Alternatifler - Scalr

Replit
replit.com
Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, geliştiriciler için bulut hizmetleri sunarak uygulamaların dağıtımını ve ölçeklenmesini kolaylaştıran bir platformdur.
Vercel
vercel.com
Vercel, web uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturma ve dağıtma için geliştiricilere araçlar ve altyapı sağlayan bir bulut platformudur.
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik siteler için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere, bulut ortamında Python kodu yazma, çalıştırma ve yönetme imkanı sunan bir platformdur.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator, özel iş uygulamaları oluşturmak, veri yönetmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için düşük kodlu bir geliştirme platformudur.
Heroku
heroku.com
Heroku, farklı programlama dillerini destekleyen bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, uygulamaları oluşturup dağıtabilir ve ölçeklendirebilir.
Render
render.com
Render, uygulama ve web sitelerini bulutta dağıtıp yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; otomatik dağıtım ve güvenli bağlantılar sunar.
Glitch
glitch.com
Glitch, kullanıcıların tarayıcıda web projeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan, sade ve güçlü bir platformdur.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod, geliştiricilere bulut tabanlı geliştirmen ortaları sağlayan bir platformdur. Projeleri hızlıca yapılandırmak ve uzaktan erişim imkanı sunar.
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud, işletmelere hesaplama, depolama, güvenlik ve analitik gibi çeşitli bulut hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Plesk
plesk.com
Plesk, web sunucularını, siteleri ve uygulamaları yönetmeyi basit hale getiren bir kontrol panelidir. Güvenlik, otomasyon ve yönetim araçları sunar.
Modal
modal.com
Modal, geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetmeden, bulutta kod çalıştırmalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hibrid Bulut Konsolu, bulut kaynaklarını izlemek, yönetmek ve optimize etmek için kapsamlı bir yönetim platformudur.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef, Node.js, Python, Go, PHP, Java ve diğer dilleri destekleyerek uygulamaların bulut üzerinde dağıtımını sağlar.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho Catalyst, uygulama geliştirmek için sunucusuz hizmetler ve AI/ML çözümleri sunan bir bulut geliştirme platformudur.
Engine Yard
engineyard.com
Motor Yard, Ruby on Rails uygulamalarını yönetmek için tam hizmet sunan bir platformdur. AWS üzerinde otomatik ölçeklendirme ve sürekli dağıtım imkanı sağlar.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit, tam yığın JavaScript uygulamalarını bulutta hızlıca dağıtan ve yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Aiven
aiven.io
Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.
Ori
ori.co
ORI, AI modellerini optimize etmek ve dağıtmak için sanal makineler sunan bir platformdur. Kullanıcılar GPU kaynaklarıyla düşük gecikme süresi elde edebilir.
Dagster
dagster.io
Dagster, karmaşık veri iş akışlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve izlenmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir veri orkestratörüdür.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape, AWS üzerinde çalışan ve bulut uygulamalarının geliştirilmesini, dağıtımını otomatikleştirerek kolaylaştıran bir platformdur.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
Back4App
back4app.com
Back4App, modern uygulamalar geliştirmek için düşük kodlu bir arka uç platformudur. Geliştiricilere güvenli kullanıcı yönetimi ve veri depolama gibi özellikler sunar.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.
Exotel
exotel.com
Exotel, işletmelerin müşteri etkileşimlerini yönetmesine yardımcı olan, VoIP ve IVR gibi özellikler sunan bir iletişim platformudur.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb, sunucusuz bir platformdur ve web uygulamalarının, API'lerin ve olay odaklı işlevlerin dağıtımını ve yönetimini basitleştirir.
Northflank
northflank.com
NorthFlank, mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmayı ve ölçeklendirmeyi basit hale getiren bir bulut platformudur.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard, bulut altyapısını görsel olarak tasarlayıp yönetmek için kullanıcıların işbirliği yapmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud, geliştiricilere uygulama barındırma ve yönetim imkanı sunan, güvenlik odaklı bir bulut platformudur.