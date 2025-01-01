Alternatifler - One.com

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve güvenlik hizmetleri sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

10Web

10Web

10web.io

10Web, yapay zeka ile web sitesi ve e-ticaret oluşturma araçları sunan bir platformdur. Kullanıcıların sitelerini kolayca yönetmesini sağlar.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.

Domain.com

Domain.com

domain.com

Domain.com, kullanıcıların alan adlarını satın almasına, yönetmesine ve web siteleri oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bluehost uygulaması, kullanıcıların web barındırma hesaplarını, alan adlarını ve web sitelerini merkezi bir platformdan yönetmelerini sağlar.

Gandi

Gandi

gandi.net

Gandi uygulaması, alan adı kaydı, e-posta barındırma ve DNS yönetimi gibi hizmetleri kolaylıkla yönetmek için tasarlanmıştır.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator, web siteleri için güvenli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

GreenGeeks, hızlı, güvenli ve çevre dostu web barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların web sitelerini güvenle yönetmelerini sağlar.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVHcloud, sanal sunucu ve uygulama yönetimi çözümleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Kullanıcılar, yüksek performanslı ve güvenli altyapılara erişebilir.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Cloudways, web siteleri ve uygulamaları yönetmek için kullanıcı dostu bir bulut barındırma platformudur. Sunucu optimizasyonu ve güvenlik hizmetleri sunar.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost, yüksek performanslı web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. VPS ve özel sunucu seçenekleriyle çeşitli dijital projeleri destekler.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains, alan adı, barındırma ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu çözümlerle web sitesi oluşturmayı ve barındırmayı sağlar.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.

Name.com

Name.com

name.com

Name.com uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve yönetim araçları sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.

101domain

101domain

101domain.com

101domain, kullanıcıların alan adı kaydı, web barındırma ve çevrimiçi marka koruma hizmetleriyle çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

Pantheon, geliştiricilerin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan bir WebOps platformudur.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair Networks, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan, güvenilir ve ölçeklenebilir bir ağ platformudur.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV, birden fazla WordPress sitesini yönetmek için eklentiler, barındırma ve araçlar sunan merkezi bir platformdur.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.

xCloud

xCloud

xcloud.host

xCloud, farklı bulut/VPS sunucularında WordPress web sitelerinin kurulumu, barındırılması ve yönetimini kolaylaştıran bir kontrol panelidir.

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope, çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma platformudur. Kullanıcılar, VPS, e-posta barındırma ve uygulama dağıtımı gibi hizmetlerden faydalanabilir.

EuroDNS

EuroDNS

eurodns.com

EuroDNS, alan adı kaydı, DNS yönetimi ve WordPress barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma uygulamasıdır.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur. Hızlı, güvenilir ve güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta, WordPress siteleri için yönetilen yüksek performanslı ve güvenli barındırma hizmetleri sunan bir platformdur.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh, web uygulamalarının dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, çoklu bulut desteği sunan bir Hizmet Olarak Platform çözümüdür.

Amimoto

Amimoto

amimoto-ami.com

Amimoto, WordPress sitelerini AWS üzerinde yönetilen veya kendi sunucunuzda barındırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Güvenlik, yedekleme ve altyapı desteği sunar.

20i

20i

20i.com

20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

HostPapa, küçük ve orta ölçekli işletmeler için web barındırma ve bulut hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcı dostu araçlar ve güvenlik önlemleri ile destekler.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.