Alternatifler - Papermark

Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend, belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmayı ve izlemeyi sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, içerikleri üzerinde kontrol ve analiz yapabilir.
Sync
sync.com
Sync, bulut ortamında güvenli dosya depolama, paylaşma ve işbirliği imkanı sunan bir platformdur. Çoklu cihaz desteği ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile veri korur.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile, dosyaları güvenli bir şekilde paylaşmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir platformdur. Her yerden ve cihazdan erişim sağlar.
Blackroom
blackroom.cc
Blackroom, gizli projeleri güvenli bir şekilde yönetmek için AI destekli bir yazılımdır. M&A süreçleri için özel olarak tasarlanmıştır.
Onehub
onehub.com
Onehub, işletmeler için güvenli dosya saklama ve paylaşma hizmetidir. Rol tabanlı izinlerle erişim kontrolü sağlar ve işbirliği araçları sunar.
Digify
digify.com
Digify, gizli belgeleri korumak ve erişim kontrolü sağlamak için tasarlanmış bir Dijital Haklar Yönetimi platformudur.
RMail
rmail.com
RMail, e-posta şifrelemesi, elektronik imza otomasyonu ve belgelerin yönetimi gibi güvenlik hizmetleri sunan bir uygulamadır.
FTAPI
ftapi.com
FTAPI, hassas veri akışlarını güvenli ve otomatik bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir dosya aktarım platformudur.
DealRoom
dealroom.net
DealRoom, M&A süreçlerini optimize eden yazılımlar sunan bir platformdur. Ekiplerin anlaşmaları verimli yönetmesini sağlar.
HelpRange
helprange.com
HelpRange, belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmak ve depolamak için sanal veri odası sunan bir platformdur. Kullanıcılar belge etkileşimlerini izleyebilir.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa İstemci Portalı, müşterilerin dosya gönderip alabileceği, hesaplarını yönetebileceği ve güvenli etkileşim sağlayabileceği bir dijital platformdur.
Firmex
firmex.com
Firtex, güvenli belge paylaşımı ve yönetimi için tasarlanmış sanal veri odasıdır. Kullanıcılar belge erişimini yönetebilir ve etkinlik izleyebilir.
SecureDocs
securedocs.com
ReadySign, belgeleri imzalamayı, saklamayı ve paylaşmayı kolaylaştıran, uygun fiyatlı elektronik imza yazılımıdır.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
Virtual Vaults
virtualvaults.com
Virtual Vaults, M&A sürecini yönetmek için bir platform sunarak, hazırlık, veri odası ve arşivleme işlemlerini tek çatı altında toplar.
DiliTrust
dilitrust.com
DiliTrust, belgeleri yönetmek ve düzenlemek için tasarlanmış bir platformdur. Yasal uyumluluk ve operasyonel verimlilik için araçlar sunar.
DFIN Venue
dfinsolutions.com
DFIN Venue, sanal veri odası yazılımıdır ve M&A, IPO gibi süreçler için belgeleri yönetmekte kullanılır.
Drooms FLEX
drooms.com
Drooms FLEX, belgelerin güvenli yönetimi ve paylaşımı için esnek bir sanal veri odasıdır. İş akışlarını yönetmeye yardımcı olur ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
FirmRoom
firmroom.com
FirmRoom, güvenli belge paylaşımı ve işbirliği sağlayan sanal veri odasıdır; M&A süreçlerinde belge yönetimi ve izleme araçları sunar.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada, birleşme, bağış toplama ve projelerin yönetiminde güvenli veri odası ve işbirliği çözümleri sunan bir yazılım platformudur.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, sözleşme yönetimi ve sanal veri odaları sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir yazılımdır. Kuruluşların sözleşme süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
ShareVault
sharevault.com
ShareVault, hassas belgeleri güvenli bir şekilde paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur. Kullanıcıların belgeleri yönetmesini ve güvenli bir ortamda saklamasını sağlar.
Orangedox
orangedox.com
Orangedox, Google Drive ile senkronize virtual veri odaları oluşturarak belgeleri güvenli bir şekilde yönetmeyi ve paylaşmayı sağlar.
Black Vault
dyma.ai
Black Vault, hassas bilgileri korumak ve işbirliğini kolaylaştırmak için güvenli bir Sanal Veri Odası ve veri kaybını önleme çözümüdür.
Mvine
mvine.com
Mvine, bulut tabanlı platformuyla dijital deneyimi geliştiren, işbirliği alanları ve sosyal ağlar oluşturan güvenli bir uygulamadır.
Imprima
imprima.com
Imprima, güvenli veri paylaşımı ve işbirliği için bir sanal veri odasıdır. AI araçlarıyla belgeleri otomatik olarak düzenler ve özetler.
H1 Virtual Data Rooms
h1.io
H1 Sanal Veri Odaları, hassas belgelerin güvenli bir şekilde depolanması, paylaşılması ve yönetilmesini sağlayan çevrimiçi bir platformdur.
netfiles
netfiles.de
NetFiles, işletmelere güvenli dosya paylaşımı, belge yönetimi ve işbirliği için bulut tabanlı bir platform sunar.
CapLinked
caplinked.com
CapLinked, firmalar arası bilgilerin güvenli bir şekilde paylaşımını ve karmaşık projelerde çok taraflı etkileşimlerin yönetimini sağlayan bir sanal veri odası yazılımıdır.