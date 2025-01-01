Alternatifler - OpenResty

Sentry
sentry.io
Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Datadog
datadoghq.com
Datadog, bulut tabanlı izleme platformu olarak uygulamalar ve altyapı için performans izleme, güvenlik yönetimi ve günlük yönetimi sunar.
Grafana
grafana.com
Grafana, kullanıcıların farklı veri kaynaklarından verileri keşfetmelerine, analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bir açık kaynaklı analiz aracıdır.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.
New Relic
newrelic.com
New Relic, yazılım ve altyapının performansını gerçek zamanlı izlemek, hata ayıklamak ve geliştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur.
Red Hat
redhat.com
Red Hat uygulaması, Linux ve bulut çözümleriyle kurumsal açık kaynak erişimi sağlayarak BT yönetimini kolaylaştırır.
Site24x7
site24x7.com
Site24x7, web sitelerini uzaktan izleme ve erişim sorunları için anlık e-posta/SMS uyarıları sunan bir hizmettir.
Fly
fly.io
Fly uygulaması, kullanıcılarınızın bulunduğu şehirlere fiziksel sunucular kurarak uygulamalarınızı %80 daha hızlı çalıştırmanıza yardımcı olur.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Netdata
netdata.cloud
NetData, sistem sağlığı ve performansını gerçek zamanlı izleyen, kullanıcı dostu grafikler ve anlık uyarılar sunan bir izleme aracıdır.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal, uygulama performansını izlemek ve sorunları tespit etmek için geliştiricilere yardımcı olan bir izleme aracıdır.
Fastly
fastly.com
Fastly, geliştiricilerin ve işletmelerin web uygulamalarını optimize etmelerine yardımcı olan bir kenar bulut platformudur. Güvenlik, içerik dağıtımı ve ölçeklenebilirlik hizmetleri sunar.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack, teknoloji yığınlarını görselleştiren, sorunları tanımlayıp çözen ve olay yönetimi ile izleme sağlayan bir platformdur.
Netumo
netumo.com
Netumo, tüm alan adlarınızı ve web sitelerinizi tek bir yerden takip etmenizi sağlayan 7/24 çevrimiçi izleme uygulamasıdır.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar, geliştiricilerin web ve mobil platformlarda hataları izleyip çözmelerine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.
Akamai
akamai.com
Akamai, web içeriği ve uygulamalarını hızlı ve güvenli bir şekilde dağıtan, güvenlik çözümleri sunan bir içerik dağıtım ağıdır.
CloudPages
cloudpages.cloud
CloudPages, WordPress ve PHP tabanlı sitelerin yönetimini kolaylaştıran bir SaaS platformudur. Kullanıcılar web içeriklerini verimli bir şekilde oluşturup yönetebilir.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom uygulaması, kullanıcıların Broadcom'un teknoloji çözümlerine güvenli bir şekilde erişmelerini ve hizmetleri yönetmelerini sağlar.
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack, SolarWinds® web yardım masası ve Dameware uzaktan destek uygulamalarını birleştirir. IT desteğini otomatikleştirir ve yönetmeyi kolaylaştırır.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb, mühendislik ekiplerinin karmaşık sistemlerde sorunları hızlıca bulup çözmelerine yardımcı olan bir gözlemlenebilirlik platformudur.
Raygun
raygun.com
Raygun, yazılım performansını izleyip geliştirmeyi sağlayan, hata raporlama ve gerçek kullanıcı izleme araçları sunan bir uygulama izleme platformudur.
logit.io
logit.io
Logit.io, günlük verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur; sistem performansı ve güvenliği hakkında bilgi sağlar.
Validato
validato.io
Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.
Witbe
witbe.net
Witbe, dijital hizmetlerde kullanıcı deneyimini izlemek ve analiz etmek için robotlar kullanan bir araçtır. Hem bulut hem de yerel sistemlerle entegre olur.
ServerAvatar
serveravatar.com
ServerAvatar, kullanıcı dostu arayüzüyle, teknik bilgi olmadan VPS ve özel sunucularda WordPress ve PHP uygulamalarını yönetmeyi sağlar.
Splunk
splunk.com
Splunk, makine verilerini izlemek, aramak ve analiz etmek için tasarlanmış bir kurumsal veri platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve görselleştirme sağlar.
Altair One
altairone.com
Altair One, veri analizi ve simülasyon için entegre bir platformdur, gerçek zamanlı veri işleme ve işbirliğini destekler.
cPanel
cpanel.net
cPanel, web siteleri ve sunucuları yönetmek için grafik arayüz ve otomasyon araçları sunan bir kontrol panelidir. Kullanıcıların alan yönetimi, dosya yönetimi gibi görevleri kolayca yapmasını sağlar.