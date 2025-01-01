Alternatifler - Qodana Cloud

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy, otomatik statik analizle kod kalitesini artıran ve güvenlik sorunlarını tespit eden bir kod inceleme aracıdır.

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud, bulut tabanlı kod kalitesi ve güvenlik analizi hizmetidir. CI/CD platformlarıyla entegre olarak, kod sorunlarını belirler ve geliştiricilere geri bildirim sunar.

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov, kod kapsamı ölçümü sağlayan bir araçtır. Geliştiricilere test edilmemiş kodu bulma ve test stratejilerini geliştirme konusunda yardımcı olur.

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource, kaynak kodunu sürekli analiz ederek güvenlik, performans ve hata risklerini tespit eden bir kod sağlığı platformudur.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.

Embold

Embold

embold.io

Embold, geliştiricilere kodlarının kritik sorunlarını analiz etme, tanılama ve çözme konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.

Typo

Typo

typoapp.io

Typo, geliştirici ekiplerin yazılım teslimatını yönetmesini sağlayan AI destekli bir platformdur. Gerçek zamanlı SDLC görünürlüğü ve otomatik kod incelemeleri sunar.

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

Kod Kayıt Defteri, yazılım varlıklarını koruyup optimize eden, kod analizleri ve raporlar sunan bir platformdur. Güvenlik ve şeffaflık odaklıdır.

Code Climate Quality

Code Climate Quality

codeclimate.com

Kod İklim Kalitesi, yazılım projelerinin kod kalitesini analiz eder ve geliştiricilerin iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olur.

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan uygulaması, kod kalitesi, güvenlik ve uyumluluk için statik kod analizi yapar ve Salesforce ortamının güvenliğini sağlar.

OverOps

OverOps

overops.com

OverOps, uygulama hatalarını gerçek zamanlı analiz ederek sorunun kök nedenini hızlıca bulur ve geliştiricilere sorunları çözme konusunda yardımcı olur.

CodeScene

CodeScene

codescene.com

CodeScene, kod analizi ve raporlama aracı olup, kod kalitesi, ekip dinamikleri ve teknik borç gibi faktörleri değerlendirerek geliştirme verimliliğini artırır.

SourceLevel

SourceLevel

sourcelevel.io

SourceLevel, yazılım geliştirme süreçlerini analiz eden ve otomatik kod incelemesi sunan bir SaaS platformudur.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics, Salesforce'ların performansını ve güvenliğini analiz eden, sorunları belirleyip hızlıca çözüm bulmaya yardımcı olan bir platformdur.

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