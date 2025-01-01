Alternatifler - Qodana Cloud

Codacy
codacy.com
Codacy, otomatik statik analizle kod kalitesini artıran ve güvenlik sorunlarını tespit eden bir kod inceleme aracıdır.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud, bulut tabanlı kod kalitesi ve güvenlik analizi hizmetidir. CI/CD platformlarıyla entegre olarak, kod sorunlarını belirler ve geliştiricilere geri bildirim sunar.
Codecov
codecov.io
Codecov, kod kapsamı ölçümü sağlayan bir araçtır. Geliştiricilere test edilmemiş kodu bulma ve test stratejilerini geliştirme konusunda yardımcı olur.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource, kaynak kodunu sürekli analiz ederek güvenlik, performans ve hata risklerini tespit eden bir kod sağlığı platformudur.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.
Embold
embold.io
Embold, geliştiricilere kodlarının kritik sorunlarını analiz etme, tanılama ve çözme konusunda yardımcı olan bir uygulamadır.
Typo
typoapp.io
Typo, geliştirici ekiplerin yazılım teslimatını yönetmesini sağlayan AI destekli bir platformdur. Gerçek zamanlı SDLC görünürlüğü ve otomatik kod incelemeleri sunar.
The Code Registry
thecoderegistry.com
Kod Kayıt Defteri, yazılım varlıklarını koruyup optimize eden, kod analizleri ve raporlar sunan bir platformdur. Güvenlik ve şeffaflık odaklıdır.
Code Climate Quality
codeclimate.com
Kod İklim Kalitesi, yazılım projelerinin kod kalitesini analiz eder ve geliştiricilerin iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olur.
CodeScan
codescan.io
CodeScan uygulaması, kod kalitesi, güvenlik ve uyumluluk için statik kod analizi yapar ve Salesforce ortamının güvenliğini sağlar.
OverOps
overops.com
OverOps, uygulama hatalarını gerçek zamanlı analiz ederek sorunun kök nedenini hızlıca bulur ve geliştiricilere sorunları çözme konusunda yardımcı olur.
CodeScene
codescene.com
CodeScene, kod analizi ve raporlama aracı olup, kod kalitesi, ekip dinamikleri ve teknik borç gibi faktörleri değerlendirerek geliştirme verimliliğini artırır.
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel, yazılım geliştirme süreçlerini analiz eden ve otomatik kod incelemesi sunan bir SaaS platformudur.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics, Salesforce'ların performansını ve güvenliğini analiz eden, sorunları belirleyip hızlıca çözüm bulmaya yardımcı olan bir platformdur.