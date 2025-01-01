Alternatifler - OpenResty

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana, kullanıcıların farklı veri kaynaklarından verileri keşfetmelerine, analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bir açık kaynaklı analiz aracıdır.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7, web sitelerini uzaktan izleme ve erişim sorunları için anlık e-posta/SMS uyarıları sunan bir hizmettir.

Fly

Fly

fly.io

Fly uygulaması, kullanıcılarınızın bulunduğu şehirlere fiziksel sunucular kurarak uygulamalarınızı %80 daha hızlı çalıştırmanıza yardımcı olur.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

NetData, sistem sağlığı ve performansını gerçek zamanlı izleyen, kullanıcı dostu grafikler ve anlık uyarılar sunan bir izleme aracıdır.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal, uygulama performansını izlemek ve sorunları tespit etmek için geliştiricilere yardımcı olan bir izleme aracıdır.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.

Netumo

Netumo

netumo.com

Netumo, tüm alan adlarınızı ve web sitelerinizi tek bir yerden takip etmenizi sağlayan 7/24 çevrimiçi izleme uygulamasıdır.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar, geliştiricilerin web ve mobil platformlarda hataları izleyip çözmelerine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.

CloudPages

CloudPages

cloudpages.cloud

CloudPages, WordPress ve PHP tabanlı sitelerin yönetimini kolaylaştıran bir SaaS platformudur. Kullanıcılar web içeriklerini verimli bir şekilde oluşturup yönetebilir.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Broadcom uygulaması, kullanıcıların Broadcom'un teknoloji çözümlerine güvenli bir şekilde erişmelerini ve hizmetleri yönetmelerini sağlar.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb, mühendislik ekiplerinin karmaşık sistemlerde sorunları hızlıca bulup çözmelerine yardımcı olan bir gözlemlenebilirlik platformudur.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun, yazılım performansını izleyip geliştirmeyi sağlayan, hata raporlama ve gerçek kullanıcı izleme araçları sunan bir uygulama izleme platformudur.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io, günlük verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur; sistem performansı ve güvenliği hakkında bilgi sağlar.

Validato

Validato

validato.io

Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe, dijital hizmetlerde kullanıcı deneyimini izlemek ve analiz etmek için robotlar kullanan bir araçtır. Hem bulut hem de yerel sistemlerle entegre olur.

ServerAvatar

ServerAvatar

serveravatar.com

ServerAvatar, kullanıcı dostu arayüzüyle, teknik bilgi olmadan VPS ve özel sunucularda WordPress ve PHP uygulamalarını yönetmeyi sağlar.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.

cPanel

cPanel

cpanel.net

cPanel, web siteleri ve sunucuları yönetmek için grafik arayüz ve otomasyon araçları sunan bir kontrol panelidir. Kullanıcıların alan yönetimi, dosya yönetimi gibi görevleri kolayca yapmasını sağlar.

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