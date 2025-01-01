Alternatifler - OpenSpace

Matterport
matterport.com
Matterport uygulaması, fiziksel alanları 3D dijital ikizlere dönüştürerek sanal turlar ve ayrıntılı modeller oluşturmayı sağlar.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.
DroneDeploy
dronedeploy.com
Dronedeploy, drone, robot ve 360 kamera kullanarak gerçeklik yakalama işlemlerini otomatikleştiren bir platformdur.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Procore
procore.com
Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
EarthCam
earthcam.com
EarthCam, şantiyeleri ve diğer alanları uzaktan izleyip belgelemek için canlı akış ve hızlandırılmış video sunan bir uygulamadır.
Autodesk Construction Cloud
construction.autodesk.com
Autodesk Construction Cloud, inşaat projelerini yönetmek için belgeleri, işbirliğini ve proje verilerini mobil erişimle sunan bir uygulamadır.
JobTread
jobtread.com
JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel iş uygulamaları oluşturmasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft, saha ekipleri için tasarlanmış, SMS kadar basit bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İş yeri bilgilerinin toplanmasını ve düzenlenmesini sağlar.
Knowify
knowify.com
Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.
Raken
rakenapp.com
Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io, inşaat lojistiği planlaması ve 4D simülasyonu için web tabanlı bir platformdur. Proje yönetimini kolaylaştıran ayrıntılı simülasyonlar sunar.
Revizto
revizto.com
Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar, inşaat ve gayrimenkul projelerinde belge yönetimi, görev takibi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.
CoConstruct
coconstruct.com
CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.
Bluebeam
bluebeam.com
Bluebeam, mimari, mühendislik ve inşaat profesyonelleri için PDF belgelerini oluşturma, düzenleme ve yönetme araçları sunan bir yazılım uygulamasıdır.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.
GoFormz
goformz.com
GoFormz, kullanıcıların dijital formlar oluşturup veri toplayarak iş akışlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Buildern
buildern.com
Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas, iş süreçlerini otomatikleştiren, saha ekiplerine ofisle bağlanarak veri toplayan ve analiz yapan bir mobil uygulamadır.
Reconstruct
reconstructinc.com
Reconstruct, uzaktan kalite kontrol ve proje izleme yaparak, ham verileri üç boyutlu modellere dönüştüren bir uygulamadır.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite, inşaat alanında 360 derece fotoğraf çekimi ve otomatik düzenleme sağlar, proje belgelerini ve site koşullarını izlemeye yardımcı olur.
Fonn
fonn.com
Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive, şantiyenizi yönetmek için lokasyon bazlı planlamalar yapmanıza ve üretim sürecinizi takip etmenize yardımcı olan bir yazılımdır.