Alternatifler - Proxify

Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunabileceği bir çevrimiçi pazardır. Kullanıcılar, çeşitli alanlarda yetenekli freelancerlar ile iletişim kurabilir.
Upwork
upwork.com
Upwork, serbest çalışanlar ile işletmeleri buluşturan bir platformdur ve çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma fırsatları sunar.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer, serbest çalışanları işverenlerle buluşturan bir platformdur. Projeleri arama, teklif alma ve iletişim kurma imkanı sunar.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların çalışmalarını paylaşıp ilham almak, geri bildirim almak ve iş fırsatları bulmak için kullandıkları bir platformdur.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour, serbest çalışanlarla küçük işletmeleri buluşturan bir online pazardır. İş ilanı vererek profesyonel hizmetler alabilirsiniz.
Malt
malt.com
Malt, serbest çalışanlarla işverenleri bir araya getiren bir platformdur. Proje yönetimi ve güvenli ödeme sistemleri sunar.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker, yerel hizmetler sunan profesyonellerle iş ihtiyacı olanları bir araya getiren bir çevrimiçi platformdur.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri no-code ve low-code geliştiricilerle 48 saatte bir araya getiren bir platformdur. Özelleştirilmiş projeler için güvenilir seçenekler sunar.
Contra
contra.com
Contra, bağımsız çalışmayı kolaylaştıran bir ağ platformu olup, kullanıcıların projelerini yönetmelerine ve esnek iş fırsatlarına erişmelerine olanak tanır.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, işe alım sürecini hızlandıran bir AI platformudur. Adayları hızlıca eşleştirip, ilk telefon mülakatını yapar.
Alura Market
alura.io
Alura Market, Etsy satıcıları için freelance hizmetler sunan bir platformdur. Liste optimizasyonu, SEO ve pazar araştırması gibi araçlar sağlar.
Bark.com
bark.com
Bark.com, yerel işletmeleri inceleyerek işlerinizi hızlıca tamamlamak için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.
Comeup
comeup.com
2013 yılında kurulan Comeup, 100% çevrimiçi hizmetler sunan bir platformdur. Uygun hizmetleri seçip, birkaç tıklama ile sipariş verebilirsiniz.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin uzaktan çalışarak kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir platformdur. Binlerce uzaktan geliştirici işini bir arada bulabilirsiniz.
Anytask
anytask.com
AnyTask, bank hesabı gerektirmeyen ve satıcı ücreti almayan bir serbest çalışma pazar yeridir. Tasarım, yazım ve kişisel yardım gibi hizmetler sunar.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius, serbest çalışanları hızlı ve verimli bir şekilde bulup yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
talent.io
talent.io
Talent.io, teknoloji yetenekleri ile işverenleri bir araya getiren, iş ilanları ve aday başvurusunu kolaylaştıran bir platformdur.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer, işverenlerin profesyonel serbest çalışanları bulmasına ve serbest çalışanların projelerde çalışarak para kazanmasına olanak tanıyan bir çevrimiçi platformdur.
Turing
turing.com
Turing, karmaşık veri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri geliştirir ve dağıtır.
Fastwork
fastwork.id
Fastwork, profesyonel serbest çalışanlarla iş bulmanıza veya yan işler için çevrimiçi iş aramanıza yardımcı olan bir platformdur.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Kalabalığı, 3D modelleme, CAD tasarımı ve endüstriyel tasarım için nitelikli tasarımcılarla buluşmanızı sağlayan bir platformdur.
Andela
andela.com
Andela, şirketleri global teknoloji yetenek ağı ile buluşturarak mühendis kaynaklaştırma ve ekip yönetimi sağlar.
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess, işletmelerin yetenekli yazarlar ve içerik oluşturucularla işbirliği yaparak içerik oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
Feedcoyote
feedcoyote.com
FeedCoyote, serbest çalışanların projeleri yönetmesine, işbirliği yapmasına ve ekip oluşturmasına yardımcı olan profesyonel bir iş ağı ve proje yönetim platformudur.
Worksome
worksome.com
Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple, saate $30 ile $100 arasında ücret alan en iyi %1 serbest yazılımcı ve tasarımcıların yer aldığı bir ağdır.
notch
notch.financial
Notch, alacak otomasyonu yazılımıdır. Fatura yönetimi, ödeme takibi ve uzlaşma işlemlerini tek platformda kolaylaştırır.
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain, 110'dan fazla ülkeden AI eğitmenleri ve veri etiketleyicileri bulup işe almanızı ve güvenli ödemeler yapmanızı sağlayan bir platformdur.
Contently
contently.com
Contently, markaların dijital içerik üretimini ve yönetimini kolaylaştıran bir içerik pazarlama platformudur.
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring, grafik tasarım ve proje yönetimi için bir platformdur. Kullanıcılar, tasarımcılarla etkileşime geçip projelerini geliştirebilirler.