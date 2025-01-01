Alternatifler - OpenSpace

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport uygulaması, fiziksel alanları 3D dijital ikizlere dönüştürerek sanal turlar ve ayrıntılı modeller oluşturmayı sağlar.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam, yüklenicilerin fotoğraflarını projeye göre düzenlemesine, paylaşmasına ve belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir fotoğraf tabanlı uygulamadır.

DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

Dronedeploy, drone, robot ve 360 kamera kullanarak gerçeklik yakalama işlemlerini otomatikleştiren bir platformdur.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.

Procore

Procore

procore.com

Procore, inşaat projelerini planlamadan teslimata kadar yönetmeyi sağlayan bir yönetim yazılımıdır.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire, inşaat projeleri için görev yönetimi ve işbirliği sağlayan bir yazılımdır. Ekipler arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

EarthCam

EarthCam

earthcam.com

EarthCam, şantiyeleri ve diğer alanları uzaktan izleyip belgelemek için canlı akış ve hızlandırılmış video sunan bir uygulamadır.

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

construction.autodesk.com

Autodesk Construction Cloud, inşaat projelerini yönetmek için belgeleri, işbirliğini ve proje verilerini mobil erişimle sunan bir uygulamadır.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread, inşaat projelerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır; satıştan tamamlanmaya kadar tüm iş süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Quickbase, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan özel iş uygulamaları oluşturmasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft, saha ekipleri için tasarlanmış, SMS kadar basit bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. İş yeri bilgilerinin toplanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify, ticaret yüklenicileri için proje ve iş yönetimi araçları sunan, QuickBooks ile entegre, kağıtsız bir inşaat yönetim uygulamasıdır.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

Sitemax Systems, inşaat projelerini yönetmek için günlük raporlar, güvenlik yönetimi ve zaman kartları gibi özellikler sunan bir yazılımdır.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken, inşaat projelerinde veri toplama, izleme ve iletişimi kolaylaştıran bir saha yönetimi uygulamasıdır. Kullanıcılar belgeleri ve raporları merkezi olarak yönetebilir.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io, inşaat lojistiği planlaması ve 4D simülasyonu için web tabanlı bir platformdur. Proje yönetimini kolaylaştıran ayrıntılı simülasyonlar sunar.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar, inşaat ve gayrimenkul projelerinde belge yönetimi, görev takibi ve iletişim sağlayan bir dijital platformdur.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

CoConstruct, inşaat ve tadilat ekipleri için proje yönetimi, işbirliği ve finansal raporlama sağlayan bir inşaat yönetim yazılımıdır.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture, proje yönetimi ve saha verilerinin depolanması için mobil ve web tabanlı bir uygulamadır. Ekiplerin belge toplama ve paylaşmalarını kolaylaştırır.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio, inşaat yönetimini kolaylaştıran, finansları izleyen, görevleri yöneten ve ekiplerle işbirliği sağlayan kullanıcı dostu bir yazılımdır.

Bluebeam

Bluebeam

bluebeam.com

Bluebeam, mimari, mühendislik ve inşaat profesyonelleri için PDF belgelerini oluşturma, düzenleme ve yönetme araçları sunan bir yazılım uygulamasıdır.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact, inşaat tahmini ve proje yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüz ile tahminler, bütçeler ve faturalama işlemlerini kolaylaştırır.

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz, kullanıcıların dijital formlar oluşturup veri toplayarak iş akışlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern, konut inşaatı ve ticari inşaat projelerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Proje yönetimini basitleştirir ve süreçleri verimli hale getirir.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas, iş süreçlerini otomatikleştiren, saha ekiplerine ofisle bağlanarak veri toplayan ve analiz yapan bir mobil uygulamadır.

Reconstruct

Reconstruct

reconstructinc.com

Reconstruct, uzaktan kalite kontrol ve proje izleme yaparak, ham verileri üç boyutlu modellere dönüştüren bir uygulamadır.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite, inşaat alanında 360 derece fotoğraf çekimi ve otomatik düzenleme sağlar, proje belgelerini ve site koşullarını izlemeye yardımcı olur.

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn uygulaması, inşaat ekipleri için kullanıcı dostu bir proje yönetim yazılımıdır. Verimliliği artırarak hataları azaltmaya yardımcı olur.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive, şantiyenizi yönetmek için lokasyon bazlı planlamalar yapmanıza ve üretim sürecinizi takip etmenize yardımcı olan bir yazılımdır.

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