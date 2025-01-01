Alternatifler - Papermark

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Dropbox DocSend, belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmayı ve izlemeyi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, içerikleri üzerinde kontrol ve analiz yapabilir.

Sync

Sync

sync.com

Sync, bulut ortamında güvenli dosya depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunan bir platformdur. Çoklu cihaz desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile veri korur.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.

Blackroom

Blackroom

blackroom.cc

Blackroom, gizli projeleri güvenli bir şekilde yönetmek için AI destekli bir yazılımdır. M&A süreçleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.

Digify

Digify

digify.com

Digify, gizli belgeleri korumak ve erişim kontrolü sağlamak için tasarlanmış bir Dijital Haklar Yönetimi platformudur.

RMail

RMail

rmail.com

RMail, e-posta şifrelemesi, elektronik imza otomasyonu ve belgelerin yönetimi gibi güvenlik hizmetleri sunan bir uygulamadır.

FTAPI

FTAPI

ftapi.com

FTAPI, hassas veri akışlarını güvenli ve otomatik bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir dosya aktarım platformudur.

DealRoom

DealRoom

dealroom.net

DealRoom, M&A süreçlerini optimize eden yazılımlar sunan bir platformdur. Ekiplerin anlaşmaları verimli yönetmesini sağlar.

HelpRange

HelpRange

helprange.com

HelpRange, belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmak ve depolamak için sanal veri odası sunan bir platformdur. Kullanıcılar belge etkileşimlerini izleyebilir.

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Zapa İstemci Portalı, müşterilerin dosya gönderip alabileceği, hesaplarını yönetebileceği ve güvenli etkileşim sağlayabileceği bir dijital platformdur.

Firmex

Firmex

firmex.com

Firtex, güvenli belge paylaşımı ve yönetimi için tasarlanmış sanal veri odasıdır. Kullanıcılar belge erişimini yönetebilir ve etkinlik izleyebilir.

SecureDocs

SecureDocs

securedocs.com

ReadySign, belgeleri imzalamayı, saklamayı ve paylaşmayı kolaylaştıran, uygun fiyatlı elektronik imza yazılımıdır.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.

Virtual Vaults

Virtual Vaults

virtualvaults.com

Virtual Vaults, M&A sürecini yönetmek için bir platform sunarak, hazırlık, veri odası ve arşivleme işlemlerini tek çatı altında toplar.

DiliTrust

DiliTrust

dilitrust.com

DiliTrust, belgeleri yönetmek ve düzenlemek için tasarlanmış bir platformdur. Yasal uyumluluk ve operasyonel verimlilik için araçlar sunar.

DFIN Venue

DFIN Venue

dfinsolutions.com

DFIN Venue, sanal veri odası yazılımıdır ve M&A, IPO gibi süreçler için belgeleri yönetmekte kullanılır.

Drooms FLEX

Drooms FLEX

drooms.com

Drooms FLEX, belgelerin güvenli yönetimi ve paylaşımı için esnek bir sanal veri odasıdır. İş akışlarını yönetmeye yardımcı olur ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

FirmRoom

FirmRoom

firmroom.com

FirmRoom, güvenli belge paylaşımı ve işbirliği sağlayan sanal veri odasıdır; M&A süreçlerinde belge yönetimi ve izleme araçları sunar.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada, birleşme, bağış toplama ve projelerin yönetiminde güvenli veri odası ve işbirliği çözümleri sunan bir yazılım platformudur.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen, sözleşme yönetimi ve sanal veri odaları sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir yazılımdır. Kuruluşların sözleşme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

ShareVault

ShareVault

sharevault.com

ShareVault, hassas belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcıların belgeleri yönetmesini ve güvenli bir ortamda saklamasını sağlar.

Orangedox

Orangedox

orangedox.com

Orangedox, Google Drive ile senkronize virtual veri odaları oluşturarak belgeleri güvenli bir şekilde yönetmeyi ve paylaşmayı sağlar.

Black Vault

Black Vault

dyma.ai

Black Vault, hassas bilgileri korumak ve işbirliğini kolaylaştırmak için güvenli bir Sanal Veri Odası ve veri kaybını önleme çözümüdür.

Mvine

Mvine

mvine.com

Mvine, bulut tabanlı platformuyla dijital deneyimi geliştiren, işbirliği alanları ve sosyal ağlar oluşturan güvenli bir uygulamadır.

Imprima

Imprima

imprima.com

Imprima, güvenli veri paylaşımı ve işbirliği için bir sanal veri odasıdır. AI araçlarıyla belgeleri otomatik olarak düzenler ve özetler.

H1 Virtual Data Rooms

H1 Virtual Data Rooms

h1.io

H1 Sanal Veri Odaları, hassas belgelerin güvenli bir şekilde depolanması, paylaşılması ve yönetilmesini sağlayan çevrimiçi bir platformdur.

netfiles

netfiles

netfiles.de

NetFiles, işletmelere güvenli dosya paylaşımı, belge yönetimi ve işbirliği için bulut tabanlı bir platform sunar.

CapLinked

CapLinked

caplinked.com

CapLinked, firmalar arası bilgilerin güvenli bir şekilde paylaşımını ve karmaşık projelerde çok taraflı etkileşimlerin yönetimini sağlayan bir sanal veri odası yazılımıdır.

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