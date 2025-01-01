Alternatifler - Ruul

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.

Square

Square

squareup.com

Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio, faturaları banka transferi veya kredi kartıyla ödemeye olanak tanıyan, QuickBooks ile entegre bulut tabanlı bir ödeme platformudur.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation, IT saha hizmetleri için şirketler ve bağımsız teknisyenleri bir araya getiren bir iş yönetimi platformudur.

Contra

Contra

contra.com

Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket, bağımsız yüklenicilerin yönetimi için tasarlanmış, iş akışlarını otomatikleştiren ve uyumluluk sağlayan bir platformdur.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti, ödemeleri otomatikleştiren bir finansal otomasyon platformudur; tedarikçi işe alım, fatura işleme ve uluslararası ödemeleri kolaylaştırır.

Veem

Veem

veem.com

Veem, işletmelerin 100 ülkede hızlı ve güvenli uluslararası ödemeler yapmasını sağlayan bir çevrimiçi ödeme platformudur.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.

ServiceChannel

ServiceChannel

servicechannel.com

ServiceChannel, tesis yöneticilerine onarım ve bakım hizmetlerini tek bir platformda yönetme olanağı sunan kapsamlı bir yazılım çözümüdür.

Avetta

Avetta

avetta.com

Avetta, tedarikçi güvenliği, işçi yetkinliği ve sürdürülebilirliği yönetmek için kapsamlı bir risk yönetim platformudur.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk, serbest çalışanları yönetmek ve ödemelerini yapmak için kapsamlı bir sistemdir. Kullanıcılar, kolayca işe alım yapabilir ve çoklu para birimlerinde ödeme gerçekleştirebilir.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR, proje sahipleri, hizmet sağlayıcılar ve paydaşlar için proje yönetim sürecini basitleştiren bir araçtır. Proje aşamalarını şeffaf iletişimle yönetir.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry, şirketlerin ve freelancerların buluşmasını ve birlikte çalışmalarını kolaylaştırmak için Pazar yeri ve Serbest Çalışma Yönetim Sistemi sunar.

Dots

Dots

dots.dev

Dots, geliştiricilere birkaç kod satırı ile kontratörlere ödeme yapma imkanı sunan bir API'dir. KYC, ödeme işlemleri ve vergi belgeleri yönetimini sağlar.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, banka transferlerini kolaylaştıran bir finansal teknoloji platformudur. İşletmelere para gönderme, alma ve talep etme imkanı sunar.

Useme

Useme

useme.com

Useme, serbest çalışanlar için fatura kesim hizmeti sunan bir platformdur; işletmelerin uluslararası işbirliklerini yönetmesini kolaylaştırır.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için projeleri, teklifleri, sözleşmeleri, faturaları ve giderleri yönetmeye yardımcı bir iş yönetim yazılımıdır.

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