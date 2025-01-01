Alternatifler - PayrollPanda

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts, restoranlar için personel planlama, iletişim ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.

Zoho Payroll

Zoho Payroll

zoho.com

Zoho Bordro, maaş, vergi ve kesintileri otomatik hesaplayan, çalışan bilgilerini yöneten bulut tabanlı bir bordro yazılımıdır.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.

PayFit

PayFit

payfit.com

PayFit, bordro ve İK yönetimi için bulut tabanlı bir platformdur. Otomatik bordro hesaplaması, izin ve harcama yönetimi sunar.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve insan kaynakları yönetimi sağlayan bir yazılımdır.

HROne

HROne

hrone.cloud

Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp, girişimciler için modern bir bordro, uyum ve yan haklar platformudur. Eyalet vergi kayıtlarını otomatikleştirir, kamu web sitelerine giriş yapmaya gerek kalmaz.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.

Fourth

Fourth

fourth.com

İşletmelerin bordro ve İK yönetimini yapar, riskleri azaltır ve maliyetleri düşürür. Çalışan öz yönetimi ve özel hizmetler sunar.

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR, işe alım, izin, oryantasyon ve çalışan yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.

Namely

Namely

namely.com

Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Horilla

Horilla

horilla.com

Horilla, özelleştirilebilir açık kaynaklı insan kaynakları yazılımıdır. İşe alım, bordro, yoklama ve performans gibi HR işlevlerini yönetir.

Wrapbook

Wrapbook

wrapbook.com

Wrapbook, film ve TV yapımında bordro, muhasebe ve maliyet takibi için entegre bir yönetim platformudur.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.

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