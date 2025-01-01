Alternatifler - PortPro

Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Motive
gomotive.com
Motive, filo yönetimi için güvenlik, verimlilik ve uyumluluğu artıran bir uygulamadır. Araçlar, ekipmanlar ve harcamalar tek sistemde yönetilir.
Samsara
samsara.com
Samsara, filo yönetimini optimize eden, gerçek zamanlı veri analizi ve kullanıcı dostu arayüz ile güvenlik ve maliyetleri iyileştiren bir platformdur.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
Fleet Complete
ecofleet.com
Filo Complete, filo yönetimi, araç izleme ve sürücü davranışı takibi yapan, işletmelerin verimliliğini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır.
Route4Me
route4me.com
Route4Me, işletmelerin verimli rota planlaması ve dağıtımını otomatikleştirip mobil navigasyon sunan bir uygulamadır.
Fleetx
fleetx.io
Fleetx, lojistik paydaşlarının operasyonlarını dijitalleştirerek gerçek zamanlı içgörüler sunan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Fleetio
fleetio.com
Fleetio, araç ve ekipman yönetimini kolaylaştıran, verimliliği artıran ve gerçek zamanlı veri takibi sağlayan bir filo yönetimi uygulamasıdır.
Vimcar
vimcar.de
Vimcar, işletmelere araç izleme, sürücü yönetimi ve rota optimizasyonu sunarak filo operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Detrack
detrack.com
Detrack, lojistik yönetimi için gerçek zamanlı takip, elektronik doğum kanıtı ve rota optimizasyonu sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Tookan
jungleworks.com
Tookan, işletmelerin teslimat operasyonlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir dağıtım yönetim platformudur.
Turvo
turvo.com
Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase, lojistik süreçlerini basitleştiren, bulut tabanlı bir ulaşım yönetim sistemidir. Tedarik zinciri görünürlüğü ve verimlilik sunar.
Rand McNally
randmcnally.com
Rand McNally uygulaması, filo yönetimi, araç izleme ve uyumluluk sağlamak için navigasyon ve veri yönetimi araçları sunar.
SuperProcure
superprocure.com
SuperProcure, çeşitli sektörler için lojistik otomasyonu ve optimizasyonu sağlayan, çoklu işbirliği özellikli bir Tedarik Yönetim Sistemi (TMS) uygulamasıdır.
Momentum IoT
momentumiot.com
Momentum IoT, işletmelere bulut tabanlı filo yönetimi sağlayarak gerçek zamanlı operasyonel görünürlük ve maliyet takibi sunar.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell, nakliye süreçlerini yönetmek için kullanılabilen kapsamlı bir lojistik ve tedarik zinciri yönetim platformudur.
Transvirtual
transvirtual.com
Transvirtual, bulut tabanlı lojistik yönetim sistemi olup, yük planlama, rota optimizasyonu ve elektronik teslimat kanıtı gibi özellikler sunar.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve analiz ile lojistik süreçlerini optimize eder.
Zeo Route Planner
zeorouteplanner.com
Zeo Route Planner, filo yöneticilerinin sürücülerin rota planlamasını, optimizasyonunu ve izlenmesini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir teslimat yönetim platformudur.
RoadWarrior
roadwarrior.app
RoadWarrior, sürücüler ve dispatcherlar için rota optimizasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır; gerçek zamanlı trafik güncellemeleri ve özelleştirilebilir rotalar sunar.
GoComet
gocomet.com
GoComet, lojistik süreçlerini otomatikleştiren ve gerçek zamanlı nakliye görünürlüğü sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
LocoNav
loconav.com
LocoNav, filo yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur; GPS izleme, yakıt analizi ve sürücü davranışını optimize etme gibi özellikler sunar.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket, lojistik şirketleri için yük yönetimi ve sevkiyat takibi sağlayan bir Ulaştırma Yönetim Sistemi (TMS) yazılımıdır.
FleetGO
fleetgo.com
FleetGO, filo yöneticilerinin araçları uzaktan izlemelerini ve denetimlerini yapmalarını sağlayan bir filo yönetim uygulamasıdır.
Simply Fleet
simplyfleet.app
Simply Filo, filo bakımını ve yönetimini kolaylaştıran, yakıt tüketimini izleyen, araç denetimleri ve sürücü yönetimi sunan bir uygulamadır.
Track-POD
track-pod.com
Track-POD, son mil lojistiği için rota optimizasyonu, gönderi etiketleri oluşturma ve lojistik yönetimi sunan bir dağıtım yönetimi uygulamasıdır.
Azuga
azuga.com
Azuga, filo yönetimini optimize eden, güvenliği artıran ve maliyetleri azaltan bir uygulamadır. Araç izleme ve sürücü davranışını analiz etme imkanı sunar.
Alvys
alvys.com
Alvys, taşıma yönetimini bulut ortamında kolaylaştıran bir sistemdir; yük, sürücü, fatura ve rotaları yönetir, EDI entegrasyonu sunar.