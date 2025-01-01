Alternatifler - Quizplus

Quizlet
quizlet.com
Quizlet, öğrencilerin çevrimiçi flash kartlar, testler ve oyunlar ile ders çalışmasına yardımcı olan bir öğrenme uygulamasıdır.
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos hesap makinesi, grafikler oluşturma, verileri analiz etme ve matematiksel fonksiyonları çözme imkanı sunan interaktif bir araçtır.
StuDocu
studocu.com
Studocu, dünya genelindeki 6 milyon öğrenci tarafından oluşturulan çalışma materyallerine erişim sağlayan bir öğrenme platformudur.
SciSpace
scispace.com
SciSpace, PDF ile sohbet edip 200M+ makaleyi hızla inceleyerek araştırma yapmanıza yardımcı olan bir AI araştırma asistanıdır. Metin vurgulama ve özet çıkarma özellikleri sunar.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Desmos Bilimsel Hesap Makinesi, matematiksel hesaplamaları kolaylaştıran çevrimiçi ve mobil bir araçtır. Trigonometrik, üstel, logaritmik işlemleri destekler.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren etkileşimli bir platformdur. Bireysel ve grup sınavları ile gerçek zamanlı geri bildirim sunar.
Brainscape
brainscape.com
Brainscape, uyarlanabilir algoritmalarla aralıklı tekrarlama ve aktif hatırlama yöntemlerini kullanan bir flashcard uygulamasıdır. Kullanıcılar kendi kartlarını oluşturabilir.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Byju's Sınavı Hazırlığı, çeşitli sınavlara hazırlık için video dersler, canlı sınıflar ve pratik testler sunan bir eğitim uygulamasıdır.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S, öğrencilere video dersler ve kişiselleştirilmiş öğrenme ile derinlemesine konuları anlamalarına yardımcı olan bir eğitim uygulamasıdır.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create, kullanıcıların etkileşimli sınav tabanlı oyunlar oluşturmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. Eğitim ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirir.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter, sunumları etkileşimli hale getiren bir yazılımdır. Anketler ve geri bildirimlerle katılımcı ile bağlantı kurmayı sağlar.
Brainly
brainly.com
Brainly, öğrencilerin ev ödevi sorularını paylaşarak diğer öğrencilerden yanıt almasını sağlayan bir öğrenme platformudur.
Course Hero
coursehero.com
Course Hero, öğrencilere derslerine özel çalışma materyalleri ve yardımcı kaynaklar sunan çevrimiçi bir öğrenme platformudur.
Cram
cram.com
Cram uygulaması, kullanıcıların çevrimiçi flashcard oluşturarak çeşitli konularda çalışmalarını sağlar ve kartları paylaşma imkanı sunar.
Numerade
numerade.com
Numerade, bilim, matematik ve ekonomi sorularına adım adım çözümler sunan bir eğitim platformudur.
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko, içeriklerden sınavlar ve flashcard'lar oluşturan AI destekli bir öğrenme platformudur. Çok çeşitli soru türleri ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunar.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle, öğretmenlerin videoları etkileşimli derslere dönüştürmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Öğrencilerin ilerlemesini izler ve katılımı artırır.
Studypool
studypool.com
Studypool, öğrencilerin ödev sorularında 7/24 onaylı öğretmenlerden yardım almasını ve geniş çalışma materyalleri kütüphanesine erişimini sağlar.
Wakelet
wakelet.com
Wakelet, kullanıcıların çevrimiçi içerikleri toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Gurully
gurully.com
Gurully, PTE, IELTS, DUOLINGO ve CELPIP sınavlarına hazırlık için sahte testler ve kaynaklar sunan bir öğrenme platformudur.
Study Stack
studystack.com
Çalışma Yığını, flashcard paylaşımı ve etkileşimli oyunlar yoluyla bilgiyi eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi sağlayan bir eğitim platformudur.
Paperclips
paperclips.app
Paperclips, sınav hazırlığı için PDF ders notlarından yüksek kaliteli çalışırken kartları üreten bir yapay zeka aracıdır.
Magoosh
magoosh.com
Magoosh, GRE, GMAT, SAT ve TOEFL gibi sınavlara hazırlık için video dersler, uygulama soruları ve testler sunan bir çalışma uygulamasıdır.
Shiken
shiken.ai
Shiken.app, yapay zeka destekli mikro öğrenme platformudur; canlı quizler, kurslar ve kartlar sunarak kişiselleştirilmiş öğrenim deneyimi sağlar.
Nagwa
nagwa.com
Nagwa, matematik, kimya ve fizik alanında dijital içerik sunan K-12 eğitim platformudur. Müfredata uygundur ve ücretsizdir.
GoConqr
goconqr.com
GoConqr, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim kaynaklarını oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir öğrenme platformudur.
Newsela
newsela.com
Newsela, K-12 öğrencileri için farklı okuma seviyelerinde haber makaleleri ve eğitim materyalleri sunan bir eğitim platformudur.
Studytracks
studytracks.fr
Studytracks, sınav hazırlığını geliştiren bir uygulamadır. Ana müfredatı orijinal müzikle birleştirerek bilgilerin daha hızlı öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlar.
QuizRise
quizrise.com
QuizRise, metin, PDF ve videolardan sınavlar oluşturan yapay zeka destekli bir eğitim aracıdır. Kullanıcılar, soruları düzenleyip paylaşabilirler.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş matematik ve okuma öğretimi sunan bir eğitim platformudur.