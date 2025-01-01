Alternatifler - PayCargo

Shipfix
shipfix.com
Shipfix, denizcilik ve ticaret sektörleri için işbirlikçi bir veri platformudur; verimliliği artırmak üzere iletişim verilerini yapılandırır.
Driver Technologies
drivertechnologies.com
Ücretsiz AI destekli araç kamerası ile çarpışma uyarıları ve navigasyon özellikleri sunan uygulama. Riskleri azaltır ve varlıklarınızı korur.
Cotiss
cotiss.com
Cotiss, küçük ve orta ölçekli satın alma ekipleri için tasarlanmış, basit ve entegre bir satın alma yazılımıdır.
Socket
socket.dev
Socket, JavaScript, Python ve Go bağımlılıkları için tedarik zinciri güvenliğini artırarak, görünürlük ve savunma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
GoExpedi
goexpedi.com
GoExpedi, sanayi enerji ekipmanları tedarikini kolaylaştıran, envanter ve satın alma süreçlerini yöneten teknoloji tabanlı bir platformdur.
Courier Mitra
couriermitra.com
Courier Mitra, küçük işletmeler için kurye gönderimlerini yönetmeyi sağlayan web tabanlı bir lojistik uygulamasıdır. Canlı izleme ve güncellemeler sunar.
Deliverr
deliverr.com
Deliverr, ürünlerin hızlı ve maliyet etkin bir şekilde teslimatını yönetmek için tasarlanmış bir lojistik platformudur.
Refund Geeks
refundgeeks.com
Geri Ödeme Geeks, UPS ve FedEx'ten otomatik geri ödeme fırsatlarını tespit eder ve kullanıcıların geri ödemelerini kolayca yönetmelerini sağlar.
TrackMage
trackmage.com
TrackMage, sipariş takibi, müşteri destek hizmeti sağlama ve otomatik inceleme alma işlevleri sunan bir gönderi izleme sistemidir.
ShipScience
shipscience.com
ShipScience, gönderim süreçlerini basit hale getiren ve gizli tasarrufları ortaya çıkaran bir parsel denetim yazılımıdır.
Paccurate
paccurate.io
PacCurate, gönderimlerin en verimli ambalaj boyutlarını belirleyerek nakliye maliyetlerini optimize eden bir kartonizasyon platformudur.
Traqo.io
traqo.io
Traqo, lojistik paydaşları için yük taşımacılığı süreçlerini yönetmeye olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir SaaS platformudur.
Shipamax
shipamax.com
Shipamax, lojistikte arka ofis otomasyonu için e-posta ve veri kaynaklarından gerçek zamanlı veri çıkaran bir platformdur.
PrimeRevenue
primerevenue.com
PrimeRevenue, işletmelerin nakit akışını yönetmelerine ve işletme sermayesini optimize etmelerine yardımcı olan bir finansal yönetim platformudur.
PackCapture
packcapture.com
PackCapture, sipariş paketleme süreçlerinin video kaydını yaparak müşteri güvenini artıran bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüzle videoları yönetmeyi sağlar.
Networcx
networcx.io
Networcx, lojistik sektörü için entegre bir uygulama olup, pazarlama, satış ve hizmet süreçlerini yönetir. Müşteri verilerini entegre eder ve otomasyonu sağlar.
Factorazy
factorazy.com
Factorazy, kullanıcıların ürün bağlantısı, ASIN kodu veya görsel ile global tedarikçiler bulmasını sağlayan bir uygulamadır.
Dray Alliance
drayalliance.com
Dray Alliance, binlerce nitelikli taşımacılık şirketinin kapasitesini birleştirir. Konteynerlerinizin zamanında ulaşmasını sağlar.
Cabrella
ecabrella.com
Cabrella, nakliye sigortası sunan bir uygulamadır. Sigorta taleplerini hızlıca oluşturur, risk analizi sağlar ve işlemleri takip etmeyi kolaylaştırır.
CargoSteps
cargosteps.com
CarGosteps, tedarik zinciri verimliliğini artırmak için gerçek zamanlı veri sağlarken, lojistik operasyonlarını optimize etme konusunda yardımcı olur.