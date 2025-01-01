Alternatifler - RXNT

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice, sağlık ve wellness sağlayıcıları için kapsamlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Randevu planlama, fatura, telehealth gibi araçlar sunar.
Whereby
whereby.com
Whereby, kullanıcıların tarayıcı üzerinden kolayca video konferans yapmalarını sağlayan bir platformdur. İndirme gerektirmeden toplantılar düzenlenebilir.
Doxy.me
doxy.me
Doxy.me, sağlık profesyonellerinin uzaktan istişare ve eğitim oturumları yapmasını sağlayan, HIPAA uyumlu bir teletıp platformudur.
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib, kullanıcıların doktor ve sağlık uzmanlarıyla çevrimiçi randevu almasını sağlayan bir telehealth platformudur.
iPlum
iplum.com
iPlum, iş profesyonelleri için mevcut akıllı telefonlarında ayrı bir hat sunan bir uygulamadır. Arama, SMS ve güvenlik özellikleri içerir.
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD, bağımsız sağlık pratiği için bulut tabanlı bir EHR ve uygulama yönetim sistemidir; klinik ve iş tarafını entegre eder.
IntakeQ
intakeq.com
InTakeQ, sağlık hizmetleri için dijital hasta alım formları ve pratik yönetim yazılımı sunan bir platformdur.
Spruce Health
sprucehealth.com
Spruce Health, hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında güvenli iletişim, randevu yönetimi ve uzaktan konsültasyonlar sunan bir sağlık uygulamasıdır.
Valant
valant.io
Valant, davranışsal sağlık profesyonelleri için tasarlanmış bir EHR sistemidir. Hasta yönetimi, ödeme işleme ve telehealth özellikleri sunar.
Tebra
tebra.com
Tebra, bağımsız tıbbi uygulamalar için EHR çözümleri, faturalandırma ve hasta yönetimi sunan bir sağlık platformudur.
Practo
practo.com
Practo, video danışmanlık, ilaç siparişi, randevu rezervasyonu ve laboratuvar testleri gibi sağlık hizmetleri sunan bir uygulamadır.
Practice Fusion
practicefusion.com
Practice Fusion, doktorlar ve hastalar için bulut tabanlı bir elektronik sağlık kaydı (EHR) platformudur. Hasta verilerini yönetir, randevu planlamasına ve güvenli iletişime olanak tanır.
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD, sağlık hizmeti sağlayıcıları için tıbbi faturalandırma ve uygulama yönetimi sunan bir platformdur. Talepleri izleme ve yönetme işlevleri içerir.
Weave
getweave.com
Weave, dünya standartlarında bir telefon sistemi ve büyüme araçlarını bir araya getirir, böylece yeni hastalara ulaşmayı ve ödeme almayı kolaylaştırır.
OhMD
ohmd.com
OHMD, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile hastalar arasında basit ve güvenli iletişim kurmayı sağlayan bir hasta iletişim platformudur.
Practice Better
practicebetter.io
Practice Better, sağlık ve wellness profesyonellerinin uygulama yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır. Randevu, faturalama ve müşteri etkileşimlerini yönetir.
DrChrono
drchrono.com
DrChrono, bulut tabanlı EHR, faturalandırma ve RCM hizmetleri sunarak sağlık hizmeti sağlayıcılarının hasta verilerini yönetmesini kolaylaştırır.
TheraNest
theranest.com
TheraNest, zihinsel sağlık profesyonelleri için randevu yönetimi, faturalama ve uzaktan terapi hizmetleri sunan bir uygulama yönetimi yazılımıdır.
DeepScribe
deepscribe.ai
DeepScribe, hasta ziyaretlerini gerçek zamanlı olarak kaydeden ve tıbbi belgeleri otomatik olarak oluşturan bir AI destekli tıbbi yazardır.
Jane
jane.app
Jane, sağlık hizmeti sağlayıcılarının randevu, faturalandırma, hasta yönetimi ve iletişim gibi idari işlemlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach, ABA uygulamaları için EMR ve yönetim platformudur. Hasta verilerini yönetir, faturalama ve zamanlamayı otomatikleştirir, uyum sağlar.
Psych Scribe
psych-scribe.com
Psych Scribe, terapistlerin oturum notlarını gerçek zamanlı olarak yazmalarını sağlayan, kullanıcı dostu ve HIPAA uyumlu bir dokümantasyon platformudur.
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe, küçük kliniklere ve hekimlere yönelik elektronik sağlık kayıtları platformudur. Hasta verilerini güvenli bir şekilde depolar ve dijital reçeteleri yönetir.
Medesk
medesk.net
Medesk, sağlık hizmeti sağlayıcıları için hasta yönetimi, randevu planlama ve teletıp gibi işlevler sunan bulut tabanlı bir uygulama yönetim sistemidir.
Clinicea
clinicea.com
Clinicea, dünya çapında 20'den fazla branş tarafından kullanılan, klinik yönetimi için kullanıcı dostu bir yazılım platformudur.
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Dikdörtgen Sağlık, sağlık hizmetleri için faturalandırma ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir uygulama yönetimi çözümüdür.
Inovalon
inovalon.com
Inovalon, sağlık hizmeti sonuçlarını ve ekonomiyi iyileştirmek için veri odaklı bulut tabanlı çözümler sunan bir platformdur.
Healthie
legion.health
Healthie, modern sağlık hizmetleri için elektronik sağlık kaydı, randevu planlama ve hasta etkileşim çözümleri sunan bir platformdur.
Maple
getmaple.ca
Maple, Kanadalı doktorlarla 7/24 çevrimiçi danışmanlık sunan bir sanal sağlık platformudur. Uzmanlarla da görüşme imkanı vardır.
iClinic
iclinic.com.br
IClinic, diş klinikleri için hasta kayıt yönetimi, iç iletişim ve veri organizasyonu sağlayan kullanıcı dostu bir yönetim sistemidir.