Alternatifler - PowerDMARC

Mimecast
mimecast.com
Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.
DMARC Report
dmarcreport.com
DMARC Report uygulaması, kuruluşların DMARC uyumunu izleyip yöneterek e-posta güvenliğini artırmalarına yardımcı olur.
DMARC Digests
dmarcdigests.com
DMARC Digests, DMARC raporlarını yöneterek e-posta kimlik doğrulama sorunlarını tanımlamanıza ve çözmenize yardımcı olan bir uygulamadır.
ZeroBounce
zerobounce.net
ZeroBounce, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik hizmetleri sunarak, kampanyaların etkinliğini artırır ve geçersiz adresleri ortadan kaldırır.
EasyDMARC
easydmarc.com
EasyDMARC, e-posta kimlik doğrulama protokollerini yönetmek için bir araçtır. Kullanıcılar, alan güvenliğini artırarak e-posta teslimatını geliştirebilir.
DmarcEye
dmarceye.com
DmarcEye, DMARC protokollerini izleyerek e-posta güvenliğini artıran bir araçtır. DMARC verilerini takip ve analiz etmeye yardımcı olur.
Skysnag
skysnag.com
SkySnag, e-posta taklitlerini önleyerek kurumları koruyan ve DMARC uyumluluğunu sağlayan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
SimpleDMARC
simpledmarc.com
SimpleDMARC, e-posta alan adlarını koruyarak kimlik avı ve sahtekarlığınızdan koruma sağlayan e-posta kimlik doğrulama platformudur.
Valimail
valimail.com
Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.
Kevlarr
kevlarr.io
Kevlarr, güvenli internet ve e-posta iletişimi sağlarken markanızı dolandırıcılıklara karşı korur. DMARC süreçlerinde MSP'lere destek verir.
AutoSPF
autospf.com
AutoSPF, SPF kayıtlarını otomatik olarak düzleştirir, DNS arama sayısını azaltarak e-posta teslimatını iyileştirir ve uyumluluk sağlar.
dmarcian
dmarcian.com
dmarcian, DMARC yönetimi sağlayarak e-posta güvenliğini artıran bir uygulamadır. SPF ve DKIM kullanımı ile alanların korunmasına yardımcı olur.