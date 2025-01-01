Alternatifler - PDF Candy

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat, PDF belgelerini oluşturma, düzenleme, paylaşma ve güvenli bir şekilde imzalama işlemleri için kapsamlı bir araçtır.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF, belgeleri düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme gibi özellikler sunan çok yönlü bir PDF yönetim uygulamasıdır.

PDFescape

PDFescape

pdfescape.com

PDFescape, PDF belgelerini düzenleme, form doldurma ve görüntüleme özelliği sunan ücretsiz bir PDF okuyucu ve editördür.

Convertio

Convertio

convertio.co

Convertio, 309'dan fazla dosya formatını çevrimiçi olarak dönüştüren basit bir araçtır. Kullanıcılar farklı kaynaklardan dosya yükleyerek hızlıca dönüşüm yapabilirler.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform, kullanıcıların özel formlar ve iş akışları oluşturmasına olanak tanıyan, sürükle-bırak arayüze sahip bulut tabanlı bir platformdur.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement, PDF belgeleri oluşturma, düzenleme, dönüştürme ve imzalama gibi işlevler sunan kapsamlı bir PDF editörüdür.

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

CloudConvert, ses, video, belge ve resim gibi çeşitli dosya türlerini çevrimiçi dönüştürmek için kullanılan bir uygulamadır.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub, belgelerin düzenlenmesi, imzalanması ve dağıtılması için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Google Workspace ile entegrasyon sağlar ve 83.3 milyon kullanıcıya sahiptir.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf, PDF belgelerinin dönüştürülmesi, sıkıştırılması, düzenlenmesi ve imzalanması gibi işlemleri basit ve güvenli bir şekilde gerçekleştiren çevrimiçi bir araçtır.

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

Xodo PDF.Online, PDF'leri düzenlemek, dönüştürmek ve imzalamak için güvenli ve ücretsiz bir araçtır. Belgeler üzerinde işbirliği yapmayı sağlar.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller, PDF belgelerini düzenleme, form oluşturma, veri toplama ve imzalama işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiren bir uygulamadır.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro, PDF belgelerini yönetmek, düzenlemek ve elektronik imza süreçlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmış bir belge yönetim uygulamasıdır.

LightPDF

LightPDF

lightpdf.com

LightPDF, kullanıcıların PDF belgelerini düzenlemesine, dönüştürmesine, imzalamasına ve yönetmesine olanak tanıyan çoklu platform PDF aracıdır.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud, PDF belgelerinin güvenli yönetimi ve gönderimi için araçlar sunan, belge analizini geliştiren bir yönetim çözümüdür.

HitPaw Online

HitPaw Online

online.hitpaw.com

HitPaw Online Arka Plan Silici, kullanıcıların fotoğraflarının arka planını kolayca kaldırmasına yardımcı olan ücretsiz bir çevrimiçi araçtır.

PDF Agile

PDF Agile

pdfagile.com

PDF Agile, PDF düzenleme, dönüştürme ve yönetim işlemlerini kolaylaştıran çok yönlü bir uygulamadır.

Zamzar

Zamzar

zamzar.com

Zamzar, belgeler, görüntüler, videolar ve ses dosyalarını 1100'den fazla formatta çevrimiçi dönüştürme imkanı sunan bir platformdur.

PDFBEAR

PDFBEAR

pdfbear.com

PDFBear, PDF dosyalarını çevrimiçi olarak dönüştürme, düzenleme, sıkıştırma, birleştirme ve bölme işlemleri yapabilen bir uygulamadır.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda, PDF dosyalarını düzenleme, birleştirme, bölme, sıkıştırma ve dönüştürme işlemlerini kolayca yapmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir araçtır.

DeftPDF

DeftPDF

deftpdf.com

DeftPDF, kurulum ve abonelik gerektirmeyen, PDF düzenleme ve dönüştürme işlemleri için kullanılan kapsamlı bir çevrimiçi araçtır.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets, belgelerden veri çıkarmak için yapay zeka ve optik karakter tanıma teknolojisi kullanan akıllı bir otomasyon platformudur.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin, PDF düzenleme ve belge iş akışları için bulut tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcılar belgeleri diledikleri yerden düzenleyebilir ve işbirliği yapabilir.

PDF.co

PDF.co

pdf.co

PDF.co, PDF dönüştürme, düzenleme ve otomasyon işlemleri için bir API sağlayan çok yönlü bir platformdur.

GorillaPDF

GorillaPDF

gorillapdf.com

GorillaPDF, resimleri, metin dosyalarını, Excel ve sunumları PDF'ye dönüştüren, PDF boyutunu küçülten, birleştiren ve şifreleyen bir çevrimiçi araçtır.

Hipdf

Hipdf

hipdf.com

Hipdf, PDF dosyalarını düzenleme, dönüştürme ve yönetme işlemlerini kolaylaştıran çevrimiçi bir PDF çözümüdür.

Macro

Macro

macro.com

Macro, profesyoneller için belgeleri işlemek amacıyla AI destekli kelime işleme, PDF düzenleme ve otomasyon araçları sunan hepsi bir arada bir iş alanıdır.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable, PDF ve diğer dosya türlerinden hassas bilgileri güvenli bir şekilde kaldıran, bulut tabanlı otomatik bir belge redaksiyon aracıdır.

FoxyUtils

FoxyUtils

foxyutils.com

FoxyUtils, her 5.000 dönüştürme için bir ağaç diken özel bir kütüphane kullanarak dosya dönüştürme hizmeti sunar.

CraftMyPDF

CraftMyPDF

craftmypdf.com

CraftMyPDF, şablonlardan otomatik PDF belgeleri ve görseller oluşturmanıza olanak tanıyan web tabanlı bir uygulamadır.

PDFShift

PDFShift

pdfshift.io

PDFShift, geliştiricilere HTML belgelerini PDF'ye yüksek kalite ile dönüştürme aracı sunar. Node.js, Python ve PHP için paketler mevcuttur.

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