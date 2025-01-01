Alternatifler - Ordoro

QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.
FedEx
fedex.com
FedEx uygulaması, paketlerinizi gerçek zamanlı olarak izlemenizi ve teslimat durumunu yönetmenizi sağlar.
Xero
xero.com
Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.
Zoho Inventory
zoho.com
Zoho Inventory, işletmelerin stok yönetimini, sipariş takibini ve depo işlemlerini kolaylaştıran bir envanter yönetim yazılımıdır.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.
ShipBob
shipbob.com
ShipBob, dünya genelinde e-ticaret markalarına envanter yönetimi, sipariş yerine getirme ve nakliye hizmetleri sunan bir platformdur.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Webgility
webgility.com
Webgility, e-ticaret işletmeleri için muhasebe, envanter ve sipariş yönetimini otomatikleştiren bir yazılımdır.
Kintone
kintone.com
Kintone, teknik bilgi gerektirmeden uygulama, iş akışı ve veri tabanı oluşturan bulut tabanlı bir kodsuz platformdur.
Stamps.com
stamps.com
Stamps.com, postaneye gitmeden bilgisayardan posta ve gönderim etiketleri yazdırmayı sağlayan bir çevrimiçi platformdur.
Veeqo
veeqo.com
Veeqo, envanter yönetimi ve sipariş işleme için çok kanallı bir platformdur. Nakliye işlemlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Flexport
flexport.com
Flexport, yük taşımacılığını global ölçekte yöneten bir lojistik platformudur. Tedarik zinciri yönetimi ve gümrük hizmetleri sunar.
Easyship
easyship.com
Easyship, e-ticaret ve gönderi süreçlerini tek panel üzerinden yöneten, farklı nakliyecilerle entegrasyon sağlayan kapsamlı bir gönderi yazılımıdır.
Shippo
goshippo.com
Shippo, işletmelerin nakliye süreçlerini otomatikleştirip kolaylaştırmasını sağlayan bir yönetim platformudur.
inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için fatura ve finansal yönetimi kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır.
Cin7
cin7.com
Cin7, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı envanter yönetimi, satış entegrasyonu ve otomasyon sunan bir yazılımdır.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Turvo
turvo.com
Turvo, tedarik zinciri yönetimi için bulut tabanlı bir sistemdir. Nakliyecileri ve lojistik firmalarını dijital olarak bağlayarak süreçleri optimize eder.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy, küçük üreticiler için bulut tabanlı bir üretim planlama yazılımıdır. Üretim, CRM, satın alma ve envanter kontrolü modülleri sunar.
EasyPost
easypost.com
EasyPost, uygulamalara lojistik entegrasyonu sağlayan bir API platformudur. Taşıyıcılarla entegrasyon, nakliye etiketleri üretimi ve paket takibi yapar.
Stord
stord.com
Stord, bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi sunan bir platformdur; depolama, taşıma ve sipariş tamamlama işlemlerini entegre bir şekilde yönetir.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
FarEye
fareye.com
Fareye, lojistik yönetimi ve teslimat süreçlerini optimize eden bir platformdur. Gerçek zamanlı izleme ve rota planlamasıyla müşteri memnuniyetini artırır.
Angaza
angaza.com
Angaza, dağıtıcılar için güneş enerjisi sistemleri ve su pompaları gibi ürünlerin satışını kolaylaştıran bir iş çözümüdür.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.
Ship&co
shipandco.com
Ship&co, uluslararası ve yerel gönderimleri tek bir yerden yönetmek için online mağazaları senkronize eden bir nakliye yönetim uygulamasıdır.