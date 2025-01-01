Alternatifler - PlagiarismCheck.org

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapan, öneriler sunan bir yazma asistanıdır. Farklı platformlarla entegre olarak destek sağlar.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

GPTZero, metinlerin yapay zeka tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı yazıldığını tespit eden bir içerik algılama aracıdır.

Prepostseo

Prepostseo

prepostseo.com

Prepostseo, intihal kontrolü, gramere bakma, resim sıkıştırma ve SEO analizi gibi ücretsiz çevrimiçi SEO araçları sunan bir platformdur.

Trinka

Trinka

trinka.ai

Trinka, akademik ve teknik yazım için AI destekli bir dilbilgisi denetleyici ve yazma asistanıdır. Hata kontrolü, yeniden yazma ve yayın hazırlığı sağlar.

Article Rewriter

Article Rewriter

articlerewriter.net

Makale Yeniden Yazma uygulaması, AI tabanlı tekniklerle benzersiz içerik oluşturan çevrimiçi bir makale döndürücüdür.

Copyleaks

Copyleaks

copyleaks.com

Copyleaks, intihal ve AI tarafından üretilen içerikleri tespit eden, geniş dil desteği sunan bir metin analiz platformudur.

WriterZen

WriterZen

writerzen.net

WriterZen, anahtar kelime araştırmasından içerik yazımına kadar SEO süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.

Winston AI

Winston AI

gowinston.ai

Winston AI, ChatGPT gibi yapay zeka tarafından üretilen içerikleri tespit etmek için kullanılan bir yazılımdır. Kullanıcıların belgeleri yükleyerek analiz yapmalarını sağlar.

PlagiarismSearch

PlagiarismSearch

plagiarismsearch.com

İntihal Araştırma, içeriklerde intihal tespiti yaparak özgünlük kontrolü sağlayan bir çevrimiçi araçtır. Farklı dosya formatlarını destekler ve çok dilli içerikleri analiz eder.

Compilatio

Compilatio

compilatio.net

Compilatio, int institutions' plagiarism önleme çabalarını destekleyen, benzerlik tespiti ve eğitim kaynakları sunan bir yazılımdır.

CustomWritings

CustomWritings

customwritings.com

CustomWritings, metinlerin eşsizlik kontrolü için çevrimiçi ve ücretsiz bir plajiarizm kontrol uygulamasıdır. Akademik belgelerin özgünlüğünü hızlıca test eder.

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