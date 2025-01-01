Alternatifler - PortPro

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive, filo yönetimi için güvenlik, verimlilik ve uyumluluğu artıran bir uygulamadır. Araçlar, ekipmanlar ve harcamalar tek sistemde yönetilir.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara, filo yönetimini optimize eden, gerçek zamanlı veri analizi ve kullanıcı dostu arayüz ile güvenlik ve maliyetleri iyileştiren bir platformdur.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Filo Complete, filo yönetimi, araç izleme ve sürücü davranışı takibi yapan, işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar, işletmelere araç izleme, sürücü yönetimi ve rota optimizasyonu sunarak filo operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally uygulaması, filo yönetimi, araç izleme ve uyumluluk sağlamak için navigasyon ve veri yönetimi araçları sunar.

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

SuperProcure, çeşitli sektörler için lojistik otomasyonu ve optimizasyonu sağlayan, çoklu işbirliği özellikli bir Tedarik Yönetim Sistemi (TMS) uygulamasıdır.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT, işletmelere bulut tabanlı filo yönetimi sağlayarak gerçek zamanlı operasyonel görünürlük ve maliyet takibi sunar.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO, filo yöneticilerinin araçları uzaktan izlemelerini ve denetimlerini yapmalarını sağlayan bir filo yönetim uygulamasıdır.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga, filo yönetimini optimize eden, güvenliği artıran ve maliyetleri azaltan bir uygulamadır. Araç izleme ve sürücü davranışını analiz etme imkanı sunar.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.

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