Alternatifler - Rotageek

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

Zoho Shifts, çalışan vardiyaları oluşturarak takip etmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayan basit bir planlama uygulamasıdır.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.

ZingHR

ZingHR

zinghr.com

ZingHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Uzaktan iş gücü yönetimi ve çeşitli İK fonksiyonları sunar.

Sling

Sling

getsling.com

Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.

Deputy

Deputy

deputy.com

Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.

Personio

Personio

personio.de

Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Timely

Timely

timely.com

Timely, ekiplerin çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyip raporlamalarını sağlamak için otomatik zaman takibi yapan bir zaman yönetimi yazılımıdır.

Five9

Five9

five9.com

Five9, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımı olup, çok kanallı müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve operasyon verimliliğini artırmayı sağlar.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts, restoranlar için personel planlama, iletişim ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur.

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark, inşaat ve saha hizmetleri için tasarlanmış bir zaman izleme ve görev yönetim uygulamasıdır.

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibble, çalışanların iş saatlerini web, mobil veya tablet üzerinden kaydetmelerini sağlayan bir zaman ve katılım yönetimi uygulamasıdır.

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