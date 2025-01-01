Alternatifler - Quilgo

Honorlock
honorlock.com
Honorlock, uzaktan sınav gözetimi sağlayan bir uygulamadır. AI ve canlı gözetmenlerle akademik bütünlüğü korur.
Gurully
gurully.com
Gurully, PTE, IELTS, DUOLINGO ve CELPIP sınavlarına hazırlık için sahte testler ve kaynaklar sunan bir öğrenme platformudur.
OpExams
opexams.com
Opexams, sınav oluşturma, yönetme ve değerlendirme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Eğitimcilerin öğrenci performansını analiz etmelerine yardımcı olur.
ExamRoom.AI
examroom.ai
ExamRoom.AI, çevrimiçi sınav gözetim hizmeti sunan bir platformdur. Biyometrik doğrulama ile güvenliği artırır ve test bütünlüğünü korur.
Digiexam
digiexam.com
Digiexam, çevrimiçi sınavları güvenli bir şekilde yönetmek, değerlendirmek ve analiz etmek için tasarlanmış dijital bir platformdur.
SpeedExam
speedexam.net
SpeedExam, çevrimiçi sınavlar için güvenli bir değerlendirme yazılımıdır. Şüpheli faaliyetleri tespit etmek için yapay zeka kullanır ve gerçek zamanlı iletişim sağlar.
HireMee
hiremee.co.in
HireMee, yapay zeka destekli denetim sistemiyle sanal giriş sınavları sunan bir platformdur; uzman ekiple sınav tasarımı yapma imkanı sağlar.
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess, K-12, yükseköğretim ve geniş ölçekli değerlendirmeler için kapsamlı bir yönetim platformudur. Değerlendirme süreçlerini yönetir ve izler.
Prepry
prepry.com
Prepry, ultrasonografi ve radyografi profesyonelleri için ARDMS®, ARRT® ve CCI® sınavlarına hazırlık kaynakları sunan bir uygulamadır.