Alternatifler - PureDome

OpenVPN

OpenVPN

openvpn.net

OpenVPN, güvenli ve yapılandırılabilir bir sanal özel ağ (VPN) çözümüdür. Çeşitli işletim sistemleri ve cihazlarla uyumlu olarak çalışır.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.

UTunnel Console

UTunnel Console

utunnel.io

UTunnel Konsolu, güvenli ağ bağlantıları yönetimi ve uzaktan erişim için kapsamlı bir VPN çözümü sunar. Ağ güvenliği ve erişim kontrolü sağlar.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

NordLayer

NordLayer

nordlayer.com

NordLayer, işletmelere siber güvenlik ve ağ erişim çözümleri sunan bir uygulamadır. Uzaktan güvenli erişim sağlar ve veri güvenliği düzenlemelerine uyumu kolaylaştırır.

VMware

VMware

vmware.com

VMware, sanallaştırılmış ortamları yönetmek için kapsamlı bir platform sunar ve hibrit bulut altyapılarını optimize eder.

CyberArk

CyberArk

cyberark.com

CyberArk, kimlik güvenliği ve erişim yönetimi sağlayarak kuruluşları siber tehditlerden koruyan bir uygulamadır.

Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix Cloud, sanal uygulama ve masaüstü yönetimi sunan, güvenli ve ölçeklenebilir bir platformdur. Herhangi bir cihazdan erişim sağlar ve merkezi yönetim imkanı tanır.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

Zscaler

Zscaler

zscaler.com

Zscaler, bulut tabanlı bir güvenlik platformu olarak, ağları ve uygulamaları güvenli bir şekilde koruma sağlar ve uzaktan erişim sunar.

Twingate

Twingate

twingate.com

Twingate, kuruluşların özel uygulama ve verilere güvenli uzaktan erişim sağlamasına yardımcı olan bir güvenlik çözümüdür.

iboss

iboss

iboss.com

Iboss, kuruluşlar için güvenli internet erişimi sağlayan bulut tabanlı bir güvenlik platformudur; web filtreleme, kötü amaçlı yazılım koruma ve veri kaybı önleme gibi özellikler sunar.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Broadcom uygulaması, kullanıcıların Broadcom'un teknoloji çözümlerine güvenli bir şekilde erişmelerini ve hizmetleri yönetmelerini sağlar.

FerrumGate

FerrumGate

ferrumgate.com

FerrumGate, açık kaynaklı bir Zero Trust Access projesidir. Uzaktan güvenli erişim, VPN alternatifi ve bulut güvenliği sağlar.

ZeroGate

ZeroGate

zerogate.com

ZeroGate, işletmelerin dünya genelinde uygulamalarına güvenli uzaktan erişim sağlamasına yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur.

Pomerium

Pomerium

pomerium.com

Pomerium, işletmelerin uygulama erişimini güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir sıfır güven ters proxy uygulamasıdır.

GoodAccess

GoodAccess

goodaccess.com

GoodAccess, uzaktan çalışanlara güvenli erişim sağlayan bulut tabanlı bir VPN çözümüdür. Tüm cihazlardan iş uygulamalarınıza erişimi yönetir.

Ivanti

Ivanti

ivanti.com

Ivanti, dijital ortamları yönetmek ve güvence altına almak için tasarlanmış, uç nokta yönetimi ve güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

SecureAuth

SecureAuth

secureauth.com

SecureAuth, kuruluşların kimlik ve erişim yönetimini güvenli bir şekilde sağlamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

Check Point

Check Point

checkpoint.com

Check Point uygulaması, kuruluşları siber tehditlerden korumak için ağ, bulut ve uç nokta güvenliği çözümleri sunar.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

Timus Networks

Timus Networks

timusnetworks.com

Timus, kullanıcıları bağlı ve korunaklı tutan hafif, sürekli etkin bir ağ güvenlik çözümüdür. Tamamen bulut tabanlıdır ve yönetimi kolaydır.

SecureW2

SecureW2

securew2.com

SecureW2, şifresiz ağ güvenliği sağlayan bir platformdur. Bulut PKİ, RADIUS kimlik doğrulama ve cihaz onboarding hizmetleri sunar.

Cato Networks

Cato Networks

catonetworks.com

Cato Networks, güvenlik ve ağ erişimi sunan bir bulut platformudur, organizasyonların dijital deneyimlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Axis Security

Axis Security

axissecurity.com

Axis Security, kullanıcıların uygulamalara ve verilere güvenli bir şekilde erişebilmesini sağlar ve erişim kontrollerini merkezi olarak yönetir.

Cyolo

Cyolo

cyolo.io

Cyolo, hem insan hem de makine kimlikleri için güvenli uzaktan erişim sağlayan bir çözüm sunar. Detaylı erişim kontrolleri ve yönetim özellikleri içerir.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks, ağları, bulut hizmetlerini ve hibrit iş gücünü korumak için gelişmiş siber güvenlik çözümleri sunar.

NetScaler

NetScaler

netscaler.com

NetScaler, uygulama teslimatını ve güvenliğini basit ve otomatik hale getirerek yerel ve bulut ortamlarında yüksek performans sağlar.

ABSOLUTE SECURITY

ABSOLUTE SECURITY

absolute.com

Absolute Secure Access, güvenli ağ bağlantısı sağlayarak kullanıcıların bulut ve veri merkezlerine erişimini yönetir. Üç ürün sunar: VPN, ZTNA ve ağ izleme.

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