Alternatifler - Route

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk, e-ticaret işletmeleri için sipariş yerine getirme ve lojistik yönetimi hizmeti sunan bir uygulamadır.

LateShipment

LateShipment

lateshipment.com

LateShipment, e-ticaret işletmelerine nakliye süreçlerini otomatikleştirerek geri ödemeleri yönetme ve teslimat deneyimlerini iyileştirme konusunda yardımcı olur.

OrderProtection

OrderProtection

orderprotection.com

OrderProtection, müşteri destek hizmeti sunarak nakliye sorunlarını hızlıca çözer ve hasar, kayıp gibi durumlarda koruma sağlar.

Corso

Corso

corso.com

Corso, DTC markalarının satış sonrası deneyimlerini yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır. Karbon ayak izini hesaplar ve offsetleme ile koruma sunar.

Cabrella

Cabrella

ecabrella.com

Cabrella, nakliye sigortası sunan bir uygulamadır. Sigorta taleplerini hızlıca oluşturur, risk analizi sağlar ve işlemleri takip etmeyi kolaylaştırır.

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