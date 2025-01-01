Alternatifler - RedTeam

Matterport
matterport.com
Matterport uygulaması, fiziksel alanları 3D dijital ikizlere dönüştürerek sanal turlar ve ayrıntılı modeller oluşturmayı sağlar.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend, ev inşaat ve tadilat projelerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılımdır. İşlerinizi, maliyetleri ve müşteri ilişkilerini tek bir platformda yönetmenizi sağlar.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus, çatı ve inşaat sektörlerine yönelik müşteri ilişkileri ve proje yönetimi araçları sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Yüklenici Foreman, inşaat projelerini yönetmek için tahmin, zamanlama, günlükler ve faturalama gibi özellikler sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro, ev tasarımcıları için proje yönetimi, müşteri iletişimi ve belgeleri organize etme imkanı sunan kapsamlı bir işletme yönetimi uygulamasıdır.
Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot, inşaat ve benzeri sektörlerde belgeleri ve iş akışlarını yönetmeye yarayan, çevrimiçi ve çevrimdışı çalışan dijital bir platformdur.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft, saha ekipleri için tasarlanmış, SMS kadar basit bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İş yeri bilgilerinin toplanmasını ve düzenlenmesini sağlar.
Knowify
knowify.com
Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.
PlanHub
planhub.com
PlanHub, taşeronlar ve genel yükleniciler için proje planlama ve teklif yönetimi yazılımıdır. Teklif gönderimlerini ve proje belgelerini organize eder.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, işletmelere muhasebe ve finans yönetimi sağlayan esnek, bulut tabanlı bir platformdur. Temel finansal süreçleri ve raporlama özellikleri sunar.
VisiLean
visilean.com
VisiLean, inşaat projelerinde ekip işbirliğini ve gerçek zamanlı veri analizi sağlayan bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır.
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace, inşaat alanlarını otomatik olarak haritalayan ve proje ilerlemesini takip eden bir gerçeklik yakalama yazılımıdır.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected, inşaat teklif süreçlerini yönetmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılımdır.
Raken
rakenapp.com
Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.
Albiware
albiware.com
Albiware, tüm iş süreçlerinizi tek bir sistemle yönetmenizi sağlayan verimlilik artırıcı bir uygulamadır.
Revizto
revizto.com
Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager, projeleri planlama, yönetme ve izleme için araçlar sunan bir proje yönetim yazılımıdır.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar, inşaat ve gayrimenkul projelerinde belge yönetimi, görev takibi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro, inşaat projelerini yönetmek için gerçek zamanlı planlama ve işbirliği sağlayan bir uygulamadır.
WorkMax
workmax.com
WorkMax, inşaat sektörü için mobil proje maliyet yönetimi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır. Zaman izleme, varlık yönetimi ve raporlama gibi işlevler içerir.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly, inşaat ve kurulum profesyonelleri için geliştirilmiş, saha işlemlerini yönetmek ve organize etmek için kullanılan bir dijital proje yönetim aracıdır.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl, inşaat projelerinin yönetimi için bulut tabanlı bir yazılımdır. Proje izleme, kaynak tahsisi ve finansal yönetim sağlar.