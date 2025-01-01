Alternatifler - One.com

Hostinger
hostinger.com
Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
10Web
10web.io
10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.
Domain.com
domain.com
Domain.com, kullanıcıların alan adlarını satın almasına, yönetmesine ve web siteleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost uygulaması, kullanıcıların web barındırma hesaplarını, alan adlarını ve web sitelerini merkezi bir platformdan yönetmelerini sağlar.
Gandi
gandi.net
Gandi uygulaması, alan adı kaydı, e-posta barındırma ve DNS yönetimi gibi hizmetleri kolaylıkla yönetmek için tasarlanmıştır.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.
HostGator
hostgator.com
HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
GreenGeeks
greengeeks.com
GreenGeeks, hızlı, güvenli ve çevre dostu web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların web sitelerini güvenle yönetmelerini sağlar.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways, web siteleri ve uygulamaları yönetmek için kullanıcı dostu bir bulut barındırma platformudur. Sunucu optimizasyonu ve güvenlik hizmetleri sunar.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains, alan adı, barındırma ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu çözümlerle web sitesi oluşturmayı ve barındırmayı sağlar.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.
Name.com
name.com
Name.com uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve yönetim araçları sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
101domain
101domain.com
101domain, kullanıcıların alan adı kaydı, web barındırma ve çevrimiçi marka koruma hizmetleriyle çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, geliştiricilerin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir WebOps platformudur.
Pair Networks
pair.com
Pair Networks, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ platformudur.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.
xCloud
xcloud.host
xCloud, farklı bulut/VPS sunucularında WordPress web sitelerinin kurulumu, barındırılması ve yönetimini kolaylaştıran bir kontrol panelidir.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope, çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma platformudur. Kullanıcılar, VPS, e-posta barındırma ve uygulama dağıtımı gibi hizmetlerden faydalanabilir.
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS, alan adı kaydı, DNS yönetimi ve WordPress barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma uygulamasıdır.
NameHero
namehero.com
NameHero, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur. Hızlı, güvenilir ve güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.
Amimoto
amimoto-ami.com
Amimoto, WordPress sitelerini AWS üzerinde yönetilen veya kendi sunucunuzda barındırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Güvenlik, yedekleme ve altyapı desteği sunar.
20i
20i.com
20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa, küçük ve orta ölçekli işletmeler için web barındırma ve bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlar ve güvenlik önlemleri ile destekler.