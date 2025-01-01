Alternatifler - Pearson Online Classroom

PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler için sınıf yönetimi ve iletişim aracı olarak çalışan bir uygulamadır.
Remind
remind.com
Remind, öğrenciler ve ailelerle iletişim kurulmasını sağlayan bir platformdur. Eğitimde başarı için ilişkilerin önemli olduğuna inanır.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Toddle
toddleapp.com
Toddle, öğretmenlere yenilikçi ve geleceğe hazır eğitim sunmaları için araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir öğretim partneridir.
Showbie
showbie.com
Showbie, eğitimcilerin öğrencilere geri bildirim sağladığı, ödevleri yönettiği ve işbirliği yaptığı dijital bir öğrenme platformudur.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod, etkileşimli dersler hazırlayıp paylaşmaya olanak tanıyan bir eğitim uygulamasıdır ve öğrenci katılımını artıracak araçlar sunar.
ClassLink
classlink.com
ClassLink, eğitimciler ve öğrenciler için dijital kaynaklara tek bir arayüzden güvenli erişim sağlayan bir bulut tabanlı platformdur.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft, eğitimcilerin öğrenci davranışını, katılımını ve devamını artırmalarına yardımcı olan bir eğitim platformudur.
Socrative Student
socrative.com
Sokratif Öğrenci uygulaması, öğrencilere öğretmenlerinin sınavlarını yanıtlayarak öğrenme süreçlerini değerlendirme imkanı sunar. Oyunlar ve raporlarla etkileşimi artırır.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunan kapsamlı bir çevrimiçi eğitim platformudur.
Classroomscreen
classroomscreen.com
ClassroomScreen, sınıf yönetimini ve öğrenci katılımını artırmak için etkileşimli özellikler sunan bir eğitim aracıdır.
Socrative Teacher
socrative.com
Sokratif Öğretmen, öğretmenlerin anketler ve quizler aracılığıyla öğrencilerin anlayışını gerçek zamanlı olarak değerlendirmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
SmartPass
smartpass.app
SmartPass, dijital geçiş belgesi ve öğrenci yönetimi çözümüdür. Sınıf içindeki yönetimi kolaylaştırarak öğrenim süresini artırır.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Sentral
sentral.com.au
Sentral, Avustralya'nın okul yönetim sistemi olarak eğitimciler tarafından hazırlanmış, okullar için kapsamlı bir yazılım çözümüdür.
WeVideo
wevideo.com
WeVideo, eğitimcilerin video projeleri atayıp takip edebileceği, etkileşimli öğrenim ve iş birliği fırsatları sunan bir multimedya oluşturma aracıdır.
iClicker
iclicker.com
iClicker, eğitimcilerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf müdahale sistemidir. Öğrenciler sorulara yanıt verip katılım gösterebilir.
Securly
securly.com
Securly, öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini artırmak için web filtreleme ve izleme hizmetleri sunan bir uygulamadır.
WeSchool
edu.weschool.com
Weschool, eğitmenler için kullanıcı dostu bir dijital öğrenme platformu olup, eğitim içeriklerinin oluşturulması ve yönetilmesi süreçlerini kolaylaştırır.
ClassOwl
classowl.com
ClassOwl, öğretmenlerin öğrencilerle etkileşim kurmasını sağlayan bir sınıf yönetimi ve organizasyon uygulamasıdır.
Acadly
acadly.com
Acadly, sınıf içi etkileşim sağlayan, öğrenci yanıtlarını toplayan ve ders yönetimi araçları sunan bir platformdur.
Codio
codio.com
Codio, etkileşimli ve düzenlenebilir eğitim materyalleri sunarak bilgisayar bilimi derslerini geliştiren bulut tabanlı bir platformdur.
Qustodio
qustodio.com
Qustodio, ailelerin çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini yönetmelerine ve izlemelerine yardımcı olan bir ebeveyn kontrol uygulamasıdır.
LanSchool
lanschool.com
LanSchool, öğretmenlerin sınıfta ve uzaktan öğrencileri izleyip yönetmelerini sağlayan bir sınıf yönetim yazılımıdır.
Dyknow
dyknow.com
Dyknow, öğretmenlere sınıflarındaki dijital dikkat dağıtıcıları yönetme ve öğrenci katılımını artırma imkanı sunan bir sınıf yönetimi uygulamasıdır.
Minga
minga.io
Minga, orta ve lise okulları için öğrenci güvenliği, etkileşimi ve davranışını geliştiren bir okul yönetim platformudur.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO, etkileşimli sanal sınıflar oluşturarak öğretmenlerin öğrencilerle canlı oturumlar yapmasını sağlar. Kolay kullanım ve sınıf yönetimi araçları sunar.
Hāpara
hapara.com
Hāpara, K-12 okulları için Google Workspace ile entegre sınıf yönetim yazılımıdır. Öğrenci öğrenimini yönetmeye ve desteklemeye yardımcı olur.
Echo360
echo360.com
ECHO360, video kayıt, akış ve etkileşimli içerik yönetimi sunan bir eğitim platformudur. Eğitimcilerin dersleri kolayca oluşturmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olur.