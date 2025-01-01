Alternatifler - Quilgo

Honorlock

Honorlock

honorlock.com

Honorlock, uzaktan sınav gözetimi sağlayan bir uygulamadır. AI ve canlı gözetmenlerle akademik bütünlüğü korur.

Gurully

Gurully

gurully.com

Gurully, PTE, IELTS, DUOLINGO ve CELPIP sınavlarına hazırlık için sahte testler ve kaynaklar sunan bir öğrenme platformudur.

OpExams

OpExams

opexams.com

Opexams, sınav oluşturma, yönetme ve değerlendirme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Eğitimcilerin öğrenci performansını analiz etmelerine yardımcı olur.

ExamRoom.AI

ExamRoom.AI

examroom.ai

ExamRoom.AI, çevrimiçi sınav gözetim hizmeti sunan bir platformdur. Biyometrik doğrulama ile güvenliği artırır ve test bütünlüğünü korur.

Digiexam

Digiexam

digiexam.com

Digiexam, çevrimiçi sınavları güvenli bir şekilde yönetmek, değerlendirmek ve analiz etmek için tasarlanmış dijital bir platformdur.

SpeedExam

SpeedExam

speedexam.net

SpeedExam, çevrimiçi sınavlar için güvenli bir değerlendirme yazılımıdır. Şüpheli faaliyetleri tespit etmek için yapay zeka kullanır ve gerçek zamanlı iletişim sağlar.

HireMee

HireMee

hiremee.co.in

HireMee, yapay zeka destekli denetim sistemiyle sanal giriş sınavları sunan bir platformdur; uzman ekiple sınav tasarımı yapma imkanı sağlar.

SwiftAssess

SwiftAssess

swiftassess.com

SwiftAssess, K-12, yükseköğretim ve geniş ölçekli değerlendirmeler için kapsamlı bir yönetim platformudur. Değerlendirme süreçlerini yönetir ve izler.

Prepry

Prepry

prepry.com

Prepry, ultrasonografi ve radyografi profesyonelleri için ARDMS®, ARRT® ve CCI® sınavlarına hazırlık kaynakları sunan bir uygulamadır.

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