Alternatifler - ParseHub

Distill

Distill

distill.io

Distill, web siteleri ve belgelerdeki değişiklikleri izlemek için otomatik bir çözüm sunar. Hem bireyler hem de işletmeler için etkilidir.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot, web sitelerinin izlenmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. Kesinti durumunda kullanıcıya gerçek zamanlı bildirimler gönderir.

Hudu

Hudu

hudu.com

Hudu, BT belgelerini ve iş akışlarını yönetmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur, veri yönetimi ve entegrasyon yetenekleri sunar.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping, web sayfalarındaki görsel ve içerik değişikliklerini izleyen bir araçtır. URL girerek izlemek istediğiniz alanı seçer, değişiklikleri bildiri ile bildirir.

PageCrawl.io

PageCrawl.io

pagecrawl.io

PageCrawl.io, web sitelerindeki değişiklikleri izleyen, anlık bildirimler ve raporlar sunan bir uygulamadır.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte, rakipleri dijital kanallarda izleyerek içgörü sağlayan AI tabanlı bir rekabetçi istihbarat platformudur.

WebChange Detector

WebChange Detector

webchangedetector.com

WebChange Dedektörü, WordPress sitelerinde görsel değişiklikleri takip eden ve bildiren bir araçtır.

Competitors App

Competitors App

competitors.app

Rakipler APP, işletmelerin rakiplerinin pazarlama stratejilerini e-posta, sosyal medya ve web site değişiklikleri üzerinden izlemesine olanak tanır.

SentryPage

SentryPage

sentrypage.com

SentryPage, web sitenizi olası saldırı ve değiştirme faaliyetlerine karşı izleyen bir yönetim aracıdır. Kullanıcı yönetimi ve bildirim sistemleri sunar.

Klue

Klue

klue.com

Klue, ürün pazarlamacılarına rekabetçi istihbarat toplayıp düzenlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

ContentKing

ContentKing

contentkingapp.com

ContentKing, web sitelerinin SEO performansını gerçek zamanlı izleme ve denetim ile optimize eden bulut tabanlı bir uygulamadır.

Versionista

Versionista

versionista.com

Sürümista, web sitelerindeki değişiklikleri izleyen bir araçtır. Kullanıcılar, URL'leri takip eder ve değişiklikler hakkında bildirim alır.

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon, rekabetçi zeka verilerini otomatik olarak toplayan ve analiz eden bir platformdur, kullanıcıların pazar değişimlerini takip etmesine yardımcı olur.

sken.io

sken.io

sken.io

Sken.io, web sitelerindeki değişiklikleri izleyen bir hizmettir. Değişiklikler için e-posta veya mobil bildirim gönderir. Aynı zamanda Android uygulaması ve Chrome uzantısı da vardır.

Lumar Monitor

Lumar Monitor

lumar.io

Lumar Monitor, web sitenizin teknik sağlığını izler, SEO sorunlarını belirler ve düzeltmek için özelleştirilebilir raporlar sunar.

Hexowatch

Hexowatch

hexowatch.com

Hexowatch, web sitelerindeki görsel, içerik, kod, teknoloji, erişilebilirlik ve fiyat değişikliklerini izlemek için geliştirilmiş bir araçtır.

ChangeTower

ChangeTower

changetower.com

ChangeTower, web sitelerinde içerik, kod ve görsel değişikliklerini izler, bildirimler gönderir ve tam sayfa anlık görüntüleri arşivler.

Trackly

Trackly

trackly.io

Trackly, web sitelerini izleyerek değişikliklerde bildirim gönderir. Endüstri haberleri, düzenleyici güncellemeler ve rakip bilgilerini tek bir yerde sunar.

Raq.com

Raq.com

raq.com

Raq.com, özel sermaye için portföy, hedefler ve rakiplerin izlenmesini sağlar; tam görünürlük ve bilgi sunarak rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur.

AlertBits

AlertBits

alertbits.com

AlertBits, web sitelerindeki değişiklikleri izleyen ve kullanıcıları güncellemeler hakkında anında bilgilendiren bir otomatik izleme uygulamasıdır.

ProductPrime

ProductPrime

productprime.io

ProductPrime, webshop sahipleri için geliştirilmiş bir SaaS çözümüdür. Web sitesi, fiyat, anahtar kelime izlemesi ve sosyal medya analitiği sunar.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor, işletmelere rakip analizleri yaparak daha bilinçli kararlar almalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.

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