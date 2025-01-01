Alternatifler - Ruul

Upwork
upwork.com
Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.
Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Melio
meliopayments.com
Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation, IT saha hizmetleri için şirketler ve bağımsız teknisyenleri bir araya getiren bir iş yönetimi platformudur.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Warp
joinwarp.com
Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.
Veem
veem.com
Veem, işletmelerin 100 ülkede hızlı ve güvenli uluslararası ödemeler yapmasını sağlayan bir çevrimiçi ödeme platformudur.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.
Branch app
branchapp.com
Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel, tesis yöneticilerine onarım ve bakım hizmetlerini tek bir platformda yönetme olanağı sunan kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
Avetta
avetta.com
Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR, proje sahipleri, hizmet sağlayıcılar ve paydaşlar için proje yönetim sürecini basitleştiren bir araçtır. Proje aşamalarını şeffaf iletişimle yönetir.
Skuad
skuad.io
Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry, şirketlerin ve freelancerların buluşmasını ve birlikte çalışmalarını kolaylaştırmak için Pazar yeri ve Serbest Çalışma Yönetim Sistemi sunar.
Dots
dots.dev
Dots, geliştiricilere birkaç kod satırı ile kontratörlere ödeme yapma imkanı sunan bir API'dir. KYC, ödeme işlemleri ve vergi belgeleri yönetimini sağlar.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, banka transferlerini kolaylaştıran bir finansal teknoloji platformudur. İşletmelere para gönderme, alma ve talep etme imkanı sunar.
Useme
useme.com
Useme, serbest çalışanlar için fatura kesim hizmeti sunan bir platformdur; işletmelerin uluslararası işbirliklerini yönetmesini kolaylaştırır.
Multiplier
usemultiplier.com
Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için projeleri, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları ve giderleri yönetmeye yardımcı bir iş yönetim yazılımıdır.