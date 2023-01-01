WebCatalog
Pond5

Pond5

pond5.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pond5 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanın en büyük HD ve 4K hazır video kütüphanesinin yanı sıra milyonlarca müzik parçası, SFX, hareketli grafik ve görselde arama yapın. Profesyonel kalite, uygun fiyatlar.

Web Sitesi: pond5.com

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