştirme süreçlerinde güvenlik açıklarını tespit edip yönetmek için kapsamlı araçlar sunan bir uygulama güvenliği platformudur.

Phidata

Phidata

phidata.com

Phidata, veri analizi ve yönetimi için kullanıcıların özel AI asistanları oluşturmasına olanak tanıyan açık kaynaklı bir platformdur.

Malcare

Malcare

malcare.com

Malcare, WordPress siteleri için kötü amaçlı yazılım taraması, anında kaldırma ve gerçek zamanlı güvenlik duvarı sunarak web sitenizi korur.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti, kuruluşların siber güvenliğini artırmak için yetenekli araştırmacılardan yararlanan, hata ödül programları sunan bir platformdur.

Astra

Astra

getastra.com

Astra, otomatik zafiyet tarayıcısı ve manuel pentest ile kapsamlı sızma testleri sunan bir çözümdür. Güvenlik zafiyetlerini proaktif olarak tespit eder.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart, kullanıcıların siber tehditlere karşı korunmasını sağlayan dijital güvenlik araçları sunan bir uygulamadır.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource, kaynak kodunu sürekli analiz ederek güvenlik, performans ve hata risklerini tespit eden bir kod sağlığı platformudur.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack, web sitelerini eklenti güvenlik açıklarından koruyan otomatik yama ve gerçek zamanlı tehdit algılama hizmeti sunar.

Harness

Harness

harness.io

Harness, yazılım dağıtımlarını otomatikleştirip doğrulayan ve geri alabilen bir DevOps platformudur.

Assembla

Assembla

assembla.com

Assembla, yazılım geliştirme projeleri için güvenli sürüm kontrolü ve işbirliği platformudur. Kod yönetimi ve proje izleme sağlar.

Detectify

Detectify

detectify.com

Detectify, kuruluşların web uygulama ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir saldırı yüzeyi izleme aracıdır.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

BitNinja, sunucuları kötü amaçlı yazılımlara ve siber saldırılara karşı koruyan kapsamlı bir güvenlik çözümüdür.

Qodana Cloud

Qodana Cloud

qodana.cloud

Qodana Cloud, kod kalitesini izleyen ve analiz eden bir platformdur. 60'tan fazla programlama dilinde kodu değerlendirir ve sorunları erken tespit eder.

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