Alternatifler - PlagiarismCheck.org

Grammarly
grammarly.com
Grammarly, yazım ve dilbilgisi kontrolü yapan, öneriler sunan bir yazma asistanıdır. Farklı platformlarla entegre olarak destek sağlar.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero, metinlerin yapay zeka tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı yazıldığını tespit eden bir içerik algılama aracıdır.
Prepostseo
prepostseo.com
Prepostseo, intihal kontrolü, gramere bakma, resim sıkıştırma ve SEO analizi gibi ücretsiz çevrimiçi SEO araçları sunan bir platformdur.
Trinka
trinka.ai
Trinka, akademik ve teknik yazım için AI destekli bir dilbilgisi denetleyici ve yazma asistanıdır. Hata kontrolü, yeniden yazma ve yayın hazırlığı sağlar.
Article Rewriter
articlerewriter.net
Makale Yeniden Yazma uygulaması, AI tabanlı tekniklerle benzersiz içerik oluşturan çevrimiçi bir makale döndürücüdür.
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks, intihal ve AI tarafından üretilen içerikleri tespit eden, geniş dil desteği sunan bir metin analiz platformudur.
WriterZen
writerzen.net
WriterZen, anahtar kelime araştırmasından içerik yazımına kadar SEO süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI, ChatGPT gibi yapay zeka tarafından üretilen içerikleri tespit etmek için kullanılan bir yazılımdır. Kullanıcıların belgeleri yükleyerek analiz yapmalarını sağlar.
PlagiarismSearch
plagiarismsearch.com
İntihal Araştırma, içeriklerde intihal tespiti yaparak özgünlük kontrolü sağlayan bir çevrimiçi araçtır. Farklı dosya formatlarını destekler ve çok dilli içerikleri analiz eder.
Compilatio
compilatio.net
Compilatio, int institutions' plagiarism önleme çabalarını destekleyen, benzerlik tespiti ve eğitim kaynakları sunan bir yazılımdır.
CustomWritings
customwritings.com
CustomWritings, metinlerin eşsizlik kontrolü için çevrimiçi ve ücretsiz bir plajiarizm kontrol uygulamasıdır. Akademik belgelerin özgünlüğünü hızlıca test eder.