Alternatifler - Route

AfterShip
aftership.com
AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.
Shippo
goshippo.com
Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.
LateShipment
lateshipment.com
LateShipment, e-ticaret işletmelerine nakliye süreçlerini otomatikleştirerek geri ödemeleri yönetme ve teslimat deneyimlerini iyileştirme konusunda yardımcı olur.
OrderProtection
orderprotection.com
OrderProtection, müşteri destek hizmeti sunarak nakliye sorunlarını hızlıca çözer ve hasar, kayıp gibi durumlarda koruma sağlar.
Corso
corso.com
Corso, DTC markalarının satış sonrası deneyimlerini yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Karbon ayak izini hesaplar ve offsetleme ile koruma sunar.
Cabrella
ecabrella.com
Cabrella, nakliye sigortası sunan bir uygulamadır. Sigorta taleplerini hızlıca oluşturur, risk analizi sağlar ve işlemleri takip etmeyi kolaylaştırır.