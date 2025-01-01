Alternatifler - Rotageek

Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Zoho People
zoho.com
Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.
Clockify
clockify.me
Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts, çalışan vardiyaları oluşturarak takip etmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayan basit bir planlama uygulamasıdır.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.
Insightful
insightful.io
Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.
ZingHR
zinghr.com
ZingHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Uzaktan iş gücü yönetimi ve çeşitli İK fonksiyonları sunar.
Sling
getsling.com
Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.
Deputy
deputy.com
Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Timely
timely.com
Timely, ekiplerin çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyip raporlamalarını sağlamak için otomatik zaman takibi yapan bir zaman yönetimi yazılımıdır.
Five9
five9.com
Five9, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımı olup, çok kanallı müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve operasyon verimliliğini artırmayı sağlar.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
7shifts
7shifts.com
7shifts, restoranlar için personel planlama, iletişim ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark, inşaat ve saha hizmetleri için tasarlanmış bir zaman izleme ve görev yönetim uygulamasıdır.
Jibble
jibble.io
Jibble, çalışanların iş saatlerini web, mobil veya tablet üzerinden kaydetmelerini sağlayan bir zaman ve katılım yönetimi uygulamasıdır.