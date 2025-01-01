Alternatifler - PayrollPanda

Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
7shifts
7shifts.com
7shifts, restoranlar için personel planlama, iletişim ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
greytHR
greythr.com
greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.
Zoho Payroll
zoho.com
Zoho Bordro, maaş, vergi ve kesintileri otomatik hesaplayan, çalışan bilgilerini yöneten bulut tabanlı bir bordro yazılımıdır.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
PayFit
payfit.com
PayFit, bordro ve İK yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Otomatik bordro hesaplaması, izin ve harcama yönetimi sunar.
OnPay
onpay.com
OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve insan kaynakları yönetimi sağlayan bir yazılımdır.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Warp
joinwarp.com
Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.
Fourth
fourth.com
İşletmelerin bordro ve İK yönetimini yapar, riskleri azaltır ve maliyetleri düşürür. Çalışan öz yönetimi ve özel hizmetler sunar.
factoHR
factohr.com
factoHR, işe alım, izin, oryantasyon ve çalışan yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
Namely
namely.com
Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Horilla
horilla.com
Horilla, özelleştirilebilir açık kaynaklı insan kaynakları yazılımıdır. İşe alım, bordro, yoklama ve performans gibi HR işlevlerini yönetir.
Wrapbook
wrapbook.com
Wrapbook, film ve TV yapımında bordro, muhasebe ve maliyet takibi için entegre bir yönetim platformudur.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.