Alternatifler - PureDome

OpenVPN
openvpn.net
OpenVPN, güvenli ve yapılandırılabilir bir sanal özel ağ (VPN) çözümüdür. Çeşitli işletim sistemleri ve cihazlarla uyumlu olarak çalışır.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
UTunnel Console
utunnel.io
UTunnel Konsolu, güvenli ağ bağlantıları yönetimi ve uzaktan erişim için kapsamlı bir VPN çözümü sunar. Ağ güvenliği ve erişim kontrolü sağlar.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin, kullanıcıların ve cihazların güvenli bir şekilde uygulamalara erişimini kontrol etme ve yönetme aracı olarak tasarlanmıştır.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
NordLayer
nordlayer.com
NordLayer, işletmelere siber güvenlik ve ağ erişim çözümleri sunan bir uygulamadır. Uzaktan güvenli erişim sağlar ve veri güvenliği düzenlemelerine uyumu kolaylaştırır.
VMware
vmware.com
VMware, sanallaştırılmış ortamları yönetmek için kapsamlı bir platform sunar ve hibrit bulut altyapılarını optimize eder.
CyberArk
cyberark.com
CyberArk, kimlik güvenliği ve erişim yönetimi sağlayarak kuruluşları siber tehditlerden koruyan bir uygulamadır.
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud, sanal uygulama ve masaüstü yönetimi sunan, güvenli ve ölçeklenebilir bir platformdur. Herhangi bir cihazdan erişim sağlar ve merkezi yönetim imkanı tanır.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
Zscaler
zscaler.com
Zscaler, bulut tabanlı bir güvenlik platformu olarak, ağları ve uygulamaları güvenli bir şekilde koruma sağlar ve uzaktan erişim sunar.
Twingate
twingate.com
Twingate, kuruluşların özel uygulama ve verilere güvenli uzaktan erişim sağlamasına yardımcı olan bir güvenlik çözümüdür.
iboss
iboss.com
Iboss, kuruluşlar için güvenli internet erişimi sağlayan bulut tabanlı bir güvenlik platformudur; web filtreleme, kötü amaçlı yazılım koruma ve veri kaybı önleme gibi özellikler sunar.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom uygulaması, kullanıcıların Broadcom'un teknoloji çözümlerine güvenli bir şekilde erişmelerini ve hizmetleri yönetmelerini sağlar.
FerrumGate
ferrumgate.com
FerrumGate, açık kaynaklı bir Zero Trust Access projesidir. Uzaktan güvenli erişim, VPN alternatifi ve bulut güvenliği sağlar.
ZeroGate
zerogate.com
ZeroGate, işletmelerin dünya genelinde uygulamalarına güvenli uzaktan erişim sağlamasına yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur.
Pomerium
pomerium.com
Pomerium, işletmelerin uygulama erişimini güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir sıfır güven ters proxy uygulamasıdır.
GoodAccess
goodaccess.com
GoodAccess, uzaktan çalışanlara güvenli erişim sağlayan bulut tabanlı bir VPN çözümüdür. Tüm cihazlardan iş uygulamalarınıza erişimi yönetir.
Ivanti
ivanti.com
Ivanti, dijital ortamları yönetmek ve güvence altına almak için tasarlanmış, uç nokta yönetimi ve güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
SecureAuth
secureauth.com
SecureAuth, kuruluşların kimlik ve erişim yönetimini güvenli bir şekilde sağlamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Check Point
checkpoint.com
Check Point uygulaması, kuruluşları siber tehditlerden korumak için ağ, bulut ve uç nokta güvenliği çözümleri sunar.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Timus Networks
timusnetworks.com
Timus, kullanıcıları bağlı ve korunaklı tutan hafif, sürekli etkin bir ağ güvenlik çözümüdür. Tamamen bulut tabanlıdır ve yönetimi kolaydır.
SecureW2
securew2.com
SecureW2, şifresiz ağ güvenliği sağlayan bir platformdur. Bulut PKİ, RADIUS kimlik doğrulama ve cihaz onboarding hizmetleri sunar.
Cato Networks
catonetworks.com
Cato Networks, güvenlik ve ağ erişimi sunan bir bulut platformudur, organizasyonların dijital deneyimlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security, kullanıcıların uygulamalara ve verilere güvenli bir şekilde erişebilmesini sağlar ve erişim kontrollerini merkezi olarak yönetir.
Cyolo
cyolo.io
Cyolo, hem insan hem de makine kimlikleri için güvenli uzaktan erişim sağlayan bir çözüm sunar. Detaylı erişim kontrolleri ve yönetim özellikleri içerir.
Palo Alto Networks
paloaltonetworks.com
Palo Alto Networks, ağları, bulut hizmetlerini ve hibrit iş gücünü korumak için gelişmiş siber güvenlik çözümleri sunar.
NetScaler
netscaler.com
NetScaler, uygulama teslimatını ve güvenliğini basit ve otomatik hale getirerek yerel ve bulut ortamlarında yüksek performans sağlar.
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Absolute Secure Access, güvenli ağ bağlantısı sağlayarak kullanıcıların bulut ve veri merkezlerine erişimini yönetir. Üç ürün sunar: VPN, ZTNA ve ağ izleme.