Alternatifler - ParseHub

Distill
distill.io
Distill, web siteleri ve belgelerdeki değişiklikleri izlemek için otomatik bir çözüm sunar. Hem bireyler hem de işletmeler için etkilidir.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot, web sitelerinin izlenmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. Kesinti durumunda kullanıcıya gerçek zamanlı bildirimler gönderir.
Hudu
hudu.com
Hudu, BT belgelerini ve iş akışlarını yönetmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur, veri yönetimi ve entegrasyon yetenekleri sunar.
VisualPing
visualping.io
Visualping, web sayfalarındaki görsel ve içerik değişikliklerini izleyen bir araçtır. URL girerek izlemek istediğiniz alanı seçer, değişiklikleri bildiri ile bildirir.
PageCrawl.io
pagecrawl.io
PageCrawl.io, web sitelerindeki değişiklikleri izleyen, anlık bildirimler ve raporlar sunan bir uygulamadır.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte, rakipleri dijital kanallarda izleyerek içgörü sağlayan AI tabanlı bir rekabetçi istihbarat platformudur.
WebChange Detector
webchangedetector.com
WebChange Dedektörü, WordPress sitelerinde görsel değişiklikleri takip eden ve bildiren bir araçtır.
Competitors App
competitors.app
Rakipler APP, işletmelerin rakiplerinin pazarlama stratejilerini e-posta, sosyal medya ve web site değişiklikleri üzerinden izlemesine olanak tanır.
SentryPage
sentrypage.com
SentryPage, web sitenizi olası saldırı ve değiştirme faaliyetlerine karşı izleyen bir yönetim aracıdır. Kullanıcı yönetimi ve bildirim sistemleri sunar.
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarına rekabetçi istihbarat toplayıp düzenlemelerine yardımcı olan bir platformdur.
ContentKing
contentkingapp.com
ContentKing, web sitelerinin SEO performansını gerçek zamanlı izleme ve denetim ile optimize eden bulut tabanlı bir uygulamadır.
Versionista
versionista.com
Sürümista, web sitelerindeki değişiklikleri izleyen bir araçtır. Kullanıcılar, URL'leri takip eder ve değişiklikler hakkında bildirim alır.
Crayon
crayon.co
Crayon, rekabetçi zeka verilerini otomatik olarak toplayan ve analiz eden bir platformdur, kullanıcıların pazar değişimlerini takip etmesine yardımcı olur.
sken.io
sken.io
Sken.io, web sitelerindeki değişiklikleri izleyen bir hizmettir. Değişiklikler için e-posta veya mobil bildirim gönderir. Aynı zamanda Android uygulaması ve Chrome uzantısı da vardır.
Lumar Monitor
lumar.io
Lumar Monitor, web sitenizin teknik sağlığını izler, SEO sorunlarını belirler ve düzeltmek için özelleştirilebilir raporlar sunar.
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch, web sitelerindeki görsel, içerik, kod, teknoloji, erişilebilirlik ve fiyat değişikliklerini izlemek için geliştirilmiş bir araçtır.
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower, web sitelerinde içerik, kod ve görsel değişikliklerini izler, bildirimler gönderir ve tam sayfa anlık görüntüleri arşivler.
Trackly
trackly.io
Trackly, web sitelerini izleyerek değişikliklerde bildirim gönderir. Endüstri haberleri, düzenleyici güncellemeler ve rakip bilgilerini tek bir yerde sunar.
Raq.com
raq.com
Raq.com, özel sermaye için portföy, hedefler ve rakiplerin izlenmesini sağlar; tam görünürlük ve bilgi sunarak rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur.
AlertBits
alertbits.com
AlertBits, web sitelerindeki değişiklikleri izleyen ve kullanıcıları güncellemeler hakkında anında bilgilendiren bir otomatik izleme uygulamasıdır.
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime, webshop sahipleri için geliştirilmiş bir SaaS çözümüdür. Web sitesi, fiyat, anahtar kelime izlemesi ve sosyal medya analitiği sunar.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor, işletmelere rakip analizleri yaparak daha bilinçli kararlar almalarını sağlayan bir iş zekası platformudur.