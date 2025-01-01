Alternatifler - PyjamaHR

Dayforce
dayforce.com
Dayforce, İK, bordro, ve işgücü yönetimini tek bir bulut uygulamasında birleştiren kapsamlı bir insan sermayesi yönetimi platformudur.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
JotForm
jotform.com
Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir başvuru izleme sistemidir. Adayları, özgeçmişleri ve müşteri bilgilerini tek platformdan yönetir.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Paychex
paychex.com
Paychex uygulaması, bordro, çalışan yönetimi ve fayda hizmetlerini kolaylaştırarak işverenlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
Manatal
manatal.com
Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR, işe alım sürecini otomatikleştiren ve yönetimi kolaylaştıran bir bulut tabanlı İK yazılımıdır. Aday izleme ve mülakat planlama sağlar.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Sesame HR
sesamehr.es
Susam İK, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip otomatikleştirerek, verimliliği artıran ve çalışan bilgilerini yöneten bir yazılımdır.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
BrightMove
brightmove.com
BrightMove, işe alım sürecini kolaylaştıran ve geliştiren, özelleştirilebilir bir aday takip sistemidir.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday deneyimini iyileştirir ve iş ilanları ile aday yönetimini sağlar.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel ve işe alım ajansları için işe alım süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır.
GoHire
gohire.io
Gohire, işletmelerin işe alım süreçlerini kolaylaştıran, iş ilanlarını yönetme ve adayları takip etme imkanı sunan bir yazılımdır.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetim platformudur. İşe alım, çalışan gelişimi ve hedef takibi gibi süreçleri kolaylaştırır.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başvuru izleme ve işe alım yönetimi için tasarlanmış bir platformdur. Aday bilgilerini merkezi olarak yönetir ve işe alım süreçlerini otomatikleştirir.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmeler için İK yazılımıdır; işe alım, çalışan bilgileri yönetimi ve izin taleplerini tek platformda sunar.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki kişilerin iletişim bilgilerini bulmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar doğru ve güncel iletişim verilerine erişebilir.
factoHR
factohr.com
factoHR, işe alım, izin, oryantasyon ve çalışan yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
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