Alternatifler - Scalr

Replit

Replit

replit.com

Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, geliştiriciler için bulut hizmetleri sunarak uygulamaların dağıtımını ve ölçeklenmesini kolaylaştıran bir platformdur.

Vercel

Vercel

vercel.com

Vercel, web uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ve dağıtma için geliştiricilere araçlar ve altyapı sağlayan bir bulut platformudur.

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

PythonAnywhere, bulut ortamında Python kodu yazma, çalıştırma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku, farklı programlama dillerini destekleyen bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, uygulamaları oluşturup dağıtabilir ve ölçeklendirebilir.

Render

Render

render.com

Render, uygulama ve web sitelerini bulutta dağıtıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; otomatik dağıtım ve güvenli bağlantılar sunar.

Glitch

Glitch

glitch.com

Glitch, kullanıcıların tarayıcıda web projeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan, sade ve güçlü bir platformdur.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod, geliştiricilere bulut tabanlı geliştirmen ortaları sağlayan bir platformdur. Projeleri hızlıca yapılandırmak ve uzaktan erişim imkanı sunar.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

IBM Cloud, işletmelere hesaplama, depolama, güvenlik ve analitik gibi çeşitli bulut hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk, web sunucularını, siteleri ve uygulamaları yönetmeyi basit hale getiren bir kontrol panelidir. Güvenlik, otomasyon ve yönetim araçları sunar.

Modal

Modal

modal.com

Modal, geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetmeden, bulutta kod çalıştırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef, Node.js, Python, Go, PHP, Java ve diğer dilleri destekleyerek uygulamaların bulut üzerinde dağıtımını sağlar.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

Zoho Catalyst, uygulama geliştirmek için sunucusuz hizmetler ve AI/ML çözümleri sunan bir bulut geliştirme platformudur.

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Motor Yard, Ruby on Rails uygulamalarını yönetmek için tam hizmet sunan bir platformdur. AWS üzerinde otomatik ölçeklendirme ve sürekli dağıtım imkanı sağlar.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Stormkit, tam yığın JavaScript uygulamalarını bulutta hızlıca dağıtan ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.

Ori

Ori

ori.co

ORI, AI modellerini optimize etmek ve dağıtmak için sanal makineler sunan bir platformdur. Kullanıcılar GPU kaynaklarıyla düşük gecikme süresi elde edebilir.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster, karmaşık veri iş akışlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir veri orkestratörüdür.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape, AWS üzerinde çalışan ve bulut uygulamalarının geliştirilmesini, dağıtımını otomatikleştirerek kolaylaştıran bir platformdur.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App, modern uygulamalar geliştirmek için düşük kodlu bir arka uç platformudur. Geliştiricilere güvenli kullanıcı yönetimi ve veri depolama gibi özellikler sunar.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.

Exotel

Exotel

exotel.com

Exotel, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olan, VoIP ve IVR gibi özellikler sunan bir iletişim platformudur.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Koyeb, sunucusuz bir platformdur ve web uygulamalarının, API'lerin ve olay odaklı işlevlerin dağıtımını ve yönetimini basitleştirir.

Northflank

Northflank

northflank.com

NorthFlank, mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmayı ve ölçeklendirmeyi basit hale getiren bir bulut platformudur.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Brainboard, bulut altyapısını görsel olarak tasarlayıp yönetmek için kullanıcıların işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir platformdur.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

Clever Cloud, geliştiricilere uygulama barındırma ve yönetim imkanı sunan, güvenlik odaklı bir bulut platformudur.

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